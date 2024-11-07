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Счастливый фермер - легендарная игра из ВК теперь в Telegram обещает раздать дроп всем игрокам

Буквально вчера в Telegram запустилась легендарная игра Счастливый фермер, которую все мы помним из BK.
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Всем привет! Буквально вчера в Telegram запустилась легендарная игра Счастливый фермер, которую все мы помним из BK. Не знаю как вы, но лично я ностальгировал по ней и был очень разочарован, когда она прекратила свою работу. Благо мета игр в телеграм не оставила всем знакомую механику без внимания. Ярким примером является игра Bombie, которая 70% токенов выделяет на своё комьюнити. Версия игры Счастливый фермер в ВК не предполагала экономической составляющей. В телеграмм же появилась возможность получать токены Farm, которые в дальнейшем выйдут на рынок и их раздадут дропом игрокам. Как получить дроп и какие стратегии использовать в игре Счастливый фермер? Разберем в этой статье. Поехали! 

Для начала переходим в игру Счастливый фермер в Telegram и попадаем во всем знакомый интерфейс. Первым делом сажаем рукколу и покупаем дополнительные семена в магазине. Для посадки нажимаем на сумку. Напротив нужного семени жмем кнопку посадить и выбираем свободную грядку. После созревания собираем урожай и получаем внутреннюю валюту, за которую покупаем новые семена, удобрения, животных или землю. У каждого семени есть свой период созревания и уровень дохода. Наиболее эффективно сажать капусту, она созревает 10 часов и дает больше всего прибыли в пересчете на час. 


Дополнительную седьмую грядку можно купить по достижению 3 уровня и так далее. Уровень в игре повышается по мере выращенного и собранного урожая. Также в магазине можно купить курицу и корм для неё. Каждые 8 часов курица будет нести яйца. Думаю, что в дальнейшем стоит ожидать появление коровы и других животных.

Раз в семь часов в разделе с геймпадом можно бесплатно крутить рулетку и получать дополнительные семена, удобрения, внутриигровую валюту или токены Farm, которые в дальнейшем будут торговаться на рынке. Также 3 раза каждые семь часов можно делать прокруты за 1 звезду. Это выгодно. Тратим всего 3 звезды, а получаем предметы, как правило, большей ценности. Также нажав на "i" можно подключить свой TON кошелек для получения предстоящего дропа и посмотреть количество токенов "Farm".

Также за телеграмм звезды можно купить садовника, который за вас будет поливать урожай и собаку, которая  будет его охранять. Поскольку это онлайн игра, другие игроки могут заходить на фермы друг друга и воровать урожай. Воровать можно у пользователей от первого уровня. Собака стоит 200 звезд и живет неделю. Садовник стоит 300 звезд и работает две недели.

Интерактивности в игру добавляет возможность других игроков заходить на вашу ферму поливать растения, а также воровать урожай. В игре можно объединяться в группы и сквады. Также есть уровень и рейтинг, что добавляет соревновательной механики. В целом игра должна быть всем знакома, поэтому играем и выращиваем урожай. Но для наглядности я записал небольшую видео инструкцию по игре, которую можно посмотреть по представленной ссылку. Надеюсь, гайд оказался полезным. В игре пока очень маленькая конкуренция, так что используем её и поднимаемся по уровням, ожидая дроп. Всем удачи и пока.

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happy farming telegram счастливый фермер в telegram счастливый фермер - легендарная игра из вк теперь в telegram
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