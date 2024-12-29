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Cattea - новая игра в Telegram, за которую раздадут дроп 75% от общей эмиссии токена

Буквально вчера запустилась новая залипательная игра Cattea (кошачье кафе) от уже известных китайских разработчиков, которые создали Catizen и Bombie
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Всем привет! Буквально вчера запустилась новая залипательная игра Cattea (кошачье кафе) от уже известных китайских (корейских) разработчиков, которые создали Catizen и Bombie. На данный момент в игре очень просто подняться на высокие позиции рейтинга, поскольку конкуренции практически нет. То есть, чем раньше мы начнём, тем больше будет наше вознаграждение. Студия, которая разрабатывает игру имеет на борту много крупных фондов, в число которых входят Xiaomi и Binnce Labs. Так что денег там много, а их игры приобретают очень хорошую виральность. Так что не пропускаем и смотрим подробный разбор, который поможет вам играть наиболее эффективно. Также подписывайтесь на Telegram канал про крипту, там мы недавно вынесли дроп в 30 000$ из проекта Catizen, от этих же разработчиков. Более того там часто появляется полезная информация о новых активностях. Поехали.

Итак, для начала переходим в игру Cattea и попадаем в город с киосками и небоскребами, в которых, по логике, находятся кошачьи кафе. Это своего рода сквады комьюнити. В разделе "Play" мы будем играть в очень залипательную игру три в ряд и получать золотые и розовые (лапки) монетки, которые позволят покупать карточки с пассивным доходом и в зависимость от количества золотых монет попадать в более высокие лиги. По сути это аналог китайской игры моджонг, но с мемными изображениями. Чуть дальше расскажу более эффективную стратегию игры.

Сначала нам дают простую беспроигрышную доску, где всего три вида изображений. Проходим её и попадаем на большую доску, где уже соревнуемся с другими игроками. Чем больше изображений мы совместим, тем больше нам дадут монет, за которые можно будет купить и прокачать карточки с пассивным доходом. В нижней части находится три кнопки, которые позволяют вынести 3 плашки из поля с 9-ти местами, отменить последнее действие и перемешать плашки с изображениями. В конце игры мы получаем процент прохождения и место среди игроков. Также нам дают монеты, количество которых можно удвоить посмотрев рекламу. Одной из самых эффективных стратегий, на мой взгляд, является постоянное использование двух нижних стопок с изображениями, поскольку каждое новое изображение в них нам неизвестно. Также поступаем и на основной части доски. Используем, если это возможно, плашки, за которыми не видно следующего изображения. Также используем перемешивание, смещение и отмену действий. Более подробную инструкцию можно посмотреть в этом видео.     

В разделе Earn можно делать ежедневные чек-ины и получать больше золотых монет. Также в этом разделе выполняем различные социальные задания с подписками, за которые дадут ещё немного монет. До начала Нового года (1 января) игра находится в режиме бета-теста, что позволяет нам стать ранними юзерами и получить дополнительные бонусы при раздаче дропа.  

В разделе "Milk Tea" за полученные лапки покупаем и апгрейдим карточки с пассивным доходом. Каждый день собираем комбо из трех карточек и получаем дополнительные лапки. Увеличиваем пассивный доход, так как это может быть одним из важных критериев при распределении дропа.  

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В Cattia, как и в Catizen есть 7 лиг, передвигаться по которым можно в зависимости от количества получаемых нами золотых монет. Думаю, что после выхода игры их бета-теста будут добавлены он-чейн активнности, которые так же станут мультипликатором к дропу. 


Подводя итог, могу сказать, что игра однозначно приобретет большую виральность, соберёт миллионы пользователей и раздаст хороший дроп активным игрокам. Поэтому за новогодние праздники рекомендую сыграть как можно больше игр и подняться выше в рейтинге. Конкуренции в игре нет, а мы в самом начале, плюс можем получить дополнительный мультиплиткатор, как ранние пользователи. Также продолжаю играть в Bombie, где тоже 70% эмиссии раздадут дропом. Разработчики планируют сделать игру Cattea самой популярной в 2025 году и это более чем реально, ведь Catizen собрала более 46 млн. игроков со всего мира. После выхода Cattea из бета-теста, скорее всего появится возможность донатить, что я кончено же буду делать. По опыту прошлых дропов, чем чаще мы делаем маленькие донаты и чек-ины, тем более ценными игроками мы становимся, так как проекту и биржам важна платежеспособная аудитория. Надеюсь, данный гайд по игре оказался полезным. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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