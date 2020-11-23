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Браузер Brave позволяет зарабатывать на просмотре рекламы

Всем привет. Сегодня расскажу про то, сколько можно заработать на браузере Brave, используя его на постоянной основе. Результат сильно удивил. Впрочем, обо всём по порядку. Для начала рекомендую скачать и установить браузер Brave на все свои устройства, как это сделал я, чтобы получать дополнительную прибыль.
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Всем привет. Сегодня расскажу про то, сколько можно заработать на браузере Brave, используя его на постоянной основе? Результат сильно удивил! Впрочем, обо всём по порядку. Для начала рекомендую скачать и установить браузер Brave на все свои устройства, как это сделал я, чтобы получать дополнительную прибыль. Браузер не использует оборудование компьютера для майнинга и потребляет ресурсов не больше чем всеми любимый браузер Chrome, а доход идёт от просмотра нативной рекламы, которую браузер ненавязчиво предлагает пользователю. Так что, мифы о том, что Brave майнит на вашем компьютере полный бред. При желании рекламу можно полностью убрать и не получать доход. Но наш же эксперимент предполагает использование рекламных интеграций по максимуму для извлечения большего дохода, поэтому включаем до 5 рекламных уведомлений в час. Это самое большое значение, которое можно установить на данный момент. Уже более месяца назад пользователи браузера Brave в России стали иметь возможность получать деньги за просмотр рекламы при его использовании и более того выводить полученные монеты BAT на свой кошелёк, а оттуда на биржу для их продажи.

Чтобы активировать возможность заработка, необходимо перейти в раздел «настройки вознаграждения Brave» и переместить ползунок в положение «просмотр рекламы». По умолчанию Вам будет предлагаться одна реклама в час. Чтобы изменить это значение, переходим в раздел «настройки показа рекламы» и устанавливаем нужное количество. На данный момент можно установить до 5 рекламных интеграций в час, что я и сделал. Важно, что для получения прибыли от браузера его нужно использовать не менее месяца.

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Итак, за просмотр одного рекламного блока, который всплывает в нижнем правом углу в качестве уведомления, мы получаем примерно 0,8 BAT, что в пересчёте на доллары равняется примерно 0,17-0,19$ в зависимости от курса монеты. Это значит, что в час при лучшем раскладе можно заработать около 0,95$. При этом нет необходимости выполнять какие-то задания, разгадывать капчу и совершать активные, зачастую рутинные действия. В среднем мы сидим в браузере около 2-4 часов, а я, работая в интернете, более 6 часов. В итоге в день можно зарабатывать около 5$. Также не забывайте и про мобильное приложение браузера Brave, которое доступно для IOS и Android. При этом стоит отметить, что на данный момент рекламодателей не так много и сумма может варьироваться, но с развитием проекта эта сумма может даже увеличится. 

Кстати, недавно стоимость токена BAT увеличивалась до 0,43$, что при их продаже обеспечило бы ещё 1,8Х. А максимальная стоимость монеты достигала 0,65$ Лично я держу все заработанные токены BAT и не спешу продавать, поскольку вижу в проекте хорошую перспективу.

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Стоит отметить, что токен BAT имеет абсолютную ликвидность и его можно в любое время продать даже на самой популярной бирже Binance. В итоге, при лучших раскладах, использую нехитрые подсчёты, на браузере Brave, можно заработать до 100$ в месяц. А если держать токен и ждать его роста, то можно неплохо заработать. Но, справедливости ради, нужно учитывать, что реклама выкупается реальными рекламодателями и 5 показов рекламы в час на данный момент это идеальное значение, поэтому можно смело разделить выше указанную сумму на 2, а то и на 3, что всё равно очень и очень много! Даже если рассматривать самый печальный вариант, то заработка от браузера вам должно хватить на оплату интернета и сотовой связи. Именно поэтому я не вижу препятствий, чтобы не установить браузер Brave и использовать его хотя бы месяц на своих устройствах, а уже потом решить переходить на него для постоянного пользования или нет. На этом всё надеюсь Вам понравился такой анализ. Также рекомендую посмотреть мои предыдущие обзоры на этот браузер - здесь, здесь и здесь. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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Это было бы очень круто, правда если бы она вышла в 2018г... Новое поколение производительнее старого, удивительно как они смогли это сделать... И "всего-лишь" 400$, у нас в районе 45к за мидл сегмент...
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laon
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рокет лейк не поможет, он в разгоне до 5.3 уже слил текущим райзенам.. Ждать его смысла нет, от слова совсем. Да и сокет у него будет старый..
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V.L.A.D.L.E.N
12:29
Именно так. Вместо 200-250 долларов имеем стартовую 400 на хх60.
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
grinberg
12:29
Причем заметить разницу от оригинала не так легко....)))
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
x.7
12:28
Отлично, как раз карты подвезли и можно входить на всю катлету
Bitcoin вновь держит курс вверх
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