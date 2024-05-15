Приветствую всех. Не станет открытием, что Notcoin вызвал значительный резонанс в мире криптовалют и привлек внимание аудитории в размере 35 миллионов человек, что составляет приблизительно 0,44% от общего численности населения Земли. Этот новаторский подход к распределению токенов доказал свою эффективность, позволив огромному числу людей вступить в сферу криптовалют. В предвкушении запуска Notcoin на криптобиржах предлагаю обратить внимание на три других многообещающих проекта, аналогичных Notcoin.

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После взлета Notcoin рынок переполнился массой некачественных проектов, в которых вряд ли стоит тратить время. Однако я отобрал для вас несколько инициатив, которые, на мой взгляд, могут повторить успех их предшественника благодаря сильной инвестиционной поддержке и большому интересу со стороны комьюнити.

На первом месте находится пожалуй лучший аналог Notcoin - игра Humster Combat , которая выделяется среди прочих. Её популярность растёт благодаря сотрудничеству с ведущими криптобиржами первого уровня, и она имеет все шансы обойти Notcoin по числу активных игроков. Так, например, биржа BingX является стратегическим партнером Humster Combat. Ежедневно в Humster Combat заходит до двух миллионов человек, а общее количество участников уже превысило семь миллионов. Привлекательный интерфейс и дизайн, а также знакомая многим игровая механика делают её выбором, который не требует дополнительных рекомендаций.

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В игре пользователи вживаются в роль генеральных директоров криптовалютных бирж, стремясь улучшить и развить свою платформу. Выбрав одну из знаменитых бирж, игроки начинают свое путешествие, усиливая свою платформу через систему усовершенствований. Для развития и активации автоматизаций требуется кликать по хомяку, собирая монеты, которые потом можно инвестировать в расширение узнаваемости биржи. Это, в свою очередь, будет автоматически генерировать новые токены. Особенностью игры является то, что количество заработанных токенов будет зависеть от уровня улучшений, а не просто от кликов.

Игра также предлагает возможность усилить силу клика и ускорить восстановление энергии для более эффективного сбора токенов. Поддержка игры идет от создателя популярного канала "Хедлайнеры", чьи знания и опыт в разработке и продвижении мобильных приложений делают эту игру особенно интересной.





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На втором месте располагается игра "Onchain" , привлекшая внимание благодаря инвестициям от известного топового инвестиционного фонда Paradigm, известного своими щедрыми дропами для ранних участников. С общей инвестицией в сумме 7 миллионов долларов, Onchain представляет собой уникальную возможность для игроков. Игровой процесс заключается в кликах по экрану для продвижения цепочки, причем заработанные баллы напрямую влияют на количество токенов. Токен, используемый в игре, будет обращаться в сети Base, которая известна своей высокой скоростью обработки транзакций и низкой стоимостью. В игре почти 1 млн. юзеров.

В игре кроме активного кликанья, предусмотрена возможность улучшения различных ускорителей, что позволяет игрокам продвигаться по общему рейтингу. Интересный момент заключается в том, что блокчейн Base пока не выпустил собственный токен, но есть предположения о возможной раздаче его ранним пользователям сети. Кроме того, биржа OKX намекает на вероятность листинга токена Onchain на своей платформе.

Игра LimeCoin привлекает внимание уникальным подходом к обращению токенов – их общее количество ограничено 21 миллионом. Покупка бустов в игре приводит к сжиганию токенов, что уменьшает их общее количество в обороте и делает игровой процесс более интригующим. Такая механика может привести к росту стоимости токена из-за ограниченного предложения, особенно если учесть, что широкое распределение токенов может снизить продавленное давление на рынке.

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