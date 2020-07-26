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Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка

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Всем доброго времени суток! Сегодня расскажу о своём первом опыте эксплуатации и сборки недорогого 3D принтера JG Maker. Для начала предлагаю посмотреть полный видеообзор, а уже потом перейти к текстовой части публикации. Найти и купить этот 3D принтер со скидкой можно по ссылке ниже. Кстати, чтобы сэконмить ещё больше, не забывайте пользоваться кэшбэком!

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Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress 

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Поставляется принтер в картонной коробке с минимальной полиграфией в разобранном виде. Все составляющие упакованы в поролон, так что беспокоиться за сохранность элементов не стоит. Помимо поролона крашеные элементы дополнительно защищены бумагой и полиэтиленом.

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В коробке можно увидеть инструкцию на китайском языке, по которой вполне себе можно собрать принтер даже новичку, поскольку в ней есть поэтапная иллюстрация процесса сборки. В отдельных пакетах находятся шестигранники и другие ключи для сборки принтера, плата с концевиком для одной из осей принтера, плата с датчиком окончания филамента, а также картридер-флешка с SD картой для загрузки фигур и лопатка для их извлечения со стола принтера.

Отдельно располагается каретка с тремя колёсами для движения по направляющей, которая расплавляет и подаёт филамент на стол. Далее моторы для подачи филамента, движения каретки влево/вправо, движения по оси Z.

Также есть небольшое количество филамента, которого едва ли хватает на печать тестовой фигурки. Напоследок зубчатый ремень для передвижения каретки, декоративная накладка на верх принтера, резьбовая ось и роликовые направляющие для движения штанги вверх/вниз. Большую часть занимает основа принтера с подвижным столом и направляющие штанги, которые прикручиваются к основанию. Также имеется достаточно большая железная подставка для удержания катушки с филаментом, которая тоже прикручивается к основанию принтера. 

Основная часть принтера представлена подвижным столом со всей технической составляющей, а именно: мотором, блоком питания, контроллерами, платами и шлейфами, которые в последующем будут подключены к моторам, концевикам, датчикам и самой каретке. Сзади располагается стандартный выход для подключения кабеля питания 220 Вольт, который также идёт в комплекте. Снизу большую часть занимает блок питания, микросхема с процессором для управления моторами принтера и плата монохромного дисплея.

Сбоку находится разъём для SD карты и разъём USB (B) для подключения принтера к компьютеру. С другой стороны кнопка включения, представленная стандартным переключателем. На передней части синий монохромный дисплей и шайба для перемещения по меню.

Сильно удивило то, что сборка даже у человека, который никогда не был знаком с подобного рода устройством, заняла всего 30-40 минут с учетом распаковки. Стоит отметить, что все соединения очень хорошо подогнаны, и проблем с их монтажом не возникает. Более того в интернете есть огромное количество наглядных видеоинструкций, где подробно показано: как и в какой последовательности собирать принтер, подключать шлейфы к моторам и осуществлять его калибровку.

Для начала работы принтера необходимо отрегулировать положение стола относительно нижнего положения сопла. Для этого нужно перемещать сопло в каждую из четырёх крайних точек стола и регулировать стол по высоте таким образом, чтобы между соплом и столом проходил листочек бумаги. Для изменения положения стола по высоте предусмотрены четыре крутилки с каждой из сторон. 

В зависимости от загруженного в принтер пластика ABS или PLA стол будет нагреваться до определенной температуры. На столе располагается специальная подложка с адгезивным покрытием, которое обеспечивает удержание пластика при работе принтера и движении стола.

При включении принтера попадаем на главный экран, где отображается текущая температура сопла и стола 3D принтера. Нажав на шайбу, можно увидеть меню. Для начала необходимо нажать на шайбу и переместиться в раздел "Prepare" и установить тип пластика, в нашем случае PLA. После этого принтер начнёт разогревать стол и сопло до необходимой температуры. Далее перемещаемся в раздел с SD картой и выбираем печать тестовой фигурки. Другие фигурки можно загрузить через слайсер CURA, который в свою очередь можно установить на компьютер с комплектной SD карты. 

На комплектной SD карте уже есть тестовая фигурка, но если есть необходимость загрузить тестовый кубик или любую другую более сложную фигурку, можно обратиться к одному из большого количества сайтов и скачать файл для слайсера абсолютно бесплатно.

Также в настройках можно выбрать полную выгрузку филамента, который загружен в принтер для изменения его типа или цвета. При необходимости можно отправить направляющие принтера в конечные положения или отключить моторы для свободного перемещения каретки, а также при помощи шайбы перемещать каретку по осям. 

 

С помощью тестового филамента, несмотря на его малое количество, мне всё-таки удалось распечатать пробную фигурку в виде кубика, который показывает качество печати принтера по осям. При условии того, что я практически не осуществлял никакой настройки и включил принтер сразу же после сборки, результат печати меня сильно порадовал, и в целом можно говорить о том, что это принтер, который работает прямо из коробки. На макросъёмке видны небольшие пропуски, но несмотря на это, качество печати за такие деньги очень хорошее, ещё раз подчеркну: из коробки! Особенно стоит отметить ровно напечатанную букву "Z", с которой у многих бывают проблемы. 

Подводя итог, могу сказать, что принтер мне действительно понравился, поскольку с ним справится абсолютно любой человек, сможет собрать его и распечатать свою первую фигурку практически из коробки. Несмотря на кажущуюся сложность настроить и собрать принтер можно буквально в течение часа. Конечно, можно купить уже готовый принтер и просто подключить его к сети, но и стоимость такого устройства с учётом доставки будет выше. Именно поэтому я рекомендую начинать с представленного варианта, поскольку сборка и настройка 3D принтера позволит Вам понять принцип его работы. Надеюсь, этот обзор Вам понравился, и Вы чуть ближе познакомились с возможностью 3D печати. Всем удачи. Пока.

Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress 

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