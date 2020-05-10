Всем доброго времени суток. Недавно я рассказывал Вам про топ 2 анонимные криптовалютные карты для оплаты и снятия криптовалюты, статью про которые можно прочитать - здесь . А сегодня посмотрим на топ 2 анонимные карты, которые позволят платить в магазинах и снимать в деньги в банкоматах анонимно. Думаю, что многим эта информация будет полезной, тем более, что скоро грядёт серьёзный контроль за дебетовыми картами. Необходимо оговориться, что данные предложения не созданы для уклонения от налогов и нарушения российского законодательства. Также при открытии зарубежного счёта по закону об этом необходимо уведомить налоговый орган. Итак, для начала предлагаю посмотреть видео про заказ карты. Поехали.





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АНОНИМНА КАРТА ДЛЯ РОССИИ>>>

Итак, начнём с того, что предложение появилось меньше месяца назад и представляет собой анонимную долларовую карту стоимостью 14,99$, которая включает в себя почти 3 года обслуживания, что очень даже дёшево. Стоит отметить, что на данный момент это единственное предложение для России. Карточка не имеет гравировки Вашего имени и является корпоративной. Её банк эмитент находится за границей, а счёт оформлен на Кипре. При этом для заказа карты в личном кабинете AdvCash необходимо пройти верификацию по паспорту. Это требование любого регулятора, и Вы не найдёте ни одной карты, партнеры которой не требуют KYC. Карту можно использовать в любом банкомате, но желательно чтобы в нем были зелёные президенты, поскольку за конвертацию будет взиматься комиссия. Пополнение карты с кошелька AdvCash будет стоит всего 0.99$. А за снятие в банкомате необходимо заплатить комиссию в размере 2,99%. Пополнение карты через сторонний банк или платежку будет стоить 1,5%, что вполне себе демократично. Для заказа карты необходимо перейти в раздел "создать карту" и выбрать пока единственное доступное предложение. Пополнять кабинет лучше всего через криптовалюту, поскольку для этого не потребуется дополнительной верификации. Также, если карточка нужна быстро, можно выбрать дополнительную услугу платной доставки. Как многие арбитражники и фрилансеры, я уже заказал себе эту карточку. Думаю, все, кто работает в интернете, оценят это предложение. Я уже получил и активировал свою карту.

АНОНИМНАЯ КРИПТОКАРТА>>>

И вторая по сути единственная в своём роде анонимная карта для России, на которую можно переводить криптовалюту, которая автоматически будет конвертироваться в доллары или рубли. После чего деньги можно снять практически в любом удобном для Вас банкомате. Карта выпускается от имени площадки криптовалютной геймификации на базе TRON. На сайте можно не только заказать карту, но и играть в гонки межгалактическими кораблями. Стоимость карты составляет не очень скромные 100$, которые включают в себя 3-х летнее обслуживание. С другой стороны это уникальная на данный момент карта, на которую напрямую можно переводить криптовалюту. Многие криптоэнтузиасты уже заказали себе такие. Как показывает статистика, несмотря на достаточно высокую стоимость, карты разлетаются как горячие пирожки. Так, в день уходит от 50 до 200 карт.

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На этом все. Надеюсь, информация оказалась интересной не только фрилансерам, но и тем, кто только начинает своё развитие в интернете. Если это так, то обязательно подписывайтесь на Telegram канал Делай Деньги в Интернете и YouTube канал с аналогичным названием, чтобы не пропускать интересные предложения и способы заработка. Всем удачи. Пока.