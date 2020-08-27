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ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress

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Всем привет, сегодня посмотрим на топ 5 мужских инструментов с Ali, о которых Вы не знали. Кстати на Ali сейчас проходит последняя летняя распродажа, на которой можно купить дешёвые и полезные мужские инструменты для ремонта и быта. А в конце подборки вы найдёте промокод, который поможет сэкономить Вам ещё больше. Кстати, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. Также там будут появляться купоны для распродажи и всякие ништяки, чтобы сэкономить ещё больше.

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ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS

Ручная машина для шпатлевки потолков

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Машинка для быстрой шпатлевки потолков, стен и листов гипсокартона. Устройство имеет удобную конструкцию, которая позволяет превратить задачи по шпаклеванию в легкий и быстрый процесс. Машинка для шпаклевки представляет собой коробку установленную на держатель с длиной ручной, которой можно дотянуться до потолка. Коробка используется для загрузки шпатлевки. Телескопическая ручка позволяет настраивать рабочую длину вылета коробки со шпатлёвкой. Для начала работы нужно загрузить в коробку необходимое количество шпатлевки и прислонить её к обрабатываемой поверхности. После необходимо плавно передвигать машинку вдоль потолка или стены и шпатлевка будет ровным слоем наносится на поверхность. Скользящее передвижение коробки обеспечивают уставленные в неё ролики.

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Сварочная маска c системой подачи кислорода

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Сварочная маска c системой подачи кислорода, которая обеспечивает непрерывный поток воздуха для сварщика. Для безопасности дыхательных путей необходимо, чтобы маска плотно прилегала к лицу, не образовывала щелей и не пропускала воздух.  Данная маска обеспечивает максимальный уровень герметичности, а наличие специальной системы фильтров и вентиляции позволяет сварщику постоянно дышать свежим воздухом. Система подачи воздуха, в которую встроен вентилятор и фильтрующий элемент, крепится на пояс, а подача воздуха в маску осуществляется через гибкий гофрированный шланг.

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Установка для лазерной сварки

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Не многие знают, но на AliExpress можно приобрести мегадорогой аппарат для лазерной сварки! Устройство представляет собой блок для генерации мощного лазерного импульса, позволяющего сваривать металлические конструкции. Это новая технология, которая пришедшая на смену традиционной аргонодуговой сварке. Аппарат может использоваться для сварки нержавеющей сталь, железа и алюминия. Специальная лазерная технология позволяет добиваться большой глубины сварки, прочности сварных швов и подходит для сварки любой сложности. Установка для лазерной сварки способна генерировать лазерный луч в  непрерывном и импульсном режиме, что обеспечивает возможность создавать точечные соединения металла и соответственно шовные. 

Краскопульт с двойным распылителем

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -11%

Когда времени совсем нет, а впереди большие объемы покрасочных работы и сроки поджимают, можно использовать краскопульт с двойным распылением. Этот краскопульт покрывает в два раза больше площади, чем обычный за то же время. Благодаря двум соплам с выходящими потоками краски, которые перекрывают друг друга, рабочая площадь сильно увеличивается, что позволит Вам закончить работу значительно быстрее. Также при необходимости можно залить в баки разные цвета, образовав их слияние на выходе из сопла. Устройство работает от компрессора и не требует особой подготовки перед использованием. 

Виброприсоска для кладки плитки

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -35%

Виброприсоска предназначена для долговечного, ровного и аккуратного укладывания плитки. Принцип работы основан на создании вакуума, посредством которого удерживается плитка и помещается на клей или цементный раствор. После, за счёт вибрации из раствора удаляются воздух и плитка плотно фиксируется на полу. Устройство оснащено встроенным аккумулятором на 2600 миллиампер, который заряжается всего за 1,5 часа. Виброприсоска весит всего 950 граммов и не будет перегружать руки и в значительной мере упростит работу. 


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