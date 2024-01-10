Всем привет! Крипторынок начал просыпаться и радовать хорошими раздачами. Только в этом году уже вышло несколько проектов, инкубированных Binance, которые раздали ранним пользователям от 100 до 5000$ на кошелёк. Так что пропускать активности не стоит.

Сегодня расскажу как за простые действия получать мем-токены в сети TON . Токены ещё не вышли на биржу, но уже торгуются на OTC рынке. Предположительная цена после выхода на биржу будет составлять от 1 до 10$ за 100 000 токенов. Более того аккаунты в Notcoin сделали биржи Binance, Bybit, Okex и другие и тоже майнят монеты. Сейчас можно легко получать миллионы этих токенов, просто кликая на кнопку и выполняя простые социальные задания. По опыту, все мем-токены на TON стреляют и дают десятки и даже сотни иксов, поэтому точно стоит потрать пару минуть времени.

реклама





А перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал про заработок , там информация о различных раздачах выходит быстрее всего. Поехали.

Итак, для начала переходим в Telegram-бота и нажимаем страт, далее появится кнопка "mine noitcoin" или "погнали"- нажимаем на неё и получаем свои первые токены. После нажимаем на монету в центре и собираем токены. Каждые 10-15 минут заходим, жмем на монету и получаем ещё больше токенов. Энергия восполняется не сразу и нужно ждать какое-то время, пока шкала не заполнится.

реклама





Далее в раздел "Boost" и прокачиваем аккаунт различными апгрейдами и бустами. Первый буст даёт количество собираемых токенов за клик. Второй - возможное количество токенов для сбора в период. Третий увеличивает скорость восполнения шкалы. Последний позволяет активировать бота, который будет собирать токены в ваше отсутствие.

Игра максимально простая и очень затягивает. Особенно, когда понимаешь, что токен будет иметь реальную стоимость на бирже. Уже собрано очень большое комьюнити, что должно хорошо сказаться на развитии проекта.

Также в разделе "Earn" можно собирать по 100 000 токенов за подписки на разные проекты (выполняем социалки). Занимает это меньше минуты, а полученные токены можно потратить на бусты или оставить и ждать листинга.

Собирая токены мы перемещаемся по лигам и двигаемся в турнирной таблице. Чем больше монет зарабатываем, тем выше лига. По сути игра только начата, и все те, кто еще не успел ее запустить, получают возможность залететь в новый тренд 2024 года tap-to-earn и воспользоваться шансом нафармить notcoin, ведь никаких вложений не требуется.

реклама





На прошедшей АМА с основателями игры Notcoin в Твиттере, которая прошла на аккаунте самого блокчейна TON, подтвердили, что дроп будет и разработчики в восторге от ажиотажа игроков. Также сказали, что возможен листинг монеты на биржах. Разработчики постоянно подогревают информацией о листинге на бирже Binance и других крупных биржах,

Всего за 5 дней после старта выпущено более 1,100,951,627.597 notcoin. Общее число пользователей перевалило за 3,7 млн. В день играют примерно 1,5 млн. Онлайн в моменте более 30000 тысяч. Если учитывать, что для любого проекта главное это комьюнити, то тут оно однозначно есть, поэтому запуск может быть грандиозным. Рекомендую тоже начать получать монетки и выполнять задания, чтобы потом не страдать от фомо.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы