Всем привет. Сегодня посмотрим на топ 10 приложений в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа. Список будет начинаться с самых топовых игр, которые могут раздать самый жирный дроп. Поехали!

Bombie - на первом месте игра с гарантированным дропом, где мы должны прокачивать нашего персонажа и двигаться по уровням. Разработчики анонсировали, что 70% общей эмиссии токенов будут розданы игрокам без каких-либо локов и вестингов. На борту куча фондов, в том числе и TON Foundation. При переходе в игру мы получаем токены Bombie за возраст своего аккаунта, далее открываем боксы с амуницией и применяем её к персонажу, который сражается с зомби и боссами. Получаем за это ваучеры и прокачиваем уникальные навыки.

Чем выше уровень игрока, тем выше он находится в рейтинге. Игра залипательная и очень затягивает. Конкуренции практически нет, поэтому подняться в рейтинге и претендовать на хороший дроп достаточно просто. При этом игра должна собрать очень много игроков из-за своей увлекающей механики, поэтому не теряем время и поднимаемся в рейтинге уже сейчас, чтобы быть сильнее всех остальных. Более полный гайд и механику игры можно посмотреть в разборе по ссылке выше.

Not Pixel - это новая тапалка от Notcoin, которая может раздать жирный дроп. Вместо простых тапов по кнопке, нам нужно попадать по пикселям и закрашивать их в нужный цвет рисунка. За это дают больше поинтов. Также можно прокачивать восстановление энергии и силу тапа-закраски. Дроп обещают уже в ноябре, так что не пропускаем и собираем PX, которые начисляют каждые 5 минут, а также дают за социальные задания. Чтобы получать в 3 раза больше PX, ищем и закрашиваем пиксели на картинке, которые отличаются от общего цвета на этом участке.

Notcoin MemeLabs - платформа запуска мем-токенов от Notcoin, где целых 40% комиссий будет выделяться держателям NOT. Этот проект пропускать ни в коем случае нельзя. Буквально за полдня собрали более 10 млн. юзеров. По механике всё просто. Подключаем кошелек (желательно, чтобы там был NOT), выполняем задания и собираем поинты, прокачиваем карточки. Учитывая, что это разработчики Not, всё должно быть на высшем уровне, Стартовая площадка в сети TON c огромным комьюнити может принести хорошие иксы. Точно не скипаем.

Coub - еще одна топовая площадка, которая позволяет собирать токены просматривая и лайкая короткие 15-ти секундные GIF-видео, которые зациклены на протяжении звуковой или музыкальной дорожки. Сервис скорее всего будет поглощен Telegram и уже сейчас в пилотном режиме тестирует Shorts-видео. Токенизация площадки с виральным контентом в Telegram, где уже почти 1 млрд. пользователей ежемесячно выглядит ну просто мегаперспективно! Заходим каждый день и выполняем задания по просмотру и лайкам видео. Также можно создать свой канал и делать свои ролики, получая за это Coub. Интерфейс очень простой. Любой разберётся. Одним словом, не скипаем.

Blum - одни из топовых проектов в Telegram. Это приложение будущей биржи в рамках miniApp, где нужно собирать поинты, выполняя задания и играя в игры. На платформе уже есть своя академия. За просмотр образовательных видео по крипте и ввод ключевого слова мы также получаем поинты. Скоро запустят мем-площадку и много других механик. Токен обещаю раздать в конце этого, начале следующего года. Он уже торгуется на премаркете. Кстати, ответы - ключевые слова из видео можно найти в моём Telegram канале .

Клюкер - шуточный кликер от Яндекса, играя в который можно получить не шуточные, а вполне реальные подарки. Это подписки на Яндекс Плюс, колонки и другие бонусы. Играем за голубя, который хочет прокачать свой пассивный доход и летать только бизнес-классом. Клюём зерна и прокачиваем голубя по знакомой многим механике. Выполняем задания, покупаем за зерна бусты и увеличиваем доход в час. Чем больше поинтов соберем тем круче подарок можно за них купить. Думаю, что скоро будут раздавать и телевизоры с Яндекс Алисой и другие плюшки. Планируется дальнейшее развитие и возможно даже выпуск собственного токена. Токен от Яндекса точно может навести шума.

Major - приложение, в котором нужно выполнять различные задания и играть в игры, чтобы подниматься по рейтингу вверх. Основным критерием являются звезды Telegram, которые мы собираем. Приложение имеет галочку от Telegram и более 38 млн. пользователей в месяц. Планируется выход токена, который будет роздан участникам. Торги токена на премаркете уже идут на нескольких биржах. Заходим в приложение каждый день, играем в простые игры и получаем больше звёзд, двигаясь по рейтингу.

Bicoin 2048 - очень интересный майнер, который позволяет добывать токены через увлекательную игру 2048. Добываемый токен имеет ограниченное предложение в 21 миллиард единиц, что обеспечивает его стабильность и предсказуемость. Кроме того, предусмотрены периоды халвинга, то есть уменьшения скорости его добычи, что делает процесс добычи более справедливым и интересным. В состав команды, входят и разработчики из Яндекс Games и CEO Fanton. Кроме того, проект поддерживается внушительными спонсорами, включая бывшего директора Сбера. Есть галочка Telegram, поэтому точно не скипаем. Более того, у них скоро очередной халвинг.

Micron - майнер от достаточно крупного крипто-блогера Кирилла Эванса, который ведет свой одноименный канал. Комьюнити криптанов у него очень большое, поэтому пропускать не стоит. Проект может перерасти в масштабный перфоманс со своим токеном. Начинаем майнинг, выполняем задания, разгадываем головоломки.

Money Dogs - напоследок мем-токен, который собрал уже более 19 млн. юзеров. Токен дают за возраст нашего Telegram аккаунта. Далее просто выполняем задания и собираем MDOGS. На примере DOGS, собак в Telegram любят, так что данный проект тоже может показать хорошие результаты.