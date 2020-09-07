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ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS

Экран от ветра для горелки

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Экран от ветра, который подходит для любой горелки или плитки, используемой на свежем воздухе. Есть возможность дополнять секции. Ветрозащитный экран незаменим для приготовления пищи на природе. Даже при сильном ветре пламя горелки не задувается. При любой погоде значительно сокращается время закипания воды. В сложенном состоянии занимает минимум места. Чтобы при использовании защитного экрана не перегревались пьезоподжиг и другие пластиковые детали горелок, следите за тем, чтобы между экраном и кастрюлей оставалось несколько сантиметров пространства для выхода тепла.

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Угловые ножницы

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 5% ❗️❗️❗️

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Угловые ножницы используются для достижения качественного результата разрезания без сминания пластмасс, резины и даже мягкой древесины. Так, например, ими можно легко разрезать небольшой плинтус под необходимым углом для крепления в стык. Также ножницы способны разрезать плоские кабели шириной до 56 миллиметров. Изделие оснащено встроенным угольником с маркировкой различных углов. Очень полезное устройство для отделочных работ, которое сэкономит Вам массу времени.

Газовый паяльник

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УЗНАТЬ ЦЕНУ - 30% ❗️❗️❗

Газовые паяльники намного удобнее обычных электрических паяльников. Они отличаются своей компактностью и энергонезависимостью, а также дают возможность работать без электросети с удобством работы в труднодоступных местах и полевых условиях. Также, имея дополнительные насадки, такой паяльник можно использовать в качестве горячего ножа, шила или просто применять его как газовую горелку. В комплект могут входить паяльные иглы, тонкие жала, резак для пенопласта, горячий нож и другие элементы. Для дополнительной безопасности при работе предусмотрена настольная подставка.

Отвертка Bosch Go

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 40% ❗️❗️❗

Электрическая отвертка Bosch Go - это отличное, компактное и универсальное устройство для закручивания и откручивание болтов, шурупов или саморезов. Имеется возможность изменения силы затяжки, которая представлена в виде небольшой крутилки на корпусе. Также есть индикатор заряда батареи. Зарядка осуществляется через простой micro USB кабель. Отвёртка в 4 раза мощнее аналогов и конкурентов по той же или даже большей цене.

Насадка для монтажа заклепок

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 36% ❗️❗️❗

Насадка для монтажа вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. Насадка вставляется в ревересивные шуруповерты или дрели и упрощает выполнение работ по монтажу заклепок. Необходимость работы дрели или шуруповёрта в режиме реверса нужна для излечения заклепочной ножки. Хвостовик насадки имеет шестигранную форму и зажимается в патроне. При выполнении работы по монтажу вытяжных заклепок нужно не забывать об излечении ножек от заклёпок из насадки. Несоблюдение этого правила может привести к поломке инструмента.

