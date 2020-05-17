Всем привет! Относительно недавно появились крутые новости про браузер Brave , который стал платить пользователям из России и стран СНГ. Ранее я уже рассказывал про этот браузер и эту информацию можно посмотреть - здесь и здесь . Также рекомендую изучить полный видеообзор этого браузера на моем YouTube канале, который находится ниже. Советую Вам скачать и установить браузер Brave, чтобы получать деньги за его использование от рекламы, которую он интегрирует. Поехали!

СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ БРАУЗЕР BRAVE

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Если вкратце, то браузер Brave имеет огромное количество преимуществ перед обычными браузерами, а именно на данный момент он является самым быстрым браузером, поскольку блокирует рекламу, также при желании пользователя может встраивать собственную и платить за её показ. Ещё он имеет встроенное приватное окно Tor, что автоматически убирает необходимость использовать программы и плагины, включающие VPN.

Необходимо отметить, что браузер не майнит на Вашем оборудовании, как считают некоторые псевдоаналитики и комментаторы. Он полностью защищён, создан на базе chromium и исследует исключительно Ваши интересы, чтобы рекомендовать полезную рекламу. Если кто не знает, то все современные браузеры, смартфоны и софт так или иначе ведут аналитику Вашей активности в сети, чтобы делать свои сервисы лучше и рекомендовать рекламу на основе ваших интересов. Но они делают это и не платят Вам ни копейки! Браузер Brave делится со своими пользователями криптовалютой BAT, которую можно в любой момент обменять на реальные деньги на огромном количестве бирж. Монета имеет абсолютную ликвидность, а самое главное низкую волатильность и высокий потенциал к росту. Именно поэтому я рекомендую получать и накапливать эту монету. Вам готовы заплатить даже за красивую картинку на стартовой странице браузера Brave! При этом они действительно очень красивые.

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Я установил браузер Brave на два смартфона и компьютер и пользуюсь ими. Скоро планирую переходить на этот браузер и использовать его в качестве основного! Для примера, с учетом того, что в прошлом месяце использовал браузер всего несколько раз, получил достаточно неплохую сумму. Если пользоваться браузером Brave на постоянной основе, вполне реально окупить домашний интернет и мобильную связь.

Для получения монет необходимо просто скачать браузер Brave , зайти в настройки и установить ползунок в положение включено. В кабинете можно поставить максимальное количество объявлений, которые будут показываться Вам в час, а также посмотреть объявления, которые были Вам показаны в течение месяца и даже историю рекламы с возможностью её оценки!

Надеюсь, Вам как и мне понравилась эта новость и лично я вижу огромные перспективы в этом браузере и монете, которую я уже держу и приумножаю. Это же я рекомендую делать и Вам. А чтобы узнавать об интересных и доходных проектах, которые позволяют заработать, подписывайтесь на мой телеграм канал Делай Деньги в Интернете , Всем удачи и пока.