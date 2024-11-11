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11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми

Продолжаем знакомиться с экосистемой Xiaomi, предлагая вашему вниманию подборку интересных решений и технических устройств от Сяоми.
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Всем привет. Сегодня я продолжу знакомить вас с экосистемой Xiaomi, предлагая вашему вниманию подборку интересных решений и умных технических устройств от Сяоми. В подборке новые смарт-часы и смартфон, а также другие интересные гаджеты, о которых вы наверняка не знали. Для удобства оставил ссылку на каждое устройство. Поскольку наличие в разных маркетплейсах может меняться, оставил ссылки на несколько магазинов сразу. Переходите и ищите товар из наличия.

Также, если хотите узнавать о новинках от Xiaomi самыми первыми, подписывайтесь на Telefgram канал TechnoReview, Это первый канал, где новинки от Xiaomi со ссылками на их покупку и скидками появляются быстрее всего. Поехали!

Привод откатных окон и дверей Xiaomi Linptech 

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 22%

НА МЕГАМАРКЕТ - 16%

НА ALIEXPRESS - 5%

Стоимость - 68$

Для кого-то это может стать приятным открытием. Открыватель для окон и дверей от Linptech объединяет простоту установки и современные технологии. Устройство работает на основе тягового двигателя, не требуя замены конструкций. Усилие в 50 Н позволяет легко открывать любые двери и окна.

С поддержкой системы умного дома Mi Home, вы можете управлять открыванием и закрыванием окон и дверей удаленно через мобильное приложение или голосовые команды. Устройство совместимо с датчиками, как, например, датчик дождя. Он автоматически закрывает окно при плохой погоде.

Открывающий механизм подходит для левых и правых раздвижных дверей. Магнитная конструкция не мешает ручному открыванию. Открыватель поддерживает Wi-Fi и ZigBee, работает от литиевого аккумулятора и солнечной батареи. Имеет номинальную скорость 55 об/мин и рабочую температуру от 0°С до 45°С. 

Смартфон Xiaomi Mi 15 Pro 

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 29%

НА ALIEXPRESS - 18%

Стоимость - 1480$

Далее, буквально только что вышедший смартфон Xiaomi 15 Pro. Это флагманский аппарат с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает отличную производительность. Он обладает 6.73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей, яркостью до 2500 нит и частотой обновления 120 Гц. Игры будут работать без перебоя. 

Смартфон оснащен тройной камерой на 50 МП, поддерживающей 8K-видео. Фронтальная камера на 32 МП создана для качественного селфи. Объем оперативной памяти 16 ГБ, а встроенной — 1 ТБ. 

Аккумулятор на 6100 мАч поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Несмотря на китайскую версию, устройство совместимо с Google-сервисами после установки необходимых приложений. В комплект входит адаптер для зарядки в российских розетках, а также поддерживаются две нано-SIM карты. Единственный момент, русский язык отсутствует в прошивке, но можно выбрать английский.

Массажное кресло Xiaomi Mijia Smart Massage Chair

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 13%

НА МЕГАМАРКЕТ - 8%

Стоимость - 1867$

Сейчас самое время позаботиться о себе с уникальным массажным креслом Xiaomi Mijia Smart Massage Chair в элегантном кофейном цвете. Впишется в любой интерьер дома или  в офисе.

Кресло предлагает 4D-массаж с регулируемой интенсивностью и адаптацией под ваше телосложение. Датчик давления и массажные ролики глубиной 7 см обеспечивают персонализированный уход. Вы можете выбрать из более чем 17 предустановленных режимов массажа и сохранить свои настройки в приложении Mi Home.

Компрессионные подушки равномерно распределяют давление, а массажные ролики для ног добавляют комфорта. Удобное управление пультом или через мобильное приложение. Встроенные колеса обеспечивают легкость перемещения. 

Смарт-часы Xiaomi Mi Band 9 Pro

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 30%

НА ALIEXPRESS - 29%

Стоимость - 74$

Далее ещё один хит сезона - смарт-часы Xiaomi Mi 9 Pro. Они оснащены ярким 1,74 дюйма AMOLED-дисплеем. Среди его множества возможностей — мониторинг уровня кислорода в крови, трекер активности и сна, а также поддержка GPS для точного отслеживания спортивных достижений. Xiaomi 9 Pro предлагает различные функции, такие как шагомер, пульсометр, счетчик калорий и уведомления о сообщениях и вызовах. Браслет работает на базе специального программного обеспечения и полноценно совместим с устройствами на iOS и Android, начиная с версий 12.0 и 6.0 соответственно. Настройка осуществляется через приложение "Mi Fitness". На данный момент обновленная версия поддерживает только английский и китайский языки.

Умная AI посудомоечная машина Xiaomi Mijia N1

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 19%

НА МЕГАМАРКЕТ - 5%

НА ALIEXPRESS - 5%

Стоимость - 680$

Далее умная посудомоечная машина от бренда Xiaomi. Она оснащена алгоритмом AI, или другими словами, искусственным интеллектом,  который анализирует загрязнённость посуды и подбирает оптимальный режим мойки. С мощным давлением в 45000 Па и возможностью вмещать до 15 комплектов посуды, она подходит для больших семей.

Ключевая особенность — антибактериальная система с высокими температурами мойки (72°C) и сушки (80°C), а также УФ-обработка для усиленной стерилизации. Автоматическая дверца открывается после завершения процесса, обеспечивая эффективную сушку и снижая потребление энергии. Для длительного хранения посуды предусмотрена вентиляция горячим воздухом каждые восемь часов, которую можно контролировать через приложение MiHome. Эта модель — идеальное решение для экономии времени и усилий.

Шкаф для сушки стерилизации и дезодорации обуви Xiaomi 8H ZF1

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 10%

НА МЕГАМАРКЕТ - 7%

НА ALIEXPRESS - 20%

Стоимость - 290$

Просто необходим в каждом доме инновационный шкаф для сушки, стерилизации и дезодорации обуви. В него встроено ультрафиолетовое излучение и озон для уничтожения микробов и запахов. Имеет 4 режима работы, включая бережную сушку при 42°C. Шкаф обеспечивает быструю сушку за 15 минут, с встроенным термодатчиком и хорошей циркуляцией воздуха для защиты обуви. Управление осуществляется через интуитивную сенсорную панель и мобильное приложение, с функциями блокировки от детей и автоматического отключения для безопасности. Габариты 92x35x113 см позволяют разместить до 22 пар обуви. 

Умный привод для окон Xiaomi Linptech WD2 

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 15%

НА МЕГАМАРКЕТ - 12%

Стоимость - 86$

Следующее, весьма нужное для многих устройство, это умный открыватель для окон. Устройство работает от литиевого аккумулятора, обеспечивая до полугода автономной работы. Можно подзаряжать от солнечного света. 

С силой толкания до 100 Н подходит для разных размеров окон и имеет систему безопасности, предотвращающую защемление. Управлять гаджетом можно через мобильное приложение Xiaomi и беспроводные выключатели Linptech. Синхронизируется с другими устройствами "умного дома".

Многофункциональная кухонная мойка Xiaomi Mensarjor 

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 20%

НА МЕГАМАРКЕТ - 15%

НА ALIEXPRESS - 8%

Стоимость - 160$

Если кухня ваше основное местопребывание, тогда вы по достоинству оцените мойку Mensarjo. Она, совмещает элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовлена из нержавеющей стали SUS304 толщиной 3 мм. Обладает прочным нанопокрытием PVD, которое защищает от царапин и въедливых загрязнений.

Глубокая чаша (22.5 см) предотвращает разбрызгивание. Эффективная сливная система с фильтрами устраняет засоры и неприятные запахи. Антиконденсационное дно защищает тумбу от влаги, а звукопоглощающая прокладка снижает шум до 40 дБ.

В комплекте идет выдвижной смеситель с тремя режимами подачи воды и шлангом, вращающимся на 360°. Мойка Mensarjor станет любимым элементом вашей кухни. 

Морозильная камера Xiaomi Mijia Freezer 203L

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 4%

НА МЕГАМАРКЕТ - 10%

Стоимость - 467$

Выбирая новую морозильную камеру, обратите внимание на новейший морозильный ларь от Xiaomi. Высокая мощность замораживания и технология быстрой заморозки до -30°С позволяет сохранять вкус и все витамины продукта. Компактные размеры (55 мм в глубину) позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве. Крышка фиксируется в открытом положении. При отключении электроэнергии камера сохраняет холод до 100 часов благодаря хорошей теплоизоляции. Уровень шума всего 37 дБ, что делает её работу тихой. Объем – 203 литра, инверторный компрессор, класс энергопотребления A (197,1 кВтч/год). 

Умный 4-6 клавишный выключатель Xiaomi Ptxzn A6

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 10%

НА ALIEXPRESS - 20%

Стоимость - 26$

Оптимальное решение для управления освещением в квартире, доме, офисе. Этот умный выключатель имеет современный дизайн, прочный металлический каркас и выполнен из огнеупорного поликарбоната класса V-0, что обеспечивает безопасность. Легко интегрируется в систему управления через смартфон и поддерживает Bluetooth Mesh. 6 клавиш обладают мощностью до 1000 Вт для обычных подключений и 200 Вт для LED. Большой плюс в том, что светильники менять нет необходимости. Просто замените выключатели на этот. 

Климатический комплекс для ванной Xiaomi Yeelight S2

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 20%

НА МЕГАМАРКЕТ - 8%

Стоимость - 170$

Несомненно стоит заценить настоящий климатический комплекс для ванной комнаты. Он имеет дизайн с полупрозрачной акриловой панелью и компактные размеры (всего 8,8 см в глубину). Мощный мотор на 2800 Вт обеспечивает мгновенный обогрев за счёт керамических нагревателей PTC. Встроенный вентилятор равномерно распределяет тепло. Комплекс включает интеллектуальную систему дезодорации, которая активирует вентиляцию при появлении неприятных запахов, а также плазменный генератор и ионизатор для очистки воздуха. Освещение мощностью 14 Вт с температурой 6000K создаёт комфортную атмосферу. Легко интегрируются в систему «умный дом», обеспечивая удобное дистанционное управление климатом в ванной комнате.

Надеюсь, в этом обзоре вы нашли новинки от Xiaomi, которые вас заинтересовали, и расширили свои знания о гаджетах. Напоминаю, что в настоящее время проходит акция "11.11", где у вас есть возможность приобрести необходимые вам вещи со значительными скидками. Также не забудьте подписаться на Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. Тем, кому не удобна "телега" можете перейти в сообщество TechnoReview в ВК. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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