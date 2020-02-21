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Всем привет! Очень и очень давно не было новых устройств от Xiaomi, так что сегодня будем смотреть на 5 новинок от Xiaomi с Ali, о которых Вы не знали! А для большей экономии при покупках на Ali и ещё в тысячах онлайн-магазинах я использую лучший кэшбэк , который отлично работает долгие годы. Но для начала рекомендую посмотреть видео с новинками от Xiaomi, а уже потом перейти к тексту.

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Кстати, у меня есть канал в Telegram , на котором новинки от Xiaomi и иные крутые и необычные устройства с AliExpress и не только проявляются скорее всего. Поехали!

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Смартфон Xiaomi Mi 10

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Начинаем с нашумевшей новинки от Xiaomi, которую представили и приурочили к десятилетию компании. Это новый смартфон Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Смартфон оснащён AMOLED дисплей с диагональю 6,67 дюймов. Разрешение дисплея - 2340x1080 точек на дюйм. На борту находится самый производитель на данный момент чип Snapdrdgon 865 с графикой Adreno 650. Связка выдаёт более 500К попугаев в синтетическом тесте AnTuTu. На выбор представлены версии с 8 и 12 Гб ОЗУ. Ёмкость аккумулятора равна 4780 мАч.













Беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V10 X

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Не все ещё знают, но уже появился новый вертикальный беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V10, который получил увеличенную мощность всасывания в 450 Ватт. Что интересно, в комплекте находится гофра для уборки труднодоступных мест, которой сильно не хватало в других моделях пылесосов от Xiaomi. Всасывание пыли осуществляется под давлением 22000 Па. Время автономной работы пылесоса достигает 60 минут. Есть быстрая доставка из России всего за 10 дней!

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Подставка для ножей с УФ Xiaomi Sterilize Disinfection Knife

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Новый продукт от суббренда Xiaomi это подставка для столовых принадлежностей с функцией стерилизации установленных в ней ножей, вилок и ложек. Первым этапом устройство сушит столовые приборы при температуре 55 градусов по Цельсию. После включается ультрафиолетовая лампа и осуществляет стерилизацию. Постоянная циркуляция воздуха осуществляется за счёт установленного в подставку кулера.





Сканер-переводчик Xiaomi YIDA H4

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Необычный сканер-переводчик от Xiaomi, который устанавливается на книгой с переводимым текстом и сканирует его. Сканер улавливает и определяет жесты человека. При указании на неизвестное слово сканер переводит именно его и отправляет информацию на смартфон. Сопряжение устройства с мобильным гаджетом осуществляется через протокол Bluetooth.

Умная раковина Xiaomi Mensarjo

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В конце умная раковина от Xiaomi и суббренда Mensarjo, которая имеет встроенную ультразвуковую ванночку для стерилизации продуктов. Также резервуар для воды имеет функцию подогрева. Управление функциями устройства осуществляется через плагин в приложении на смартфоне. Объём самой раковины составляет 50 литров.