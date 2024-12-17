Всем привет! Сегодня разберём фишки и лайфхаки для быстрого продвижения в Bombie . Они позволят вам опередить большую часть игроков уже на самом старте и претендовать на хороший дроп. Кстати, сейчас они запустили новый сервер Дурова , на котором практически нет конкуренции и на нём, в том числе, используя данные лайфхаки, также можно выйти на лидерские позиции рейтинга.

А перед тем как мы начнём, я рекомендую посмотреть полный видео разбор игры бомби, в котором присутствует объяснения использования всех фишек, доступных в игре для быстрого продвижения. Поехали!

реклама









Итак, для начала переходим в игру и попадаем в знакомый интерфейс. Сразу же рекомендую купить паки за 55 звёзд (это всего 1,1 доллар), которые позволят вам получить амуницию 60-го и 80-го уровня. Такой небольшой донат позволит сэкономить вам часы, а то и сутки игрового времени, поскольку с ним ваш персонаж сможет буквально сразу победить большое количество боссов зомби, что позволит не только продвинуться по уровню, но и получить больше коробок, амуниции, акселераторы для ускорения времени, а также золотые монеты, за которые можно приобретать дополнительные коробки и другие бустеры. Подчеркну, что используя такую стратегию, вы сможете буквально за 2-3 дня игры выйти в топ 200-300 тысяч игроков из более чем 7 млн. Это также отличная стратегия для "загона" большого количества аккаунтов на ферму. Кстати, мы уже начали заниматься этим процессом, поскольку думаем, что начинать точно не поздно.





реклама





Двигаемся далее, и для более быстрого продвижения в игре мы обязательно заходим в неё каждый день и собираем положенные нам коробки и золотые монеты, покликивая все значки обозначенные красной точкой. Далее запускаем "авто" режим открытия коробок, выставив критерий отбора "крит. шанс". Это позволит получать амуницию, которая наносит больший урон боссам.

Также в обязательном порядке участвуем в РК арене и используем все предоставленные нам попытки. Напомню, что новые попытки появляются каждые 2 часа, поэтому, чем чаще вы будете заходить в игру и использовать эти попытки, тем больше в начале следующей недели вам дадут золотых монет и ваучеров, которые также значительно улучшают персонажа на первых этапах и позволяют ему занимать более высокие позиции в рейтинге. Так, играя в игру две-три недели, вы уже будете находиться в топ 100-200 тысяч игроков, что значительно повышает ваши шансы на получение очень хорошего дропа. И всё это при донате в 1,1 доллар. Подчеркну, что в начале каждой неделе в разделе с письмом нам дают токены, золотые монеты и ваучеры. Их количество зависит от наших выигрышей в РК.

реклама





Ещё одной очень хорошей, но чуть более затратной стратегией является ежедневная покупка 100 золотых монет за 0,99$. При этом, используя вкладку "Desktop", можно как со смартфона, так и с ПК, приобретать золотые монеты за токен CATI, USD и TON и экономить 30% каждый день. При этом, покупая 100 золотых монет мы выполняем ежедневное задание, за которое нам дают 20 акселераторов, которые позволяют на ежедневной основе убирать 1 час 40 минут с таймера вкладки "AirDrop". Напомню, что AirDrop очень важен для выпадения амуниции более высокого качества, а значит и для улучшения боевой мощи персонажа и продвижения его по уровням. Более того ежедневный донат в игру по опыту c Catizen позволит вам получить гораздо больше мультипликаторов при распределении дропа, чем разовый большой донат.

Недавно была открыта возможность каждые 2 часа заходить в раздел AirDrop и нажимать на кнопку "пригласить". За это скидывали 30 минут с таймера "AirDrop". При этом отправлять ссылку кому-либо было необязательно. Сейчас же, чтобы скинуть 30 минут нужно выбрать получателя и отправить ссылку с приглашением на игру. Это логичные изменения, ведь создатели заинтересованы в привлечении новых игроков. Поэтому рекомендую обзавестись друзьями или левыми аккаунтами, на которые вы будете скидывать свою пригласительную ссылку. Также, если вы не хотите приглашать, хотя ничего зазорного в этом нет и лучше уж потренироваться, вы можете отправлять ссылку другу, а потом заходить в переписку и удалять её. При этом выполнение задания вам будет засчитываться. Таким же образом можно поступать и в разделе "Пригл.", где за отправку ссылки вам дают дополнительные коробки с амуницией.

реклама





Также стоит отметить, что важным критерием прохождении зомби высокого уровня является уровень ваших навыков, который повышается использованием ваучеров. Так, например, начиная только с 12-го уровня навыков у вас появляется небольшой шанс выпадения вам самых мощных красных навыков. Для того чтобы подойти до 12-го уровня, необходимо применить более 10 000 ваучеров, что действительно немало. Именно поэтому важно получать как можно больше ваучеров в начале недели, которые начисляют вам за игру на арене, а также за выполнение ежедневного задания по открытию 50 и 500 коробок с амуницией. За это каждый день дают 10 и 20 навыков соответственно.