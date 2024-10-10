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ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа

Посмотрим на топ 10 приложений в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа. Список будет начинаться с самых топовых игр.
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Всем привет. Сегодня посмотрим на топ 10 приложений в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа. Список будет начинаться с самых топовых игр, которые могут раздать самый жирный дроп. Поехали!

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Bombie - на первом месте игра с гарантированным дропом, где мы должны прокачивать нашего персонажа и двигаться по уровням. Разработчики анонсировали, что 70% общей эмиссии токенов будут розданы игрокам без каких-либо локов и вестингов. На борту куча фондов, в том числе и TON Foundation. При переходе в игру мы получаем токены Bombie за возраст своего аккаунта, далее открываем боксы с амуницией и применяем её к персонажу, который сражается с зомби и боссами. Получаем за это ваучеры и прокачиваем уникальные навыки.

Чем выше уровень игрока, тем выше он находится в рейтинге. Игра залипательная и очень затягивает. Конкуренции практически нет, поэтому подняться в рейтинге и претендовать на хороший дроп достаточно просто. При этом игра должна собрать очень много игроков из-за своей увлекающей механики, поэтому не теряем время и поднимаемся в рейтинге уже сейчас, чтобы быть сильнее всех остальных. Более полный гайд и механику игры можно посмотреть в разборе по ссылке выше. 

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Not Pixel - это новая тапалка от Notcoin, которая может раздать жирный дроп. Вместо простых тапов по кнопке, нам нужно попадать по пикселям и закрашивать их в нужный цвет рисунка. За это дают больше поинтов. Также можно прокачивать восстановление энергии и силу тапа-закраски. Дроп обещают уже в ноябре, так что не пропускаем и собираем PX, которые начисляют каждые 5 минут, а также дают за социальные задания. Чтобы получать в 3 раза больше PX, ищем и закрашиваем пиксели на картинке, которые отличаются от общего цвета на этом участке. 

Notcoin MemeLabs - платформа запуска мем-токенов от Notcoin, где целых 40% комиссий будет выделяться держателям NOT. Этот проект пропускать ни в коем случае нельзя. Буквально за полдня собрали более 10 млн. юзеров. По механике всё просто. Подключаем кошелек (желательно, чтобы там был NOT), выполняем задания и собираем поинты, прокачиваем карточки. Учитывая, что это разработчики Not, всё должно быть на высшем уровне, Стартовая площадка в сети TON c огромным комьюнити может принести хорошие иксы. Точно не скипаем.   

Coub - еще одна топовая площадка, которая позволяет собирать токены просматривая и лайкая короткие 15-ти секундные GIF-видео, которые зациклены на протяжении звуковой или музыкальной дорожки. Сервис скорее всего будет поглощен Telegram и уже сейчас в пилотном режиме тестирует Shorts-видео. Токенизация площадки с виральным контентом в Telegram, где уже почти 1 млрд. пользователей ежемесячно выглядит ну просто мегаперспективно! Заходим каждый день и выполняем задания по просмотру и лайкам видео. Также можно создать свой канал и делать свои ролики, получая за это Coub. Интерфейс очень простой. Любой разберётся. Одним словом, не скипаем.

Blum - одни из топовых проектов в Telegram. Это приложение будущей биржи в рамках miniApp, где нужно собирать поинты, выполняя задания и играя в игры. На платформе уже есть своя академия. За просмотр образовательных видео по крипте и ввод ключевого слова мы также получаем поинты. Скоро запустят мем-площадку и много других механик. Токен обещаю раздать в конце этого, начале следующего года. Он уже торгуется на премаркете. Кстати, ответы - ключевые слова из видео можно найти в моём Telegram канале

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Клюкер -  шуточный кликер от Яндекса, играя в который можно получить не шуточные, а вполне реальные подарки. Это подписки на Яндекс Плюс, колонки и другие бонусы. Играем за голубя, который хочет прокачать свой пассивный доход и летать только бизнес-классом. Клюём зерна и прокачиваем голубя по знакомой многим механике. Выполняем задания, покупаем за зерна бусты и увеличиваем доход в час. Чем больше поинтов соберем тем круче подарок можно за них купить. Думаю, что скоро будут раздавать и телевизоры с Яндекс Алисой и другие плюшки. Планируется дальнейшее развитие и возможно даже выпуск собственного токена. Токен от Яндекса точно может навести шума. 

Major - приложение, в котором нужно выполнять различные задания и играть в игры, чтобы подниматься по рейтингу вверх. Основным критерием являются звезды Telegram, которые мы собираем. Приложение имеет галочку от Telegram и более 38 млн. пользователей в месяц. Планируется выход токена, который будет роздан участникам. Торги токена на премаркете уже идут на нескольких биржах. Заходим в приложение каждый день, играем в простые игры и получаем больше звёзд, двигаясь по рейтингу.  

Bicoin 2048 -  очень интересный майнер, который позволяет добывать токены через увлекательную игру 2048. Добываемый токен имеет ограниченное предложение в 21 миллиард единиц, что обеспечивает его стабильность и предсказуемость. Кроме того, предусмотрены периоды халвинга, то есть уменьшения скорости его добычи, что делает процесс добычи более справедливым и интересным. В состав команды, входят и разработчики из Яндекс Games и CEO Fanton. Кроме того, проект поддерживается внушительными спонсорами, включая бывшего директора Сбера. Есть галочка Telegram, поэтому точно не скипаем. Более того, у них скоро очередной халвинг.

Micron - майнер от достаточно крупного крипто-блогера Кирилла Эванса, который ведет свой одноименный канал. Комьюнити криптанов у него очень большое, поэтому пропускать не стоит. Проект может перерасти в масштабный перфоманс со своим токеном. Начинаем майнинг, выполняем задания, разгадываем головоломки. 

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Money Dogs - напоследок мем-токен, который собрал уже более 19 млн. юзеров. Токен дают за возраст нашего Telegram аккаунта. Далее просто выполняем задания и собираем MDOGS. На примере DOGS, собак в Telegram любят, так что данный проект тоже может показать хорошие результаты. 


Надеюсь, что подборка вам понравилась. Не забывайте выполнять задания каждый день. Это можно делать по дороге на работу или просто в свободное время. А, если хотите получать информацию быстрее всего, подписывайтесь на Telegram канал про крипту. Там будут появляться все обновления. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

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