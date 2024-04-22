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Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi

Сегодня я хочу поделиться впечатлениями о захватывающей игре в Telegram, которая пришла к нам благодаря инициативе TON Foundation
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Приветствую всех! Сегодня я хочу поделиться впечатлениями о интересной игре в Telegram Catizen, которая пришла к нам в том числе благодаря инициативе TON Foundation. Игра даёт новый впечатления в мире функциональных dApp приложений, доступных прямо в вашем мессенджере. Всем игрокам в перспективе будут предложены вознаграждения в размере до 35% от инвестиций в форме NFT и токенов в экосистеме TON, что, безусловно, добавляет игре привлекательности и стимулирует интерес к игре в свободное время или в пути.

Не смотря на то, что игра разработана для использования в мессенджере и её графика остаётся простой, она выполнена на высоком уровне с отличной анимацией. Дополняет атмосферу игры приятная музыкальная подборка, которая сопровождается благодарностями на различных языках.

Проект привлёк внимание и финансирование от таких крупных игроков, как Web3 Ventures, Mask Network, Y2Z, SecondLive, EMURGO Ventures, Moon Capital и Initiate Capital, а среди партнёров значится известный бренд Xiaomi.

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Игра под названием Catizen предлагает пользователям уникальный игровой опыт, где они могут управлять домом для котов, предоставляя посетителям возможность тискать пушистых созданий. За эти услуги посетители оставляют виртуальные монеты, на которые затем можно приобрести новых котов для разведения. Игровой процесс в Catizen создан таким образом, что его простота затягивает и увлекает. Задача игрока – скрещивать котов одного уровня для получения потомства более высокого уровня. Коты доставляются в переносках, а также их можно приобретать за внутриигровую валюту, которая накапливается со временем. В игре предусмотрена валютная система, где монетки – это доход от посетителей, которые приходят поиграть с котами.

Чтобы начать игру, заходим в телеграм-бот и кликаем на кнопку «Play Game», после чего мы попадаем в игровой интерфейс, где и начинаем процесс разведения котят. Во вкладке «Qwest» предлагаются различные задания, выполнение которых награждается рыбками. Этих рыбок можно обменять на котят высшего уровня. Кроме того, за рыбки доступна функция автоматического скрещивания, которая активна только при открытом приложении.

Игра включает в себя систему рейтингов, что мотивирует игроков оставлять функцию автоскрещивания включенной на второстепенном устройстве для достижения лидирующих позиций и более быстрого продвижения. В разделе «Boost» представлена возможность ускорения времени, что добавляет динамики игровому процессу. На игровом поле также встречаются анимированные посетители и различные животные, при нажатии на которых можно мгновенно получить от четырех до двенадцати переносок с котятами для дальнейшего скрещивания.

В заключение хочется отметить, что Telegram и блокчейн TON стремительно развиваются, способствуя все большему проникновению криптовалют в массы. Это подтверждается успехом Notcoin, привлекшего более 35 миллионов активных пользователей. Не стоит упускать возможность участвовать и в игре Catizen, так же как и в случае с Notcoin, ведь ранние участники могут рассчитывать на щедрые вознаграждения! На этом всё. Всем удачи и пока.

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canizen catiozen ton catizen - игра в telegram catizen как играть? catizen обзор ton telegram
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