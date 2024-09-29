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Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп

Сегодня разберем очень интересную игру Bombie в Telegram с подтвержденным дропом и большим количеством инвестиций
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Всем привет! Сегодня разберем очень интересную игру Bombie в Telegram с подтвержденным дропом и большим количеством инвестиций от фондов. Суть игры состоит в прокачке персонажа, который двигается по локациям и убивает зомби.

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Bombie входит в Game центр, который стал одним из самых крупных в Telegram.  Критерии дропа будут по аналогии с Catizen, при этом конкуренции меньше, так как игра требует немного большего внимания. В игре уже 2 млн. юзеров. Напомню, что коты собрали целых 40 млн. игроков и их количество  продолжает расти. В случае с Bombie игра только началась и времени еще много. Самые активные участники Catizen получили 30 000-150 000$ и это не шутки. Вот один из кейсов. У проекта много крупных инвесторов, так что пропускать однозначно не стоит. Поехали. 

Итак, для начала переходим в miniApp приложение Bombie в Telegram и получаем первые игровые монеты за возраст нашего аккаунта. Далее нам необходимо прокачивать персонажа. Для этого нажимаем на бокс по центру снизу и получаем снаряжение, которое применяем к персонажу. Снаряжение, которое понижает уровень, отклоняем и продаем. Со временем, когда уровень оборудования будет высокий, большинство предметов, которые будут выпадать из бокса, мы будем автоматически продавать и получать за это алмазы. За алмазы в разделе Airdrop мы увеличиваем шансы прокачки редких предметов амуниции, которые улучшают персонажа, за счет чего он будет эффективнее бороться с зомби и боссом. По 1000 алмазов можно получать и в разделе PK, сражаясь с другими персонажами. Для борьбы с боссом и зомби, а также для сражения с другими персонажами нужно прокачивать и применять навыки в разделе слева снизу. 

По сути игра сводится к прокачке персонажа, а для этого нужно, чтобы вероятность выпадения новых предметов была больше, поэтому прокачиваем раздел Airdrop. После победы над боссом нам выпадают боксы, акселераторы для сокращения времени перехода на следующий уровень Airdrop и ваучеры, которые позволяют нам получать новые навыки или увеличивать уровень старых.

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 Также по мере увеличения уровня персонажа будет прокачиваться и уровень железа - брони. При прокачке железа мы также получаем дополнительные монеты, за которые покупаем боксы, ваучеры или алмазы. Доп. монеты также можно получить в разделе "Зараб.", выполняя социальные задания. Все доступные для обновления позиции будут отмечены красной точкой.

Также все указанные предметы можно покупать в разделе магазин за золотые монеты. Эти монеты дают в процессе игры, но можно и купить за звезды Telegram, которые в свою очередь можно купить на Fragment за TON. Иногда в игре появляется альтернативная возможность покупки монет прямо в рамках он-чейн активности за TON и USDT. 

Сейчас эра дропов в Telegram переходит в формат вовлечения в игры и, что немаловажно, транзакции в них через блокчейн TON. Это один из основных мультипликаторов, на который стоит обращать внимание. Более того, новые игроки всего за 0.1 и 1$ могут приобрести пак с 60 и 80 уровнем амуниции и пролетать уровни очень быстро. Вы будете сразу же убивать босса и получать за это ваучеры и становиться сильнее. Одним словом, смарт-идея потратить на старте 1,1$ и получить большое преимущество. Однако, можно прокачивать персонажа и двигаться по уровням и без покупки дополнительных монет. При этом нужно понимать, что чем больше и чаще мы делаем он-чейн транзакций, тем больше будет дроп. Лично я буду заходить в игру каждый день и покупать монеты на 1$. Думаю, что удастся сделать хорошие иксы. Вы же выбирайте стратегию по своему бюджету или играйте бесплатно.

Игра залипательная, но не всем понятна со старта. Многие просто заходят и действуют неправильно. За счёт чего медленнее двигаются по уровням. Зато у вас теперь есть преимущество благодаря этому простому и понятному гайду, который позволит вам быстро подняться в рейтинге и получить хороший дроп. В игру можно каждый день заходить и играть по дороге на работу или просто коротать время. Понимая, что будет дроп, лучше играть в Bombie, чем сидеть и листать короткие видео. Каждый день вы можете получать бесплатные боксы и прокачивать охотника, поэтому лучше не пропускать этот момент. Также из miniApp приложений в Telegram рекомендую зайти в Coub - это новые YouTube Shorts в Telegram, где сейчас можно получать их токены и зарабатывать, просто просматривая контент и выполняя простые социальные задания. Ещё я продолжаю отрабатывать Blum, где тоже собираю поинты и выполняю социалки. Все эти приложения заслуживают первостепенного внимания, поскольку могут раздать очень хороший дроп. И совсем недавно от всем известного Notcoin вышло приложение NotPixel, где обещают раздать дроп уже в ноябре. Наш сквад насчитывает уже более 17600 игроков, поэтому тоже присоединяйтесь. В игре нужно просто прокачивать свой аккаунт, как в NotCoin, и закрашивать пиксели, рисуя изображения на холсте. Скоро сделаю подборку таких приложений, чтобы собрать их все в одном месте, поэтому подписывайтесь на Telegram канал про крипту и заработок, чтобы ничего не пропустить, там информация появляется быстрее всего. На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

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