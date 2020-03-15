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Всем доброго времени суток. Сегодня посмотрим на топ 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах. Думаю, что многим эта информация будет полезной, тем более, что скоро грядёт серьёзный контроль за дебетовыми картами физических лиц и зажиматься всё будет достаточно основательно. Вплоть до того, что налоговая сможет спрашивать не только с дохода, но и с расхода по карте. При этом я подчеркну, что налоги с любых доходов необходимо платить в соответствии с действующим законодательством. Для начала предлагаю посмотреть на видео с подробным разбором, а уже потом перейти к текстовой части.

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Начнём с самой лучшей анонимной криптовалютной карты на данный момент, которая позволяет переводить на неё напрямую криптовалюту Bitcoin, Ethereum и USDT с комиссией всего 2,5%. После чего рубли или доллары можно снять практически в любом банкомате. Для заказа криптовалютной карты необходимо перейти на сайт и пройти обычную несложную регистрацию. После нажать на кнопку "заказать карту" в правом нижнем углу.

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Далее в форме необходимо ввести свою фамилию и имя, а также адрес доставки. Доставка карты осуществляется популярной компанией CDEK (СДЭК). Стоимость карты составляет 120$ и в ключает в себя тариф обслуживания на 3 года, что очень даже дёшево с учетом функционала и анонимности.

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Оплата производится в криптовалюте TRON, которая находится на 15-ом месте всех криптовалют по капитализации. Её в эквиваленте 120$ необходимо перевести на внутренний криптовалютный кошелёк или купить прямо на сайте за фиатные средства с карты. После получения карты необходимо зарегистрироваться в платежной системе Embily, к которой будет привязана карта. С помощью внутреннего кабинета можно будет пополнять карту, присылая криптовалюту на закреплённые за ней криптовалютные адреса.





КРИПТОКАРТА БИРЖИ>>>

Второе предложение на рынке криптокарт ещё не совсем сформировалось, но тем не менее считаю нужным рассказать о нем. Это криптокарта биржи, которая будет доступна в ближайшие месяцы и будет иметь персонификацию. Сейчас идёт подготовка и оформление всех документов с финансовыми регуляторами. Также биржа имеет собственный токен, на котором будет завязана вся экономика. За него же потом можно будет приобрести и криптокарту. Также, поскольку биржа совсем ещё молодая, на ней проводилась акция под названием BySell бонус с целью создания объемов. Так, за потраченную при сделке комиссию пользователь получал внутренний токен, который в последующем будет привязан ко всем операциям внутри экосистемы и должен показывать неплохой рост. Более того, можно воспользоваться тем, что биржа находится в самом начале своего пути и приглашать на неё новых пользователей, которые будут пользоваться её многочисленными сервисами, а Вы в свою очередь будете получать от этого пожизненный пассивный доход!