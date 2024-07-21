Всем привет! Сегодня хочу разобрать проект Blum , который уже начинает вирально распространяться в интернете и имеет все шансы обогнать Notcoin из-за своей нелинейной игровой механики и вовлечения пользователей в добычу блюм поинтов, а также более серьезному заделу на создание совмещенной DEX и CEX биржи в рамках miniApp приложения Telegram. Основателями проекта являются выходцы из Binance что добавляет ему уровень "траста". В проекте уже более 33 млн. пользователей, которые растут с каждым днем. Может ли он повторить успех Notcoin-а или не стоит тратить на него свое время? Давайте разбираться.

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Дорожная карта проекта очень обширна и содержит множество деталей о его перспективах. О значимости проекта говорит тот факт, что Блум попал в престижный MVP акселератор от Binance и CoinMarketCap. Из примерно семи сотен претендентов было выбрано всего 13, и Блум — один из них. После отбора основатели дали интервью Bloomberg, а также вышла очень позитивная статья про проект.

Более того создатели блюм недавно запустили мем-токен Dogs , который каждый может получить просто проверив возраст своего аккаунта в Telegram! Таким образом, токен Dogs станет самым децентрализованным! Токен Dogs и Blum будут торговаться на самой дружелюбной для СНГ бирже BingX , где не требуется прохождение KYC. Биржам выгодно листить такие токены, ведь они привлекают огромную аудиторию. Так, например, токен Dogs является олицетворением собаки Spotty из ВК, который насчитывает 1,4 млрд. аккаунтов, а в телеграм 800 млн. Перфоманс с популярным токеном способен плавно перевести старую аудиторию из мира Web 2 в популярный мессенджер, уверенно шагающий в Web 3. Более того, токен Dogs может стать самым децентрализованным и распространиться на сотни миллионов кошельков в сети TON в том числе на бирже Blum!

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Проект ставит перед собой задачу упростить процесс входа в криптовалюту для новых пользователей, которые пришли из хайповых тапалок типа Notcoin. А это, как мы знаем, десятки миллионов юзеров. В сети крипто новичку нужно пройти 42 шага: от регистрации и верификации, до покупки монет для оплаты газа, прохождения всех проверок, подтверждения и вывода средств. Это действительно сложно и большая часть из этих миллионов отваливается, от чего криптовалютная отрасль теряет пользователей. И речь идет не только о спекулянтах. Ведь, как мы знаем, очень многие новички в перспективе 2-4 лет углубляются в технологию и идею, становятся инвесторами, а некоторые даже создают собственные проекты. Кстати, чтобы узнавать о последних новостях в Blum и других перспективных проектах, подписывайтесь на мой Telegram канал про крипту и оставайтесь на связи!

Чтобы не потерять пользователей на первичном этапе, Blum придумали виральную механику привлечения пользователей. Сейчас проект ещё находится на ранней стадии развития и доступ к приложению предоставляется с ограничениями. Попасть в него можно только по пригласительной ссылке и строго в порядке очереди. У меня осталось всего 200 приглашений однако при запросе у поддержки можно получить еще. У вас после регистрации будет 5 приглашений, по которым вы в свою очередь сможете пригласить своих друзей и знакомых. Конкретных наград за участие в проекте никто не обещает, но играя в игру и заходя в приложение раз в 8 часов можно получать блюм поинты, которые в последующем могут стать мультипликатором раннего пользователя.

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Интерфейс miniApp приложения в телеграмм очень простой и разобраться в нем несложно. Для начала переходим по ссылке выше, если приглашения еще не разобрали. После создаем аккаунт — пишем имя пользователя и при желании добавляем фотографию. Затем нажимаем на кнопку «Start farming» и начинаем процесс добычи BP. Каждые 8 часов заходим в приложение нажимаем «Clam», собирая BP. После чего снова нажимаем «Start farming», чтобы запустить процесс снова. Чтобы получить больше BP, запускаем игру и нажимаем на летящие вверху вниз вирусы. В игре могут попадаться бомбочки, а также заморозки экрана. Также в разделе «Task» за BP можно выполнять социальные задания. В разделе Wallet подключаем свой кошелек в Telegram.

На этом механика игры заканчивается. В последствии разработчики хотят реализовать бесшовный интерфейс доступа к криптовалюте для пользователей из реального мира. Блум собирается значительно упростить процесс взаимодействия с криптой с помощью Telegram веб-приложения. Думаю, никому не нужно объяснять, что Telegram — один из самых быстрорастущих мессенджеров с более чем 1,5 миллиарда пользователей, его экосистема позволяет встраивать внутрь сторонние приложения так, что они выглядят и работают как часть самого Telegram. Пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения и проходить сложные процедуры регистрации, а для проектов сразу доступна большая база потенциальных клиентов.

Также команда команда хочет решить проблему сложности безопасного хранения криптовалюты. Для этого проект разработал новый тип кошелька — MPC. Суть технологии заключается в том, что доступ к вашему кошельку делится между вами, биржей и отдельным сервисом хранения. Это исключает доступ биржи к вашим средствам, но помогает вам восстановить доступ в случае утраты части секретной фразы.

Подводя итог, можно сказать, что стоит, как минимум, наблюдать за продуктом, который разрабатывает команда выходцев их Binance. В их телеграм канале уже более 15 млн. подписчиков и комьюнити стремительно растёт, ведь, проект создает массадопшен благодаря всем знакомой механике. Надеюсь, разбор оказался полезным. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.