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Not Pixel - игра от создателей Notcoin, за которую могут раздать крупный дроп

Сегодня разберём игру Not Pixel от создателей Notcoin, которая точно раздаст хороший дроп.
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Всем привет! Сегодня разберём игру Not Pixel от создателей Notcoin, которая точно раздаст хороший дроп За счёт своей нелинейной механики немногие понимают как взаимодействовать с Not Pixel. Сейчас просто и понятно объясню вам как это делать и претендовать на дроп, который команда Notcoin точно раздаст, поскольку у них имеется поддержка от Тоn Fondation.

Также не забываем играть в Bombie, где очень много крупных инвесторов и будет гарантированный дроп в размере 70% от общей эмиссии токенов. Там очень низкая конкуренция, поскольку игра также нелинейная и мало кто понимает как в неё не играть. Полный гайд по этой игре можно прочитать в этой статье. Ну мы поехали разбирать Not Pixel.

Итак для начало нужно понять, что Not Pixe это по сути такая же тапалка, но вместо тупого нажимания на одну единственную кнопку по центру мы должны зарисовывать пиксели на том или ином изображении в нужные цвета. За это мы будем получать PX поинты, которые будут влиять на Drop.

Для начала просто переходим в miniApp приложение в Telegram и перед нами открывается картинка. Внизу-посередине, есть кнопка закрасить, а также палитра цветов. Из неё нам нужно выбрать необходимый цвет, подходящий той или иной области холста. Далее выбираем область холста и пиксели, которые не соответствуют цвету этой области или части рисунка. Пиксели могут окрашиваться другими пользователями в реальном времени, поэтому нужно либо успевать красить быстрее их,  либо  переходить на рисунки, где нет большой конкуренции. Такие рисунки создаются сообществами, поэтому заходите в мой Telegram канал, где мы будем спокойно закрашивать пиксели логотипа нашего сообщества без спешки и конкуренции. Возможность закрашивать пиксель появляется через время, которое можно ускорить купив бустер за те же PX.

Чтобы получить больше PX, а также ускорить восстановление возможности закраски и количество закрашиваемых пикселей, нажимаем на кнопку по центру-сверху и в разделе "Task" выполняем простые социальные задания. Также сверху-посередине каждую минуту можно клеймить PX или ждать пока они накопится и клеймить несколько сразу. В разделе "boost" за PX можно увеличить награду за закрашивание пикселей, скорость восстановления возможности закраски, а также максимальный лимит закрашиваемых пикселей.

По опыту Notcoin я не рекомендую сильно тратиться на эти бустеры, поскольку одним из основных критериев скорее всего будет являться именно количество PX, однако не прокачивать бустеры совсем тоже не стоит. Поднимите их до комфортного для вас уровня, после чего накапливаете PX на балансе.

Также немаловажным критериям дропа скорее всего будет являться покупка специальных возможностей, которые увеличивают заработок PX. Эти возможности приобретаются за звёзды Telegram. Если заходить в игру через ПК их можно приобрести за TON и DOGS. Для этого нажимаем на звёздочку справа-сверху, выбираем одну или несколько специальных возможностей. После чего подписываем транзакцию и применяем возможность на холсте.

Недавно в социальной сети X биржа Binance сделала анонс, намекнув на листинг проекта Not Pixel на своей торговой площадке. Оно и неудивительно, ведь в игре уже более 25 млн. юзеров. Напомню, что Notcoin собрал более 10 млн. Также для сравнения можно представить проект Blum - будущая биржа, в приложении которой в Telegram сейчас заходит более 50 млн. пользователей в месяц.

Нашумевший проект HamsterKombat собрал более 90 млн. юзеров и раздал не очень большой дроп. Not Pixel сейчас имеет своего рода золотую середину по пользователям, где большинство активных игроков смогут получить достойное вознаграждение. Именно поэтому не стоит медлить. Лучше всего также подключить аккаунты родственников и знакомых. У нас же есть целая ферма аккаунтов, посмотрим сколько дадут на них, если конечно их не забанят. 

Если PX залистят на Binance, стоит ожидать оценку в 200-300 млн $, что при общей эмиссии 100 млрд будет равняться примерно 30-50$ за 10 000 PX. Если ничего не изменится, сам листинг стоит ждать уже в ноябре. Поэтому ещё раз подчеркну, что лучше залетать в игру уже сейчас. Более того, после листинга, фарминг PX и сама игра продолжится, так что получать токены можно будет после листинга их на бирже. 

Подводя итог, можно сказать, что это не просто игра, а командная и индивидуальная работа, где участники комьюнити могут взаимодействовать между собой, зарабатывать PX, применять разные стратегии и взаимодействовать либо с общими публичными холстами, внося свою лепту в формирование изображений, либо осуществлять рисование на частных хостах складов и комьюнити. Чтобы претендовать на больший дроп важно взаимодействовать со всеми возможными и новыми функциями приложения, а также получить как можно больше PX.

Лично я уже начал фармить PX и рассчитываю на неплохой дроп. Более того, процесс фарминга PX можно автоматизировать с помощью скрипта, инструкцию на установку вы также найдёте на моем Telegram канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Там информация про крипто и другие новости появляется быстрее всего. Надеюсь, данный небольшой и простой гайд поможет вам эффективнее играть в Not Pixel и получить дроп. Всем удачи и всем пока

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