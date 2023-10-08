10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное зеркало с дисплеем и 3D принтер Сяоми
реклама
Всем привет! Сегодня продолжим знакомиться с новинками от Xiaomi, которые были выпущены за последнее время. Ну, а если хотите узнавать о новиках от Xiaomi самыми первыми, подписывайтесь на Telefgram канал Technoreview, Это первый канал, где новинки от Xiaomi со ссылками на их покупку и скидками появляются быстрее всего. Поехали.
Умный 3D принтер Xiaomi Mijia
реклама
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -32%
Стоимость - 535$
реклама
Открывает подборку новый умный 3D принтер от суббренда Xiaomi Mijia, который печатает объекты из фотополимерной смолы. Инновационная система подачи и извлечения материала полностью автоматизирована и не требует вмешательства оператора. В качестве источника УФ-излучения применяется собственная разработка - ЖК-панель, оборудованная двойными линзами, которые обеспечивают более интенсивное и равномерное освещение, повышая качество печати. Приложение, в которое интегрирован творческий центр позволяет создавать разные модели и удаленно управлять печатью.
Моющий пылесос Xiaomi Deerma DEM-VX910W
реклама
Стоимость - 452$
Далее новый беспроводной моющий пылесос от некогда суббренда Xiaomi Deerma модель DEM-VX910W. Модернизированная база не только очищает и сушит валики, но и автоматически пополняет запас чистой воды в пылесосе. Это новая фишка, которая не встречалась в подобных пылесосах ранее. С безрамочной конструкцией турбощетки можно легко и качественно очистить даже те участки, которые расположены вдоль плинтусов и стен. Автономность работы пылесоса достигает 45 минут без подзарядки. Также радует наличие информативного цветного дисплея с основными подсказками.
Ополаскиватель для стаканов Xiaomi Mensarjor
реклама
Стоимость - 38$
Недавно на нашем рынке появился интересный гаджет от суббренда Xiaomi Mensarjor. Это встраиваемый в раковину или мойку ополаскиватель для стаканов. Работает устройство благодаря распылению воды под давлением, которое происходит из 7 отверстий под различными углами, обеспечивая отличное качество промывки посуды и исключая возможность оставления загрязнений на стеклянных поверхностях. Корпус ополаскивателя выполнен из нержавеющей стали 304 cерии, что придает устройству стойкость к коррозии и элегантный внешний вид.
Смартфон Xiaomi Mi 13T Pro Leica
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%
Стоимость - 455$
Представлены две новых модели смартфонов от Xiaomi - MI 13T и MI 13T Pro с модулями камер от Leica на 50 мегапикселей. На борту находится 8-ми ядерный процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra, который набирает более 1 миллиона балов в синтетическом тесте AnTuTu. Графика - Mali-G610 MP6. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем 6.67 дюймов с частотой обновления 144 Гц. На выбор есть версии с 8 и 16 Гб оперативной памяти.
Игровая машина-танк Xiaomi Bravokids Storm
Стоимость - 109$
Крутая радиоуправляемая машина-танк Xiaomi Bravokids Storm Master X1 Black, которая еще и собирается как конструктор. Благодаря конструкции колес машина может двигаться крабом и разворачиваться на одном месте. Из ствола можно вести стрельбу водяными бомбами. Также в ходе боя машина-танк имеет возможность эмулировать повреждения определенных компонентов. Например, при попадании в по колесо, машина теряет свою мощность и скорость движения. Более того есть возможность программировать определенные маршруты движения, по которым машина будет ехать без участия оператора.
Пароварка Xiaomi Zhenmi Z11
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%
Стоимость - 90$
Двигаемся далее и тут у нас пароварка от суббренда Xiaomi Zhenmi Electric. Полное название модели - Zhenmi Electric Steamer 20L Stainless Steel Z11 (ZMZG-11). Устройство имеет электронное управление и трехъярусную конструкцию для возможности приготовления сразу нескольких блюд. Общая вместимость пароварки составляет 20 литров, включая 2 литра, отведенных для резервуара воды. Заполнение резервуара водой можно выполнять во время приготовления блюд в любое удобное время. Прозрачные крышки обеспечивает возможность наблюдения за уровнем воды и приготавливаемыми блюдами.
Умный видеозвонок Xiaomi Aqara Doorbell G4
Стоимость - 78$
Недавно был представлен новых умный дверной звонок от cуббренда Xiaomi Aqara, модель - Doorbell G4 (SVD-C03). Устройство имеет стильный дизайн исполненный в черном антроцитовом цвете. Комплект состоит из двух блоков - внешний с камерой и кнопкой, а также внутренний, который представлен динамиком. Звонок может участвовать в различного рода сценариях в системе умного дома. Отличительной особенностью этого звонка является наличие локального хранения видео на microSD карте.
Телевизор Xiaomi A75 120hz
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%
Стоимость - 720$
В этом году компания Xiaomi представила еще два телевизора Xiaomi A65 и А75 с частотой обновления в 120 Гц. Номера моделей соответствуют диагоналям экрана. Телевизор выполнен в современном металлическом корпусе и имеет улучшенную цветопередачу матрицы с пиковой яркостью в 450 кд/м². На борту 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Присутствует MEMC и VRR, что делает телевизор хорошим решением для игровых приставок. Встроенная акустическая система на 20 Вт.
Умное зеркало Xiaomi Raysgem
Стоимость - 185$
Еще один очень интересный гаджет с краудфандинговой площадки Xiaomi. Это умное зеркало с дисплеем, на который выводится информация о времени, а также последней чистке зубов, нанесении макияжа, весе и других личных параметрах. Естественно есть подсветка управляемая голосом. Также с использованием голосового помощника можно переключать музыку и отвечать на входящие звонки. Зеркало имеет композицию из семи слоев, которые обеспечивают высокое качество отраженного изображения и предотвращают процесс окисления. Среди этих слоев можно выделить покрытие, защищающее от отпечатков пальцев, мембранный слой для дополнительной защиты, несколько слоев, ответственных за оптическое отражение, и сверхпрозрачную стеклянную основу, которая служит для защиты электронных компонентов.
Умный дисплей Xiaomi 10R с Алисой
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -22%
Стоимость - 210$
Напоследок дисплей-станция для управления умного дома от Xiaomi с интегрированным голосовым помощником и функционалом Яндекс Алиса. Диагональ дисплея составляет 10,1 дюйма, что позволяет уместить большое количество плагинов для управления умными устройствами. В станцию встроен микрофон, фронтальная камера на 5 мегапикселей и динамик мощностью 6 Вт.
Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной, и вы узнали о новых гаджетах из экосистемы Xiaomi. Другие такие подборки можете посмотреть в моем блоге. Там много чего интересного. Также не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview, там новинки от Xiaomi и другие гаджеты появляются быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила