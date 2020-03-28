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Всем привет. Пока во всем мире свирепствует кризис, китайцы не перестают удивлять безумными товарами, которые продаются на все еще достаточно популярной площадке Ali. Именно поэтому сегодня посмотрим на топ 5 самых безумных товаров с Ali, о которых Вы точно не знали. Уже совсем скоро на Ali начнётся распродажа в честь 10 лет работы маркетплейса. Уже сейчас можно добавлять товары в корзину и получать за это баллы для обмена их на скидочные купоны. А чтобы сэконмить ещё больше, не забывайте пользоваться кэшбэком!

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Виртуальная реальность с AlExpress

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На первом месте платформа для создания виртуальной реальности, которую можно купить на Ali по цене однушки. Устройство представляет собой круглую подвижную в разных направлениях площадку, на которую встаёт игрок. Чтобы человек не упал во время игры, предусмотрены специальные страховочные тросы. Картинка из игры транслируется на VR-очки. Для большей реалистичности имеется бластер, который завязан на действия в игровом процессе.

Устройство для приготовления сосиски в яйце

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Думаю многим нравиться сосиска в тесте или яичница. Но китайцы решили перевернуть с ног на голову представление о стандартном блюде и сделали устройство для приготовления сосисок в яйцах. Для приготовления необходимо разбить яйцо в специальную ячейку и поместить в неё сосиску на шпажке. Одновременно можно приготовить до десяти сосисок.

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Бассейн с гидромассажем с AliExpress

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Вы наверняка удивитесь, но на AliExpress можно приобрести практически полноценный бассейн длиной 8,8 метров с гидромассажными форсунками. Бассейн вмещает в себя целых 2100 литров воды. Также имеется отдельная секция джакузи. Стоимость с учётом доставки настолько же безумная, как и само изобретение.





Автомат для газировки с AliExpress

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Следующее необычное устройство, которое можно заказать на AliExpress, это аппарат для розлива газированных напитков, который очень часто можно встретить в ресторанах фастфуда и общественного питания. Теперь такое устройство можно приобрести для домашнего использования, правда его стоимость просто запредельная. Аппарат имеет три диспенсера для разного вида газированных напитков и отсек для из размещения.

Аппарат для приготовления китайского мороженного

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Совсем скоро жаркое лето, поэтому напоследок удивимся тому, что на Ali можно приобрести полноценную машину для производства китайского мороженого. Устройство представляет собой охлаждающуюся платформу, на которой можно смешивать различного рода добавки и молочные ингредиенты для производства любимого лакомства. В комплект поставки входит шпатель для смешивания и разглаживания мороженого по столу. Работает аппарат от обычной сети в 220 Вольт.

На этом всё. Не забывайте, что на Ali проходит распродажа, которая продлится до 1 апреля. Также подписывайтесь на мой Telegram канал , чтобы всегда быть в курсе интересных и необычных товаров. Ниже можно найти основные страницы с купонами и другими ништяками для большей экономии.







