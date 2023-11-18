Cегодня продолжим знакомиться c экосистемой и вселенной Xiaomi в рамках очередной подборки новых необычных технических устройств. Умное водяные одеяло, новые смартфоны и гантели с дисплеем.

Смартфон Xiaomi Mi 14 Pro

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Стоимость - 835$

Открывает подборку новый смартфон от Xiaomi, который получил название Mi 14 Pro. За быстродействие отвечает новый и самый современный на данный момент процессор Snapdragon 8 gen 3, который набирает до 2 000 000 баллов в синтетическим тесте. Смартфон также обладает очень крутыми фотографическими возможностями. В него установлена камера от Leica на 50 мегапикселей, которая позволяет делать не только отличные детализированные снимки, но и снимать видео в 4K 60 fps.Также радует и очень яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, который выдает пиковую яркость до 2500 нит. Оболочку MIUI заменила более оптимизированная HyperOS, что позволило сократить место занимаемой памяти и увеличить быстродействие устройства.

Умный 4К телевизор Xiaomi Viomi

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Стоимость - 250$

Немногие знают, но от компании Xiaomi Viomi выпускается умный 4K телевизор на базе операционной системы андроид TV. Это один из немногих телевизоров, который имеет 4K на диагонали всего 43 дюйма, что обеспечивает очень высокую плотность пикселей и детализированную картинку. Матрица используется самая обыкновенная VA с частотой обновления 60 Гц. Телевизор имеет стильный безрамочный дизайн, а также возможность подключения к системе умного дома MI Home. Благодаря голосовому помощнику можно осуществлять поиск в различных стриминговых сервисах и онлайн кинотеатрах. Телевизор также может похвастаться тонким корпусом всего 8 сантиметров, неплохой акустической системой с поддержкой современных технологий, а также хорошей контрастностью 5000 к 1.Есть диагонали 43 и 55 дюймов.

Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L30 Ultra

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Стоимость - 1120$

Буквально недавно на рынке был представлен новый, один из самых навороченных роботов-пылесосов от некогда суббренда Xiaomi Dreame Bot L30 Ultra. Особенностью этого робота-пылесоса стали подвижные крутящийся валики, которые выдвигаются за пределы габаритов робота, чтобы осуществить промывку вдоль стен или плинтусов. Также робот оснащен современным лидаром и передней камерой для определения и объезда разбросанных по полу предметов. Пылесос имеет самую большую на рынке силу всасывания в 7000 Па. База самоочистки оснащена современной системой нагрева подаваемой воды, а также сушкой валиков после влажной уборки. Более того базу можно подключить к водопроводу и канализации, чтобы полностью автоматизировать процесс уборки помещения.

Выдвижной смеситель Xiaomi Mijia S1

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Стоимость - 75$

Двигаемся далее и на четвёртым месте у нас новый необычный выдвижной смеситель Xiaomi Mijia, который отлично подойдёт как для кухонной раковины, так и для ванной комнаты. Смеситель имеет современный и лаконичный дизайн. Выдвижение излива доступно на расстоянии до 35 см. Также есть возможность повернуть лейку аэратор вверх или включить небольшой поток воды в виде фонтана, который поможет вам при чистке зубов и других процедурах. Благодаря Г-образный конструкции вода даже в режиме душа не будет разбрызгиваться за пределы раковины. Смеситель выполнен из нержавеющей стали, а шланг имеет оплетку из прочного нейлона, что гарантирует долговечность изделия.

Умное одеяло с подогревом воды Xiaomi Mijia

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Стоимость - 97$

Совсем недавно на краудфандинговой площадке было представлено умное подогреваемое одеяло Xiaomi Mijia, которое уже можно приобрести на AliExpress. Особенностью одеяла является то, что оно имеет внешний блок с подогревом, а сам подогрев осуществляется с помощью циркуляции воды по специальным трубкам. Внешний блок можно установить на прикроватную тумбу. Он имеет интуитивно понятные элементы управления и небольшой дисплей с отображением выбранной температуры. Более того одеяло можно сопрячь с приложением умного дома Mi Home и использовать в качестве элемента различного рода сценариев. Резервуар для воды имеет объем 0 35 л, а нагрев осуществляется при температуре от 5 до 40 °C.

Бюджетный смартфон Poco C65

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Стоимость - 115$

Идём дальше и смотрим на очередную новинку от ранее суббренда Xiaomi компании Poco. Это новый бюджетный смартфон Poco C65, который для своей цены получил очень неплохие характеристики. Смартфон оснащен камерой на 50 мегапикселей, которая делает хорошие снимки. Также радует ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. За изображение отвечает большой HD+ дисплей диагональю 6,74 дюйма, который имеет частоту обновления 90 Гц. На борту имеется 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения её до 16 ГБ за счёт встроенного накопителя. За обработку информации отвечает средний по характеристикам процессор MediaTek 85, но за стоимость чуть более 10 000 рублей это вполне неплохой аппарат для решения большинства задач.

Кепка для роста волос Xiaomi Cosbeauty

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Стоимость - 130$

Следующее весьма необычное устройство, которое вас точно удивит. Это кепка со специальной вставкой, в которую встроены лазерные излучатели, работающие на частоте, которая влияет на луковицу и корень волоса, способствуя его росту. В модуль встроено большое количество излучателей, которые охватывает практически весь волосяной покров головы. Работает устройство от внешнего аккумулятора, который можно подключить при помощи USB-кабеля. Также для удобства переноски в комплекте имеется плотный кейс с ручкой. Как заявляет производитель, данная технология по лечению волос от выпадения получила различные сертификаты и доказала свою эффективность на практике.

Умная ушная палочка Xiaomi Bebird M9 Pro

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Стоимость - 21$

Двигаемся далее и тут у нас интересный девайс для ухода за собой. Это умная ушная палочка с эндоскопом для грамотного вычищения ушной серы, как бы это технологично ни звучало. Палочка имеет сменные силиконовые насадки и оптическую камеру с подсветкой, которая позволяет передавать изображение на дисплей вашего смартфона. В комплекте имеется 10 сменных насадок, а также специальная подставка для их хранения и установки палочки. Само устройство выполнено из приятного Soft-touch пластика с рельефной структурой. Подключение к смартфону осуществляется при помощи Wi-Fi соединения. Более того палочка имеет возможность создавать вибрацию на частоте до 100 Гц, что позволяет осуществлять массажное воздействие на уши. Встроенный аккумулятор на 350 мАч позволяет работать устройству до 90 минут в автономном режиме.

Швабра с ведром-отжимом Xiaomi Quange

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Стоимость - 22$

На предпоследнем месте технологичная швабра с ведром и интегрированным отжимом. Швабра выполнена из металла в сочетании с прочным АБС пластиком. Она имеет основательную конструкцию и возможность ступенчатой регулировки высоты. Благодаря ведру со встроенной в него системой отжима, которая работает по типу центрифуги, осуществлять чистку швабры можно буквально в пару движений. Это преимущество позволит вам значительно сократить время на уборку даже больших помещений. Также радует, что сама система отжима выполнена из металла, а это гарантирует долговечность изделия.

Умные гантели Xiaomi Move It Beat

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Стоимость - 30$

Напоследок умные гантели с дисплеем, которые можно использовать для поддержания и мониторинга активностей при тренировке. Каждая гантель весит полкилограмма и имеет съёмный модуль с дисплеем, на который выводится информация об активности. Модуль можно сопрячь с приложением для создания программы тренировок. Также он подскажет, сколько ещё нужно заниматься в тот или иной день, чтобы поднять показатели здоровья. В комплекте идёт две гантели. На выбор есть несколько вариаций цветов.

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