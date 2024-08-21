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Дуров раздаёт токен эмодзи-алмаз к миллиарду юзеров Telegram, а DOGS появится на Binance Launchpool

Мемкоин-проект DOGS и токен B, который ассоциируется с эмодзи алмаза в Telegram и посвященный миллиарду юзеров берут интернет штурмом, привлекая внимание миллионов пользователей.
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Всем привет! Мемкоин-проект DOGS и токен B, который будет приурочен к миллиарду юзеов Telegram, берут интернет штурмом, привлекая внимание миллионов пользователей. Первый проект, вдохновленный талисманом создателя Telegram и сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова - собакой Спотти, стремительно набрал популярность. Буквально сегодня анонсировали Binance Launchpool токена DOGS, а это значит, что токены смогут получать и холдеры BNB. Немаловажным событием будет являться и листинг DOGS на Binance. Второй проект - эмодзи Telegram в виде алмаза, который также как и DOGS запускается в рамках чекера скора вашего Telegram аккаунта. Чем больше возраст аккаунта, тем больше B-поинтов вы получите. На относительно недавней конференции Павел Дуров говорил о токенизации стикеров и эмодзи в Telegram, поэтому поинты данного проекта обязательно нужно забрать. Возможно, как и в случает с DOGS, проект появиться на всех крупных биржах!

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Очень важной новость для проекта B (Billion) является и пост в Twitter Binance, который намекает на серьёзность проекта и возможный листинг токена на бирже. Такие посты-намеки делаются не просто так.

Теперь, что касается проекта, который уже скоро выйдет на рынок. DOGS является miniApp приложением в Telegram, позволяющее пользователям зарабатывать токены проверив возраст своего аккаунта в Telegram. аналогичная механика применена и в проекте B. Чем раньше вы зарегистрировались в Telegram, тем больше токенов DOGS и B вы получите. Кроме того, дают и дополнительные токены за наличие Telegram Premium, выполнение простых социальных заданий и приглашение друзей.

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Проект DOGS стремится создать сообщество, объединенное вокруг идеи зарабатывания и обмена виртуальными токенами. Разработчики проекта планируют в скором времени внедрить новые механики, которые позволят игрокам зарабатывать больше монет. Также уже 26 августа ожидаем появление токена на споте на бирже BingX и ByBit.

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Что касается предпродажи токенов DOGS, то она уже началась на криптовалютных биржах, таких как Bitget и Gate.io. Общее предложение токенов на Bitget равно 100 миллиардам, а максимальная цена одного токена DOGS достигала 0.01 цент. На данный момент, после появления информации об общем предложении токенов в 550 млрд. цена на премаркете находится в диапазоне от 0.0012 до 0.0036 центов. Проект DOGS быстро завоевывает популярность, и интерес к нему продолжает расти. Не исключено, что токен станет не просто мемом, а получит механику в рынке токенизации NFT стикеров Telegram. 

Начало июля ознаменовалось появлением публичного канала проекта DOGS, который стремительно привлек внимание пользователей Telegram. А первое упоминание о DOGS пошло от основателя будущей Telegram биржи Blum Владимира Смеркиса, 9 июля, стало отправной точкой для запуска нового мемкоина, вдохновленного легендарной собакой Спотти - талисманом создателя Telegram и сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова.

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Символом проекта выступает собака, нарисованная лично Павлом Дуровым, основателем Telegram и сооснователем "ВКонтакте". Этот необычный рисунок, созданный Дуровым специально для благотворительного аукциона в поддержку детских домов, стал эмблемой нового проекта DOGS. По мнению команды, DOGS — это не просто мемкоин, а монета, которая отражает дух и культуру Telegram-сообщества.

Разработчики проекта стремятся поделиться наследием Спотти с криптовалютной индустрией, создавая новую и уникальную возможность для пользователей Telegram. Таким образом, проект DOGS становится не только интересным экспериментом, но и символом связи между сообществом Telegram и миром криптовалют.

Что касается токена-B (Billion), то его хотят приурочить к появлению первого миллиарда пользователей в Telegram. Сам бот и проект пока не имеют широко распространения, а также нет галочки-верификации от самого Telegram. Однако, это не исключает того, что проект может стать гемом (алмазом). про который пока ещё все молчат. 

Для получения Billion поинтов просто переходим в Telegram miniApp и проверяем возраст своего аккаунта и другие заслуги. После попадаем в интерфейс, где там отводится время с течением, которого все наши токены будут сожжены, чем больше заданий мы выполняем и получаем токенов, тем больше времени даётся. Там важно продержаться в плюсе пока Telegram не достигнет отметки в миллиард пользователей. Также рекомендую загонять фермы аккаунтов, подключать друзей и знакомых. Механика интересная и пока ещё никто не понял, галочки пока тоже нет, мы в первом вагоне и конкуренции нет. Если проект стрельнёт, то вполне реально получить много токенов и даже обойти по заработку Notcoin и DOGS. 

Как уже многие поняли, сейчас будут стрелять проекты, которые создают правильную экономику внимания и раздают максимально дисперстные (распределенные) дропы. Как показала практика с DOGS и HMSTR, очень важно не затягивать. Комьюнити DOGS очень рады, готовы держать токен и ждут топовых анонсов. Аудитория HMSTR негодует и ждут свои копейки. Сейчас Telegram посещают 950 млн. пользователей в месяц, так что один миллиард не за горами!

В заключение, можно сказать, что проект DOGS, а также проект-B могут стать началом вехи токенизации стикеров и эмодзи в Telegram. Превращение функциональных при переписке картинок в NFT откроет новый реально применимый рынок невзаимозаменяемих токенов в криптовалюте. Так что, если вы пропустили бесплатную раздачу DOGS, не пропустите раздачу токенов B, а также подписывайтесь на Telegram канал про крипту и заработок в интернете, чтобы узнавать о таких раздачах самыми первыми. Всем удачи и пока. 

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