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Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin

Разбираем проект Blum, который уже начинает вирально распространяться в интернет и имеет все шансы обогнать Notcoin из-за своей нелинейной игровой механики
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Всем привет! Сегодня хочу разобрать проект Blum, который уже начинает вирально распространяться в интернете и имеет все шансы обогнать Notcoin из-за своей нелинейной игровой механики и вовлечения пользователей в добычу блюм поинтов, а также более серьезному заделу на создание совмещенной DEX и CEX биржи в рамках miniApp приложения Telegram. Основателями проекта являются выходцы из Binance что добавляет ему уровень "траста". В проекте уже более 33 млн. пользователей, которые растут с каждым днем. Может ли он повторить успех Notcoin-а или не стоит тратить на него свое время? Давайте разбираться.

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Дорожная карта проекта очень обширна и содержит множество деталей о его перспективах. О значимости проекта говорит тот факт, что Блум попал в престижный MVP акселератор от Binance и CoinMarketCap. Из примерно семи сотен претендентов было выбрано всего 13, и Блум — один из них. После отбора основатели дали интервью Bloomberg, а также вышла очень позитивная статья про проект.

Более того создатели блюм недавно запустили мем-токен Dogs, который каждый может получить просто проверив возраст своего аккаунта в Telegram! Таким образом, токен Dogs станет самым децентрализованным! Токен Dogs и Blum будут торговаться на самой дружелюбной для СНГ бирже BingX, где не требуется прохождение KYC. Биржам выгодно листить такие токены, ведь они привлекают огромную аудиторию. Так, например, токен Dogs является олицетворением собаки Spotty из ВК, который насчитывает 1,4 млрд. аккаунтов, а в телеграм 800 млн. Перфоманс с популярным  токеном способен плавно перевести старую аудиторию из мира Web 2 в популярный мессенджер, уверенно шагающий в Web 3. Более того, токен Dogs может стать самым децентрализованным и распространиться на сотни миллионов кошельков в сети TON в том числе на бирже Blum!

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Проект ставит перед собой задачу упростить процесс входа в криптовалюту для новых пользователей, которые пришли из хайповых тапалок типа Notcoin. А это, как мы знаем, десятки миллионов юзеров. В сети крипто новичку нужно пройти 42 шага: от регистрации и верификации, до покупки монет для оплаты газа, прохождения всех проверок, подтверждения и вывода средств. Это действительно сложно и большая часть из этих миллионов отваливается, от чего криптовалютная отрасль теряет пользователей. И речь идет не только о спекулянтах. Ведь, как мы знаем, очень многие новички в перспективе 2-4 лет углубляются в технологию и идею, становятся инвесторами, а некоторые даже создают собственные проекты. Кстати, чтобы узнавать о последних новостях в Blum и других перспективных проектах, подписывайтесь на мой Telegram канал про крипту и оставайтесь на связи!

Чтобы не потерять пользователей на первичном этапе, Blum придумали виральную механику привлечения пользователей. Сейчас проект ещё находится на ранней стадии развития и доступ к приложению предоставляется с ограничениями. Попасть в него можно только по пригласительной ссылке и строго в порядке очереди. У меня осталось всего 200 приглашений однако при запросе у поддержки можно получить еще. У вас после регистрации будет 5 приглашений, по которым вы в свою очередь сможете пригласить своих друзей и знакомых. Конкретных наград за участие в проекте никто не обещает, но играя в игру и заходя в приложение раз в 8 часов можно получать блюм поинты, которые в последующем могут стать мультипликатором раннего пользователя.

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Интерфейс miniApp приложения в телеграмм очень простой и разобраться в нем несложно. Для начала переходим по ссылке выше, если приглашения еще не разобрали. После создаем аккаунт — пишем имя пользователя и при желании добавляем фотографию. Затем нажимаем на кнопку «Start farming» и начинаем процесс добычи BP. Каждые 8 часов заходим в приложение нажимаем «Clam», собирая BP. После чего снова нажимаем «Start farming», чтобы запустить процесс снова. Чтобы получить больше BP, запускаем игру и нажимаем на летящие вверху вниз вирусы. В игре могут попадаться бомбочки, а также заморозки экрана. Также в разделе «Task» за BP можно выполнять социальные задания. В разделе Wallet подключаем свой кошелек в Telegram.

На этом механика игры заканчивается. В последствии разработчики хотят реализовать бесшовный интерфейс доступа к криптовалюте для пользователей из реального мира. Блум собирается значительно упростить процесс взаимодействия с криптой с помощью Telegram веб-приложения. Думаю, никому не нужно объяснять, что Telegram — один из самых быстрорастущих мессенджеров с более чем 1,5 миллиарда пользователей, его экосистема позволяет встраивать внутрь сторонние приложения так, что они выглядят и работают как часть самого Telegram. Пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения и проходить сложные процедуры регистрации, а для проектов сразу доступна большая база потенциальных клиентов.

Также команда команда хочет решить проблему сложности безопасного хранения криптовалюты. Для этого проект разработал новый тип кошелька — MPC. Суть технологии заключается в том, что доступ к вашему кошельку делится между вами, биржей и отдельным сервисом хранения. Это исключает доступ биржи к вашим средствам, но помогает вам восстановить доступ в случае утраты части секретной фразы.

Подводя итог, можно сказать, что стоит, как минимум, наблюдать за продуктом, который разрабатывает команда выходцев их Binance. В их телеграм канале уже более 15 млн. подписчиков и комьюнити стремительно растёт, ведь, проект создает массадопшен благодаря всем знакомой механике. Надеюсь, разбор оказался полезным. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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