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ТОП 10 причин выбора бесплатной карты Tinkoff Black, которая платит деньги на остаток по счёту - лучшая карта для работы в интернете

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Всем привет! Сегодня расскажу про топ 10 причин выбора бесплатной карты Tinkoff Black с процентом на остаток, поскольку пользуюсь ею уже более 2 лет, она мне очень нравится, и я могу рассказать об основных её плюсах за всё время использования. Более того, если сейчас заказать карту Tinkoff Black и потратить с неё 5000 рублей на различные нужды, банк вернёт Вам не только кэшбэк, но и реальную 1000 рублей на счёт. И самое главное, что для этого Вам не потребуется идти в банк и стоять в очереди. Заказать и забрать карту можно будет буквально не вставая с места или из-за компьютера, за которым Вы сейчас читаете эту статью. 

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Итак, первой причиной является возможность не просто хранить деньги на этой карте, но ещё и приумножать их под сложный процент каждый месяц. Ни для кого не секрет, что держать деньги на банковском вкладе становится максимально невыгодно, и Вы не просто замораживаете свои средства на определенный срок, но и теряете их из-за постоянно растущей инфляции. С картой Tinkoff Back ваши средства всегда находятся в Вашем распоряжении, а также на них начисляется 4% годовых каждый месяц. Начисленные проценты можно тратить или капитализировать.

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Второй причиной выбора этой карты является абсолютно бесплатное обслуживание при остатке на карте всего 30 тысяч рублей. Лично я уже давно перевожу свою заработную плату на эту карту и совершаю операции именно с неё, поскольку это не только максимально удобно, благодаря качественному софту и клиентоориентированности, но и выгодно, так как на этот остаток каждый месяц Вам будет начисляться процент, о котором я расскажу в следующем пункте. Конечно вам необязательно держать на карте такую сумму денег, но при этом обслуживание карты будет стоить всего 99 рублей в месяц, что для функционала, который предоставляет этот мобильный банк, просто копейки.

На третьем месте стоит простота заказа и получения карты. Как я уже и говорил, для того, чтобы карта была у Вас в руках, не потребуется практически никаких действий. Необходимо просто заполнить заявку, указав ФИО, адрес и номер телефона, и курьер привезёт карту к вам домой уже через пару дней. Я недавно заказывал карты банка «Сбербанк» и мне пришлось ждать несколько недель только для того, чтобы карта приехала в отделение банка. После часик в очереди и ещё приходится каждый год оплатить за обслуживание без каких-либо условий отмены этой комиссии. Кстати, недавно Сбербанк ввел комиссию за переводы свыше 50 тысяч рублей даже между клиентами своего же банка. 

Ещё одним несомненным плюсом является отсутствие комиссий за переводы между клиентами банка. Пополнение и снятие средств через банкомат банка также является бесплатным. Также радует и практически шаговая доступность банкоматов и, я думаю, что в скором будущем их будет даже больше, чем банкоматов Сбербанка, поскольку Tinkoff также активно развивается. 

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На пятом месте находится максимально удобное приложение, которое на данный момент является одним из самых передовых приложений среди мобильного банкинга. Банк Tinkoff - это софт, который ничуть не уступает, а то и опережает софт того же Сбербанка. Через одно приложение можно просматривать всю аналитику по расходам и поступлениям, искать и находить банкоматы, в которых на данный момент находится та или иная валюта, связываться с менеджерами банка для консультации и многое другое. Удобство пользования приложением действительно радует меня уже несколько лет. 

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На шестое место можно поставить тот факт, что в подарок с картой поставляется качественный cardholder, в котором также можно будет хранить и деньги. Если не понравится пользоваться картой или услугами банка, что практически исключено, у Вас останется практичный подарок, который можно использовать в дальнейшем. В каком из банков Вам не только привезут бесплатную карту на дом, но ещё и максимально практичный полиуретановый cardholder, который стоит минимум 500 рублей? Кстати, на его состояние можно посмотреть ниже. С ним практически ничего не случилось за 2 года эксплуатации.

Также можно получать дополнительные возвраты денег благодаря кэшбэку до 30%. Самое главное, что Вам будет возвращаться 1% ваших средств кэшбэком с любых покупок независимо от категории! Само собой есть поддержка бесконтактной оплаты. Именно поэтому это отличный повод снимать заработную плату с Вашей зарплатной карты в банкомате и переводить её на карту Tinkoff Black, лично я так и поступаю. 

И ещё один достаточно интересный бонус, который не предоставляет практически ни один банк. Это возможность переводов средств на карту другого банка бесплатно до 20 тысяч рублей в месяц. Вроде бы не много, но иногда это возможность оказывается очень полезной, когда нужно перекинуть себе же небольшую сумму на другую карту по тем или иным причинам.    

Итого: пополнение и снятие через банкомат бесплатно, обслуживание бесплатно, изготовление и доставка до двери бесплатно! То есть за все эти услуги Вы платите «0», без скрытых условий, да ещё и зарабатываете. Пользуюсь картой уже 2 года для работы в интернете и оплаты покупок и могу сказать, что это просто топ. При необходимости можно сделать долларовую и евро карту. А также можно заказать мультивалютную карту на тех же условиях. 

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