Всем привет. Сегодня я продолжу знакомить вас с экосистемой Xiaomi, предлагая вашему вниманию подборку интересных решений и умных технических устройств от Сяоми. В подборке новые смарт-часы и смартфон, а также другие интересные гаджеты, о которых вы наверняка не знали. Для удобства оставил ссылку на каждое устройство. Поскольку наличие в разных маркетплейсах может меняться, оставил ссылки на несколько магазинов сразу. Переходите и ищите товар из наличия.

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Привод откатных окон и дверей Xiaomi Linptech

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 22%

НА МЕГАМАРКЕТ - 16%

НА ALIEXPRESS - 5%

Стоимость - 68$

Для кого-то это может стать приятным открытием. Открыватель для окон и дверей от Linptech объединяет простоту установки и современные технологии. Устройство работает на основе тягового двигателя, не требуя замены конструкций. Усилие в 50 Н позволяет легко открывать любые двери и окна.

С поддержкой системы умного дома Mi Home, вы можете управлять открыванием и закрыванием окон и дверей удаленно через мобильное приложение или голосовые команды. Устройство совместимо с датчиками, как, например, датчик дождя. Он автоматически закрывает окно при плохой погоде.

Открывающий механизм подходит для левых и правых раздвижных дверей. Магнитная конструкция не мешает ручному открыванию. Открыватель поддерживает Wi-Fi и ZigBee, работает от литиевого аккумулятора и солнечной батареи. Имеет номинальную скорость 55 об/мин и рабочую температуру от 0°С до 45°С.

Смартфон Xiaomi Mi 15 Pro

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 29%

НА ALIEXPRESS - 18%

Стоимость - 1480$

Далее, буквально только что вышедший смартфон Xiaomi 15 Pro. Это флагманский аппарат с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает отличную производительность. Он обладает 6.73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей, яркостью до 2500 нит и частотой обновления 120 Гц. Игры будут работать без перебоя.

Смартфон оснащен тройной камерой на 50 МП, поддерживающей 8K-видео. Фронтальная камера на 32 МП создана для качественного селфи. Объем оперативной памяти 16 ГБ, а встроенной — 1 ТБ.

Аккумулятор на 6100 мАч поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Несмотря на китайскую версию, устройство совместимо с Google-сервисами после установки необходимых приложений. В комплект входит адаптер для зарядки в российских розетках, а также поддерживаются две нано-SIM карты. Единственный момент, русский язык отсутствует в прошивке, но можно выбрать английский.

Массажное кресло Xiaomi Mijia Smart Massage Chair

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 13%

НА МЕГАМАРКЕТ - 8%

Стоимость - 1867$

Сейчас самое время позаботиться о себе с уникальным массажным креслом Xiaomi Mijia Smart Massage Chair в элегантном кофейном цвете. Впишется в любой интерьер дома или в офисе.

Кресло предлагает 4D-массаж с регулируемой интенсивностью и адаптацией под ваше телосложение. Датчик давления и массажные ролики глубиной 7 см обеспечивают персонализированный уход. Вы можете выбрать из более чем 17 предустановленных режимов массажа и сохранить свои настройки в приложении Mi Home.

Компрессионные подушки равномерно распределяют давление, а массажные ролики для ног добавляют комфорта. Удобное управление пультом или через мобильное приложение. Встроенные колеса обеспечивают легкость перемещения.

Смарт-часы Xiaomi Mi Band 9 Pro

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 30%

НА ALIEXPRESS - 29%

Стоимость - 74$

Далее ещё один хит сезона - смарт-часы Xiaomi Mi 9 Pro. Они оснащены ярким 1,74 дюйма AMOLED-дисплеем. Среди его множества возможностей — мониторинг уровня кислорода в крови, трекер активности и сна, а также поддержка GPS для точного отслеживания спортивных достижений. Xiaomi 9 Pro предлагает различные функции, такие как шагомер, пульсометр, счетчик калорий и уведомления о сообщениях и вызовах. Браслет работает на базе специального программного обеспечения и полноценно совместим с устройствами на iOS и Android, начиная с версий 12.0 и 6.0 соответственно. Настройка осуществляется через приложение "Mi Fitness". На данный момент обновленная версия поддерживает только английский и китайский языки.

Умная AI посудомоечная машина Xiaomi Mijia N1

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 19%

НА МЕГАМАРКЕТ - 5%

НА ALIEXPRESS - 5%

Стоимость - 680$

Далее умная посудомоечная машина от бренда Xiaomi. Она оснащена алгоритмом AI, или другими словами, искусственным интеллектом, который анализирует загрязнённость посуды и подбирает оптимальный режим мойки. С мощным давлением в 45000 Па и возможностью вмещать до 15 комплектов посуды, она подходит для больших семей.

Ключевая особенность — антибактериальная система с высокими температурами мойки (72°C) и сушки (80°C), а также УФ-обработка для усиленной стерилизации. Автоматическая дверца открывается после завершения процесса, обеспечивая эффективную сушку и снижая потребление энергии. Для длительного хранения посуды предусмотрена вентиляция горячим воздухом каждые восемь часов, которую можно контролировать через приложение MiHome. Эта модель — идеальное решение для экономии времени и усилий.

Шкаф для сушки стерилизации и дезодорации обуви Xiaomi 8H ZF1

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 10%

НА МЕГАМАРКЕТ - 7%

НА ALIEXPRESS - 20%

Стоимость - 290$

Просто необходим в каждом доме инновационный шкаф для сушки, стерилизации и дезодорации обуви. В него встроено ультрафиолетовое излучение и озон для уничтожения микробов и запахов. Имеет 4 режима работы, включая бережную сушку при 42°C. Шкаф обеспечивает быструю сушку за 15 минут, с встроенным термодатчиком и хорошей циркуляцией воздуха для защиты обуви. Управление осуществляется через интуитивную сенсорную панель и мобильное приложение, с функциями блокировки от детей и автоматического отключения для безопасности. Габариты 92x35x113 см позволяют разместить до 22 пар обуви.

Умный привод для окон Xiaomi Linptech WD2

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 15%

НА МЕГАМАРКЕТ - 12%

Стоимость - 86$

Следующее, весьма нужное для многих устройство, это умный открыватель для окон. Устройство работает от литиевого аккумулятора, обеспечивая до полугода автономной работы. Можно подзаряжать от солнечного света.

С силой толкания до 100 Н подходит для разных размеров окон и имеет систему безопасности, предотвращающую защемление. Управлять гаджетом можно через мобильное приложение Xiaomi и беспроводные выключатели Linptech. Синхронизируется с другими устройствами "умного дома".

Многофункциональная кухонная мойка Xiaomi Mensarjor

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 20%

НА МЕГАМАРКЕТ - 15%

НА ALIEXPRESS - 8%

Стоимость - 160$

Если кухня ваше основное местопребывание, тогда вы по достоинству оцените мойку Mensarjo. Она, совмещает элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовлена из нержавеющей стали SUS304 толщиной 3 мм. Обладает прочным нанопокрытием PVD, которое защищает от царапин и въедливых загрязнений.

Глубокая чаша (22.5 см) предотвращает разбрызгивание. Эффективная сливная система с фильтрами устраняет засоры и неприятные запахи. Антиконденсационное дно защищает тумбу от влаги, а звукопоглощающая прокладка снижает шум до 40 дБ.

В комплекте идет выдвижной смеситель с тремя режимами подачи воды и шлангом, вращающимся на 360°. Мойка Mensarjor станет любимым элементом вашей кухни.

Морозильная камера Xiaomi Mijia Freezer 203L

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 4%

НА МЕГАМАРКЕТ - 10%

Стоимость - 467$

Выбирая новую морозильную камеру, обратите внимание на новейший морозильный ларь от Xiaomi. Высокая мощность замораживания и технология быстрой заморозки до -30°С позволяет сохранять вкус и все витамины продукта. Компактные размеры (55 мм в глубину) позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве. Крышка фиксируется в открытом положении. При отключении электроэнергии камера сохраняет холод до 100 часов благодаря хорошей теплоизоляции. Уровень шума всего 37 дБ, что делает её работу тихой. Объем – 203 литра, инверторный компрессор, класс энергопотребления A (197,1 кВтч/год).

Умный 4-6 клавишный выключатель Xiaomi Ptxzn A6

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 10%

НА ALIEXPRESS - 20%

Стоимость - 26$

Оптимальное решение для управления освещением в квартире, доме, офисе. Этот умный выключатель имеет современный дизайн, прочный металлический каркас и выполнен из огнеупорного поликарбоната класса V-0, что обеспечивает безопасность. Легко интегрируется в систему управления через смартфон и поддерживает Bluetooth Mesh. 6 клавиш обладают мощностью до 1000 Вт для обычных подключений и 200 Вт для LED. Большой плюс в том, что светильники менять нет необходимости. Просто замените выключатели на этот.

Климатический комплекс для ванной Xiaomi Yeelight S2

НА ЯНДЕКС МАРКЕТ - 20%

НА МЕГАМАРКЕТ - 8%

Стоимость - 170$

Несомненно стоит заценить настоящий климатический комплекс для ванной комнаты. Он имеет дизайн с полупрозрачной акриловой панелью и компактные размеры (всего 8,8 см в глубину). Мощный мотор на 2800 Вт обеспечивает мгновенный обогрев за счёт керамических нагревателей PTC. Встроенный вентилятор равномерно распределяет тепло. Комплекс включает интеллектуальную систему дезодорации, которая активирует вентиляцию при появлении неприятных запахов, а также плазменный генератор и ионизатор для очистки воздуха. Освещение мощностью 14 Вт с температурой 6000K создаёт комфортную атмосферу. Легко интегрируются в систему «умный дом», обеспечивая удобное дистанционное управление климатом в ванной комнате.