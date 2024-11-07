Всем привет! Буквально вчера в Telegram запустилась легендарная игра Счастливый фермер , которую все мы помним из BK. Не знаю как вы, но лично я ностальгировал по ней и был очень разочарован, когда она прекратила свою работу. Благо мета игр в телеграм не оставила всем знакомую механику без внимания. Ярким примером является игра Bombie , которая 70% токенов выделяет на своё комьюнити. Версия игры Счастливый фермер в ВК не предполагала экономической составляющей. В телеграмм же появилась возможность получать токены Farm, которые в дальнейшем выйдут на рынок и их раздадут дропом игрокам. Как получить дроп и какие стратегии использовать в игре Счастливый фермер? Разберем в этой статье. Поехали!

Для начала переходим в игру Счастливый фермер в Telegram и попадаем во всем знакомый интерфейс. Первым делом сажаем рукколу и покупаем дополнительные семена в магазине. Для посадки нажимаем на сумку. Напротив нужного семени жмем кнопку посадить и выбираем свободную грядку. После созревания собираем урожай и получаем внутреннюю валюту, за которую покупаем новые семена, удобрения, животных или землю. У каждого семени есть свой период созревания и уровень дохода. Наиболее эффективно сажать капусту, она созревает 10 часов и дает больше всего прибыли в пересчете на час.



Дополнительную седьмую грядку можно купить по достижению 3 уровня и так далее. Уровень в игре повышается по мере выращенного и собранного урожая. Также в магазине можно купить курицу и корм для неё. Каждые 8 часов курица будет нести яйца. Думаю, что в дальнейшем стоит ожидать появление коровы и других животных.

Раз в семь часов в разделе с геймпадом можно бесплатно крутить рулетку и получать дополнительные семена, удобрения, внутриигровую валюту или токены Farm, которые в дальнейшем будут торговаться на рынке. Также 3 раза каждые семь часов можно делать прокруты за 1 звезду. Это выгодно. Тратим всего 3 звезды, а получаем предметы, как правило, большей ценности. Также нажав на "i" можно подключить свой TON кошелек для получения предстоящего дропа и посмотреть количество токенов "Farm".

Также за телеграмм звезды можно купить садовника, который за вас будет поливать урожай и собаку, которая будет его охранять. Поскольку это онлайн игра, другие игроки могут заходить на фермы друг друга и воровать урожай. Воровать можно у пользователей от первого уровня. Собака стоит 200 звезд и живет неделю. Садовник стоит 300 звезд и работает две недели.