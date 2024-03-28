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Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов

Продает Notcoin-ы на бирже Bybit и в рамках NFT-ваучеров, а также ждём открытых торгов токена
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Приветствую всех! Сегодня мы снова погрузимся в обсуждение Notcoin. Рассмотрим, что может сделать его самым децентрализованным и широко распространенным мем-токеном. Имеет ли Notcoin шансы занять позицию Bitcoin в мире мем-токенов? Почему его создатели не признают его мем-токеном? И каким образом можно реализовать Notcoin, который мы заработали простым нажатием на экран? Давайте разбираться.

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Перед тем как начнём рекомендую также посмотреть полный очень полезный видео обзор на моём YouTube канале, где я рассказал про экосистему TON и аналог Notcioin-а с эмиссией в 21 миллион, который сейчас не поздно и самое время начать добывать.  


Итак, чтобы продать Notcoin, переходим в Telegram-бот и выбираем опцию «Trade». Затем кликаем «Создать ваучер». Для этого понадобится комиссия в TON — на создание одного ваучера требуется 0.06 TON. После этого переходим в раздел «Продать», подключаем кошелек с ваучером и в своем профиле выбираем опцию выставления на продажу. Устанавливаем цену, соответствующую нижнему пределу рынка. Ваучеры уходят как горячие пирожки, так что при разумной цене сделка произойдет быстро. 

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Также Notcoin появился на ByBit, где можно создавать фьючерсные обязательства на токен. Для этого вам необходимо иметь USDT и отправить их в обеспечение сделки. Скажем, вы хотите продать 10 млн. Notcoin и просите за них 70$. Для этого вам необходимо заморозить эту сумму в USDT и ожидать покупателя. Покупатель также обеспечивает сделку на такую же сумму. После выхода Notcoin-а на открытый рынок вы будете обязаны передать покупателю токены иначе ваше обеспечение сгорит. 

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Лично я продал немного ваучеров, но большую часть токенов оставил и буду ждать торгов на бирже. Даже несмотря на то, что на открытых торгах цена может опуститься или будет подвержена сильной волатильности, я всегда буду держать какую-то часть токенов, поскольку верю в проект. 

Почему команда делает все правильно? Прежде всего, стоит выделить, что команда Notcoin сделала ставку на уникальный подход к распределению токенов через систему ваучеров. Так, пользователи, собравшие 10 миллионов Notcoin, могут обменять их на ваучеры и выставить на продажу как NFT. Каждая сделка с NFT-ваучерами включает в себя комиссию Royal, которая направляется разработчикам, способствуя поддержанию ликвидности на рынке в момент появления токена на биржах. Интересный факт: по объему сделок ваучеры Notcoin опередили даже анонимные номера Telegram и имена пользователей. Несмотря на колебания цен, многие предпочитают не продавать свои ваучеры сразу, а выкуп по минимальной цене происходит в мгновение ока! Такой подход к выводу токена на рынок привлекает новую аудиторию и способствует созданию ликвидной подушки.

Создатели Notcoin предпочитают видеть его не как мем-токен, а как токен сообщества. И это имеет смысл, учитывая, что Notcoin не имеет начального предложения, а новые токены генерируются в ответ на активность участников сети. Интересный момент заключается в том, что менее десяти процентов общего объема токенов было добыто командой Павла Дурова, а менее четверти – командой Wallet News. Это означает, что подписчики этих каналов владеют значительной частью токенов в обращении. Однако в конечном итоге токены будут распределены среди множества пользователей, а влияние крупных сообществ на толпу сможет способствовать снижению предложения или поднятию спроса.

На этом всё. Надеюсь, разбор понравился и вы провели своё время не зря. Также не забывайте подписываться на Telegram канал про криптовалюту, где информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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