Всем привет! Сегодня разберем очень интересную игру Bombie в Telegram с подтвержденным дропом и большим количеством инвестиций от фондов. Суть игры состоит в прокачке персонажа, который двигается по локациям и убивает зомби.

реклама





Bombie входит в Game центр, который стал одним из самых крупных в Telegram. Критерии дропа будут по аналогии с Catizen, при этом конкуренции меньше, так как игра требует немного большего внимания. В игре уже 2 млн. юзеров. Напомню, что коты собрали целых 40 млн. игроков и их количество продолжает расти. В случае с Bombie игра только началась и времени еще много. Самые активные участники Catizen получили 30 000-150 000$ и это не шутки. Вот один из кейсов . У проекта много крупных инвесторов, так что пропускать однозначно не стоит. Поехали.

Итак, для начала переходим в miniApp приложение Bombie в Telegram и получаем первые игровые монеты за возраст нашего аккаунта. Далее нам необходимо прокачивать персонажа. Для этого нажимаем на бокс по центру снизу и получаем снаряжение, которое применяем к персонажу. Снаряжение, которое понижает уровень, отклоняем и продаем. Со временем, когда уровень оборудования будет высокий, большинство предметов, которые будут выпадать из бокса, мы будем автоматически продавать и получать за это алмазы. За алмазы в разделе Airdrop мы увеличиваем шансы прокачки редких предметов амуниции, которые улучшают персонажа, за счет чего он будет эффективнее бороться с зомби и боссом. По 1000 алмазов можно получать и в разделе PK, сражаясь с другими персонажами. Для борьбы с боссом и зомби, а также для сражения с другими персонажами нужно прокачивать и применять навыки в разделе слева снизу.

По сути игра сводится к прокачке персонажа, а для этого нужно, чтобы вероятность выпадения новых предметов была больше, поэтому прокачиваем раздел Airdrop. После победы над боссом нам выпадают боксы, акселераторы для сокращения времени перехода на следующий уровень Airdrop и ваучеры, которые позволяют нам получать новые навыки или увеличивать уровень старых.

реклама





Также по мере увеличения уровня персонажа будет прокачиваться и уровень железа - брони. При прокачке железа мы также получаем дополнительные монеты, за которые покупаем боксы, ваучеры или алмазы. Доп. монеты также можно получить в разделе "Зараб.", выполняя социальные задания. Все доступные для обновления позиции будут отмечены красной точкой.

Также все указанные предметы можно покупать в разделе магазин за золотые монеты. Эти монеты дают в процессе игры, но можно и купить за звезды Telegram, которые в свою очередь можно купить на Fragment за TON. Иногда в игре появляется альтернативная возможность покупки монет прямо в рамках он-чейн активности за TON и USDT.

Сейчас эра дропов в Telegram переходит в формат вовлечения в игры и, что немаловажно, транзакции в них через блокчейн TON. Это один из основных мультипликаторов, на который стоит обращать внимание. Более того, новые игроки всего за 0.1 и 1$ могут приобрести пак с 60 и 80 уровнем амуниции и пролетать уровни очень быстро. Вы будете сразу же убивать босса и получать за это ваучеры и становиться сильнее. Одним словом, смарт-идея потратить на старте 1,1$ и получить большое преимущество. Однако, можно прокачивать персонажа и двигаться по уровням и без покупки дополнительных монет. При этом нужно понимать, что чем больше и чаще мы делаем он-чейн транзакций, тем больше будет дроп. Лично я буду заходить в игру каждый день и покупать монеты на 1$. Думаю, что удастся сделать хорошие иксы. Вы же выбирайте стратегию по своему бюджету или играйте бесплатно.