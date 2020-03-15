ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
Всем доброго времени суток. Сегодня посмотрим на топ 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах. Думаю, что многим эта информация будет полезной, тем более, что скоро грядёт серьёзный контроль за дебетовыми картами физических лиц и зажиматься всё будет достаточно основательно. Вплоть до того, что налоговая сможет спрашивать не только с дохода, но и с расхода по карте. При этом я подчеркну, что налоги с любых доходов необходимо платить в соответствии с действующим законодательством. Для начала предлагаю посмотреть на видео с подробным разбором, а уже потом перейти к текстовой части.
реклама
Так же подписывайтесь на мой телеграм канал Делай Деньги в Интернете, чтобы ничего не пропустить! Ну и про YouTube канал Делай Деньги в Интернете также не забывайте. Поехали!
реклама
рекламаАНОНИМНАЯ КРИПТОКАРТА>>>
Начнём с самой лучшей анонимной криптовалютной карты на данный момент, которая позволяет переводить на неё напрямую криптовалюту Bitcoin, Ethereum и USDT с комиссией всего 2,5%. После чего рубли или доллары можно снять практически в любом банкомате. Для заказа криптовалютной карты необходимо перейти на сайт и пройти обычную несложную регистрацию. После нажать на кнопку "заказать карту" в правом нижнем углу.
реклама
Далее в форме необходимо ввести свою фамилию и имя, а также адрес доставки. Доставка карты осуществляется популярной компанией CDEK (СДЭК). Стоимость карты составляет 120$ и в ключает в себя тариф обслуживания на 3 года, что очень даже дёшево с учетом функционала и анонимности.
реклама
Оплата производится в криптовалюте TRON, которая находится на 15-ом месте всех криптовалют по капитализации. Её в эквиваленте 120$ необходимо перевести на внутренний криптовалютный кошелёк или купить прямо на сайте за фиатные средства с карты. После получения карты необходимо зарегистрироваться в платежной системе Embily, к которой будет привязана карта. С помощью внутреннего кабинета можно будет пополнять карту, присылая криптовалюту на закреплённые за ней криптовалютные адреса.
Второе предложение на рынке криптокарт ещё не совсем сформировалось, но тем не менее считаю нужным рассказать о нем. Это криптокарта биржи, которая будет доступна в ближайшие месяцы и будет иметь персонификацию. Сейчас идёт подготовка и оформление всех документов с финансовыми регуляторами. Также биржа имеет собственный токен, на котором будет завязана вся экономика. За него же потом можно будет приобрести и криптокарту. Также, поскольку биржа совсем ещё молодая, на ней проводилась акция под названием BySell бонус с целью создания объемов. Так, за потраченную при сделке комиссию пользователь получал внутренний токен, который в последующем будет привязан ко всем операциям внутри экосистемы и должен показывать неплохой рост. Более того, можно воспользоваться тем, что биржа находится в самом начале своего пути и приглашать на неё новых пользователей, которые будут пользоваться её многочисленными сервисами, а Вы в свою очередь будете получать от этого пожизненный пассивный доход!
На этом всё. Надеюсь, информация оказалась для Вас полезной. Не забывайте подписываться на Telegram и YouTube канал "Делай Деньги в Интернете", чтобы не пропускать информацию о финансах и заработке.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила