Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
ASUS 2070 - почти по старой цене и дешевле других 2070
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Пока во всем мире свирепствует кризис, китайцы не перестают удивлять безумными товарами, которые продаются на все еще достаточно популярной площадке Ali. Именно поэтому сегодня посмотрим на топ 5 самых безумных товаров с Ali, о которых Вы точно не знали. Уже совсем скоро на Ali начнётся распродажа в честь 10 лет работы маркетплейса. Уже сейчас можно добавлять товары в корзину и получать за это баллы для обмена их на скидочные купоны. А чтобы сэконмить ещё больше, не забывайте пользоваться кэшбэком!

реклама

 РАСПРОДАЖА 10 ЛЕТ ALIEXPRESS!

Также не забывайте подписываться на мой Teleram канал, там очень много необычных и интересных устройств и новинок от Xiaomi с AliEpress. А ещё там будут появляться купоны для распродажи и всякие ништяки, чтобы сэкономить ещё больше.

реклама

Виртуальная реальность с AlExpress

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS 

реклама

На первом месте платформа для создания виртуальной реальности, которую можно купить на Ali по цене однушки. Устройство представляет собой круглую подвижную в разных направлениях площадку, на которую встаёт игрок. Чтобы человек не упал во время игры, предусмотрены специальные страховочные тросы. Картинка из игры транслируется на VR-очки. Для большей реалистичности имеется бластер, который завязан на действия в игровом процессе. 

Устройство для приготовления сосиски в яйце

реклама

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Думаю многим нравиться сосиска в тесте или яичница. Но китайцы решили перевернуть с ног на голову представление о стандартном блюде и сделали устройство для приготовления сосисок в яйцах. Для приготовления необходимо разбить яйцо в специальную ячейку и поместить в неё сосиску на шпажке. Одновременно можно приготовить до десяти сосисок.

реклама


Бассейн с гидромассажем с AliExpress

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Вы наверняка удивитесь, но на AliExpress можно приобрести практически полноценный бассейн длиной 8,8 метров с гидромассажными форсунками. Бассейн вмещает в себя целых 2100 литров воды. Также имеется отдельная секция джакузи. Стоимость с учётом доставки настолько же безумная, как и само изобретение.


Автомат для газировки с AliExpress

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Следующее необычное устройство, которое можно заказать на AliExpress, это аппарат для розлива газированных напитков, который очень часто можно встретить в ресторанах фастфуда и общественного питания. Теперь такое устройство можно приобрести для домашнего использования, правда его стоимость просто запредельная. Аппарат имеет три диспенсера для разного вида газированных напитков и отсек для из размещения.

Аппарат для приготовления китайского мороженного 

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Совсем скоро жаркое лето, поэтому напоследок удивимся тому, что на Ali можно приобрести полноценную машину для производства китайского мороженого. Устройство представляет собой охлаждающуюся платформу, на которой можно смешивать различного рода добавки и молочные ингредиенты для производства любимого лакомства. В комплект поставки входит шпатель для смешивания и разглаживания мороженого по столу. Работает аппарат от обычной сети в 220 Вольт.

На этом всё. Не забывайте, что на Ali проходит распродажа, которая продлится до 1 апреля. Также подписывайтесь на мой Telegram канал, чтобы всегда быть в курсе интересных и необычных товаров. Ниже можно найти основные страницы с купонами и другими ништяками для большей экономии. 

Главная страница

Страница с купонами

Товары с быстрой доставкой

Бестселлеры

Максимальная скидка


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

ali распродажа 10 лет aliexpress виртуальная реальность с alexpress находи с aliexpress топ 5 самых безумных находок с aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
15
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
10
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
101
Эти пять моделей смартфонов Xiaomi не получат Android 10
11
Россияне уже оставляют отзывы о приставке PlayStation 5
35
The Witcher 3 получил трассировку лучей — новые ощущения обеспечены
26
SSD против жёстких дисков – что лучше купить в 2020 году по мнению экспертов Нardwaretimes
17
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
17
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
70
Анонсирована прошивка EMUI 10.1 – что нового
+
Праздник самоизоляции - Steam раздает сразу 6 игр бесплатно
18
Трассировка лучей станет доступна на актуальных видеокартах AMD Radeon
11
Сколько денег получает глава AMD Лиза Су – одна из самых богатых женщин планеты с состоянием 500 миллионов долларов
13
Intel нашла бесплатный способ увеличить производительность видеокарт AMD и NVIDIA в играх
12
Blackview устроит крупную распродажу в честь дня рождения AliExpress
3
Лучший процессор для среднестатистического пользователя по версии hardwaretimes.com
26
Обновлённая версия легендарного телефона Nokia 5310 XpressMusic выходит в России
6
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйвера 445.75
31
Nvidia позволила использовать технологию RTX на видеокартах AMD
7
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появился на Ebay
16
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 будут представлены на Computex 2020
18
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
9

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
46
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
49
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
17
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
26
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
5
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
+
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
+

Сейчас обсуждают

Сверхчеловек
18:29
Он еще глупый человек, либо подростковая личинка человека. Ему сложно даже поиск сделать в Steam.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Каа
18:28
Как допилят мод, обязательно поиграю.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Сверхчеловек
18:27
Про одну игру, я уже одному нос утер, иди поищи мой комментарий со списком игр. Я пока тебя внесу в свой список аутистов.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Игорь Стратиенко
18:26
Шлем для этой игры на самом деле нафиг не нужен, нужно что-то типа MS Kinect чтобы можно было играть размахивая руками и ногами перед телевизором.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Каа
18:25
Процент готовых платить за VR (текущей реализации) отчётливо известен.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Farid Kovalenko
18:23
За удовольствие платят и больше, в разы. Да и почему в одну игру?
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Каа
18:22
Поиграть в одну игру потратить 235 баксов? На хрен... Ваша логика имеет изъян.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
corsi
18:17
Поможет, но не сильно. Процентов 5-10 будет прирост относительно 1650 c GDDR5, если поставят GDDR6 12 Ггц.
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
corsi
18:14
TU116 - аналогично, 1660 и 1660S - работают с GDDR5 и 6 соответственно. И это вполне обычная практика.
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
Dj AntonioRU
18:13
Только цена подписки интересно какая будет. Иначе большинство не уйдет с Prepar 3d и XP.
В сетевом режиме Microsoft Flight Simulator будут подгружаться данные о полётах реальных самолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем