Всем привет. Сегодня расскажу про то, сколько можно заработать на браузере Brave , используя его на постоянной основе? Результат сильно удивил! Впрочем, обо всём по порядку. Для начала рекомендую скачать и установить браузер Brav e на все свои устройства, как это сделал я, чтобы получать дополнительную прибыль. Браузер не использует оборудование компьютера для майнинга и потребляет ресурсов не больше чем всеми любимый браузер Chrome, а доход идёт от просмотра нативной рекламы, которую браузер ненавязчиво предлагает пользователю. Так что, мифы о том, что Brave майнит на вашем компьютере полный бред. При желании рекламу можно полностью убрать и не получать доход. Но наш же эксперимент предполагает использование рекламных интеграций по максимуму для извлечения большего дохода, поэтому включаем до 5 рекламных уведомлений в час. Это самое большое значение, которое можно установить на данный момент. Уже более месяца назад пользователи браузера Brave в России стали иметь возможность получать деньги за просмотр рекламы при его использовании и более того выводить полученные монеты BAT на свой кошелёк, а оттуда на биржу для их продажи.

Чтобы активировать возможность заработка, необходимо перейти в раздел «настройки вознаграждения Brave» и переместить ползунок в положение «просмотр рекламы». По умолчанию Вам будет предлагаться одна реклама в час. Чтобы изменить это значение, переходим в раздел «настройки показа рекламы» и устанавливаем нужное количество. На данный момент можно установить до 5 рекламных интеграций в час, что я и сделал. Важно, что для получения прибыли от браузера его нужно использовать не менее месяца.

реклама

Итак, за просмотр одного рекламного блока, который всплывает в нижнем правом углу в качестве уведомления, мы получаем примерно 0,8 BAT, что в пересчёте на доллары равняется примерно 0,17-0,19$ в зависимости от курса монеты. Это значит, что в час при лучшем раскладе можно заработать около 0,95$. При этом нет необходимости выполнять какие-то задания, разгадывать капчу и совершать активные, зачастую рутинные действия. В среднем мы сидим в браузере около 2-4 часов, а я, работая в интернете, более 6 часов. В итоге в день можно зарабатывать около 5$. Также не забывайте и про мобильное приложение браузера Brave, которое доступно для IOS и Android. При этом стоит отметить, что на данный момент рекламодателей не так много и сумма может варьироваться, но с развитием проекта эта сумма может даже увеличится.

Кстати, недавно стоимость токена BAT увеличивалась до 0,43$, что при их продаже обеспечило бы ещё 1,8Х. А максимальная стоимость монеты достигала 0,65$ Лично я держу все заработанные токены BAT и не спешу продавать, поскольку вижу в проекте хорошую перспективу.

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Стоит отметить, что токен BAT имеет абсолютную ликвидность и его можно в любое время продать даже на самой популярной бирже Binance . В итоге, при лучших раскладах, использую нехитрые подсчёты, на браузере Brave, можно заработать до 100$ в месяц. А если держать токен и ждать его роста, то можно неплохо заработать. Но, справедливости ради, нужно учитывать, что реклама выкупается реальными рекламодателями и 5 показов рекламы в час на данный момент это идеальное значение, поэтому можно смело разделить выше указанную сумму на 2, а то и на 3, что всё равно очень и очень много! Даже если рассматривать самый печальный вариант, то заработка от браузера вам должно хватить на оплату интернета и сотовой связи. Именно поэтому я не вижу препятствий, чтобы не установить браузер Brave и использовать его хотя бы месяц на своих устройствах, а уже потом решить переходить на него для постоянного пользования или нет. На этом всё надеюсь Вам понравился такой анализ. Также рекомендую посмотреть мои предыдущие обзоры на этот браузер - здесь , здесь и здесь . Всем удачи и хорошего настроения. Пока.