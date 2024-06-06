Недавний ажиотаж вокруг Notcoin привел к появлению множества бесполезных приложений, которые только тратят ваше время. Поэтому я собрал для вас 10 наиболее перспективных альтернатив, которые обещают щедрые дропы. Notcoin многих сделал миллионерами, поэтому сейчас самое время залетать в качественные проекты с сильной командой, чтобы претендовать на распределение токенов.

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Blum - представляет собой серьезный проект, за основу которого взяты усилия одного из экс-лидеров Binance СНГ. Проект выходит за рамки обычного майнинг-приложения, представляя собой обширную платформу, объединяющую возможности децентрализованных и централизованных обменников прямо в Telegram, с поддержкой широкого спектра блокчейнов. Blum направлен на упрощение доступа к криптовалютному пространству для новичков, обеспечивая беспрепятственный вход всего в несколько шагов. В рамках одного приложения предоставляется возможность хранения, приобретения и управления криптоактивами. Сейчас можно получать Blum поинты, просто заходя раз в 8 часов в приложение и, нажимая старт фарминг, а также, играя в незатейливую игру, кликая на вирусы, летящие сверху-вниз.







Hamster Kombat – это игровой проект, который, следуя за Notcoin, привлек уже свыше 70 миллионов пользователей. С их Telegram-каналом синхронизировались более 22 миллионов человек, в то время как у Notcoin – более 7 миллионов подписчиков. Их популярность стремительно растет. Игра заключила стратегическое сотрудничество с биржей BingX и предлагает распределение дропов в зависимости от позиции пользователя в рейтинге, поощряя улучшение доходности через приобретение игровых карточек.







Bicoin 2048 - новый необычный майнер, который позволяет добывать токены через популярную игру 2048. Проект стоит внимания, поскольку в команде находится CEO Fanton и разработчики из Яндекс Games. Также есть поддержка весомых спонсоров, в числе которых бывший директор Сбера. Игнорировать продукты, разработанные специалистами из Сбера и Яндекса, было бы большой ошибкой. Очки, набранные в игре, имеют весомую ценность: от 10 до 20 тысяч очков могут быть оценены в 150-300 долларов. (точный курс обмена будет известен после листинга токена на бирже).Добываемый токен имеет ограниченное предложение в 21 миллиард единиц, предусмотрены периоды халвинга, то есть уменьшения скорости его добычи, и весь объем будет выпущен в обращение исключительно через игровой процесс, или «майнинг».

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Pixelverse - очень перспективная тапалка с уже реализованной механикой PVP боев. Игра создана бывшей командой листинга Binance, Trust Wallet, кошельком Zerion и Cross The Ages. Сильная команда, поэтому набор виральности дело времени. Мы практически на самом старте, поэтому есть фора, чтобы во всем разобраться и выбиться в топы. Для начала игры переходим по ссылке и открываем miniApp приложение. Кликаем на клейм и прокачиваем уровень персонажа. В разделе бои сражаемся с ботами и игроками, получая внутриигровую валюту.

Catizen – это увлекательная игровая концепция, где игроки занимаются разведением котов, и обещают щедрые дропы за активное участие. Игра основана на блокчейне TON, что добавляет ей динамичности. Проект получил поддержку от ряда авторитетных инвесторов, включая Web3 Ventures, Mask Network, Y2Z, SecondLive, EMURGO Ventures, Moon Capital, Initiate Capital, а также от самого TON.

Not Task – это образовательная платформа, связанная с Notcoin, которая вознаграждает пользователей дропами в форме NFT и токенов за выполнение простых заданий. Вознаграждения выдаются по завершении каждого сезона, и в данный момент проходит новый сезон. Ответы на задания можно обнаружить в на моем TG канале. За выполнение заданий обещают раздать Notcoin.

LimeCoin привлекает внимание своей ограниченной эмиссией в 21 миллион токенов, доступных для добычи через игровой процесс. Интересный момент заключается в том, что приобретение игровых усилений приводит к необратимому уничтожению токенов, что предполагает низкое начальное давление на ликвидность и возможность увеличения стоимости токена при его распределении, снижая таким образом рыночное давление.

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Arbuz – это игровое приложение, разработанное популярным сообществом токена Arbuz на блокчейне TON. Токен Arbuz был ранее распространен бесплатно и теперь значительно вырос в цене, достигнув отметки в 4 доллара за единицу. Игра предлагает пользователям возможность получить дропы за активное участие, причем раздача запланирована на август – традиционный месяц урожая арбузов.

PocketFi – это платформа, предназначенная для кроссчейн транзакций, обмена валют, а также для снайпинга и копитрейдинга. В настоящий момент на платформе предоставляется возможность фармить их собственные токены. Во время первой фазы распределения планируется передать пользователям 51% всех токенов $switch. Все токены, которые не найдут своего владельца, будут уничтожаться каждые 6 часов, что способствует уменьшению общего количества токенов в обращении.

Notcoin – это проект, который уже в ближайший понедельник обещает запустить новые игры и ввести дополнительные игровые механики. Проект Notcoin ставит перед собой цель использовать токен Not в играх и на рекламном рынке приложения, что будет способствовать сжиганию токенов и их выводу из обращения, тем самым уменьшая их общее количество и потенциально увеличивая стоимость оставшихся токенов.