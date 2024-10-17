Сегодня мы познакомимся с новой увлекательной игрой в Telegram - Bombie , в которую уже вложился TON Foundation. Эта игра отличается качественной анимацией и графикой, а её простая, но захватывающая механика с элементами соревнования побуждает игроков улучшать своих персонажей, чтобы продвигаться по уровням и совершенствовать их экипировку.

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В эпоху, когда всем наскучили простые кликеры, мини-приложения в Telegram переходят на более сложные игровые механики. Например, игра Catizen, которую мы уже обсуждали, собрала более 41 миллиона пользователей благодаря своей простой механике и интуитивно понятному интерфейсу. Люди играли в неё по пути на работу или в свободное время, скрещивая котов и соревнуясь с другими игроками.

Сегодня мы рассмотрим ещё одну интересную игру с более сложной, но всё же линейной механикой. Пока мало кто разобрался, как эффективно продвигаться по уровням и улучшать персонажа, у нас есть отличная возможность занять высокие позиции в рейтинге и обойти других игроков.

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Суть игры заключается в открытии боксов с экипировкой, которые выдаются ежедневно и выпадают в процессе игры. Это снаряжение усиливает вашего персонажа в борьбе с зомби, позволяя ему проходить уровни. Всё происходит автоматически, а ваша задача - улучшать персонажа, его навыки и уровень экипировки. Приятно, что с развитием персонажа меняется и его внешний вид, начиная с простого "чувака" в майке и заканчивая роботом с бластером и пулемётом.

Давайте разберёмся, как быстрее всего прокачивать персонажа и продвигаться по уровням. Сначала заходим в Telegram-бот и получаем первые игровые монеты и боксы за возраст аккаунта. Затем открываем боксы и применяем выпавшие предметы к персонажу, следя за тем, как они влияют на его силу. Ненужные предметы продаём, получая за них алмазы.

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Алмазы используются для улучшения раздела "AirDrop", который увеличивает шансы выпадения более качественных предметов. В таблице можно видеть вероятность выпадения предметов разного уровня. Чем выше уровень, тем дольше нужно ждать, чтобы он применился и начал выпадать из боксов. Процесс ускоряют акселераторы, которые выпадают после победы над боссом.

Каждый день в разделе "Магаз." забираем 100 боксов, а за золотые игровые монеты покупаем ещё 1000 и открываем их, улучшая персонажа. В разделе "авто" можно автоматизировать процесс открытия боксов, но применение предметов остаётся ручным. Автоматический режим упрощает процесс, так как ненужные предметы продаются, а мы получаем алмазы. Алмазы также можно заработать в разделе "PK" (Арена), сражаясь с другими персонажами. Чтобы выигрывать, выбираем соперника с уровнем ниже нашего. В день даётся 5 сражений, а пополнение происходит раз в час.

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В разделе "Зараб." можно получать золотые монеты и ваучеры для создания навыков, которые наносят значительный урон противникам. На бой с боссом отводится 40 секунд, и в случае победы мы получаем монеты, ваучеры и акселераторы. В разделе "Навык" с ваучерами создаём новые навыки или улучшаем старые, применяя их к персонажу.

Каждый день заходим в игру, чтобы собирать боксы и монеты, обращая внимание на разделы, помеченные красной точкой. В разделе "Ранг" можно увидеть, в какой лиге мы находимся. По мере роста уровня обновляется амуниция, навыки и броня персонажа. В игре 11 уровней брони и рангов.