Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное зеркало с дисплеем и 3D принтер Сяоми

Продолжаем неустанно знакомиться с новыми гаджетами от Xiaomi, которые выходят непосредственно от компании и на краудфандинге
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Всем привет! Сегодня продолжим знакомиться с новинками от Xiaomi, которые были выпущены за последнее время. Ну, а если хотите узнавать о новиках от Xiaomi самыми первыми, подписывайтесь на Telefgram канал Technoreview, Это первый канал, где новинки от Xiaomi со ссылками на их покупку и скидками появляются быстрее всего. Поехали.

Умный 3D принтер Xiaomi Mijia

реклама



КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -4%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -32%

Стоимость - 535$

реклама



Открывает подборку новый умный 3D принтер от суббренда Xiaomi Mijia, который печатает объекты из фотополимерной смолы. Инновационная система подачи и извлечения материала полностью автоматизирована и не требует вмешательства оператора. В качестве источника УФ-излучения применяется собственная разработка - ЖК-панель, оборудованная двойными линзами, которые обеспечивают более интенсивное и равномерное освещение, повышая качество печати. Приложение, в которое интегрирован творческий центр позволяет создавать разные модели и удаленно управлять печатью.

Моющий пылесос Xiaomi Deerma DEM-VX910W

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -18%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

реклама



Стоимость - 452$

Далее новый беспроводной моющий пылесос от некогда суббренда Xiaomi Deerma модель DEM-VX910W. Модернизированная база не только очищает и  сушит валики, но и  автоматически пополняет запас чистой воды в пылесосе. Это новая фишка, которая не встречалась в подобных пылесосах ранее. С безрамочной конструкцией турбощетки можно легко и качественно очистить даже те участки, которые расположены вдоль плинтусов и стен. Автономность работы пылесоса достигает 45 минут без подзарядки. Также радует наличие информативного цветного дисплея с основными подсказками.

Ополаскиватель для стаканов Xiaomi Mensarjor 

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

реклама



КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - 38$

Недавно на нашем рынке появился интересный гаджет от суббренда Xiaomi Mensarjor. Это встраиваемый в раковину или мойку ополаскиватель для стаканов. Работает устройство благодаря распылению воды под давлением, которое происходит из 7 отверстий под различными углами, обеспечивая отличное качество промывки посуды и исключая возможность оставления загрязнений на стеклянных поверхностях. Корпус ополаскивателя выполнен из нержавеющей стали 304 cерии, что придает устройству стойкость к коррозии и элегантный внешний вид.

Смартфон Xiaomi Mi 13T Pro Leica

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -8%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%

Стоимость - 455$

Представлены две новых модели смартфонов от Xiaomi - MI 13T и MI 13T Pro с модулями камер от Leica на 50 мегапикселей. На борту находится 8-ми ядерный процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra, который набирает более 1 миллиона балов в синтетическом тесте AnTuTu. Графика - Mali-G610 MP6. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем 6.67 дюймов с частотой обновления 144 Гц. На выбор есть версии с 8 и 16 Гб оперативной памяти.

Игровая машина-танк Xiaomi Bravokids Storm

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -7%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - 109$

Крутая радиоуправляемая машина-танк Xiaomi Bravokids Storm Master X1 Black, которая еще и собирается как конструктор. Благодаря конструкции колес машина может двигаться крабом и разворачиваться на одном месте. Из ствола можно вести стрельбу водяными бомбами. Также в ходе боя машина-танк имеет возможность эмулировать повреждения определенных компонентов. Например, при попадании в  по колесо, машина теряет свою мощность и скорость движения. Более того есть возможность программировать определенные маршруты движения, по которым машина будет ехать без участия оператора.

Пароварка Xiaomi Zhenmi Z11 

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -4%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%

Стоимость - 90$

Двигаемся далее и тут у нас пароварка от суббренда Xiaomi Zhenmi Electric. Полное название модели - Zhenmi Electric Steamer 20L Stainless Steel Z11 (ZMZG-11). Устройство имеет электронное управление и трехъярусную конструкцию для возможности приготовления сразу нескольких блюд. Общая вместимость пароварки составляет 20 литров, включая 2 литра, отведенных для резервуара воды. Заполнение резервуара водой можно выполнять во время приготовления блюд в любое удобное время. Прозрачные крышки обеспечивает возможность наблюдения за уровнем воды и приготавливаемыми блюдами.

Умный видеозвонок Xiaomi Aqara Doorbell G4

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -28%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - 78$

Недавно был представлен новых умный дверной звонок от cуббренда Xiaomi Aqara, модель -  Doorbell G4 (SVD-C03). Устройство имеет стильный дизайн исполненный в черном антроцитовом цвете. Комплект состоит из двух блоков - внешний с камерой и кнопкой, а также внутренний, который представлен динамиком. Звонок может участвовать в различного рода сценариях в системе умного дома. Отличительной особенностью этого звонка является наличие локального хранения видео на microSD карте.

Телевизор Xiaomi A75 120hz

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -19%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - 720$

В этом году компания Xiaomi представила еще два телевизора Xiaomi A65 и А75 с частотой обновления в 120 Гц. Номера моделей соответствуют диагоналям экрана. Телевизор выполнен в современном металлическом корпусе и имеет улучшенную цветопередачу матрицы с пиковой яркостью в 450 кд/м². На борту 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Присутствует MEMC и VRR, что делает телевизор хорошим решением для игровых приставок. Встроенная акустическая система на 20 Вт.

Умное зеркало Xiaomi Raysgem

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -7%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - 185$

Еще один очень интересный гаджет с краудфандинговой площадки Xiaomi. Это умное зеркало с дисплеем, на который выводится информация о времени, а также последней чистке зубов, нанесении макияжа, весе и других личных параметрах. Естественно есть подсветка управляемая голосом. Также с использованием голосового помощника можно переключать музыку и отвечать на входящие звонки. Зеркало имеет композицию из семи слоев, которые обеспечивают высокое качество отраженного изображения и предотвращают процесс окисления. Среди этих слоев можно выделить покрытие, защищающее от отпечатков пальцев, мембранный слой для дополнительной защиты, несколько слоев, ответственных за оптическое отражение, и сверхпрозрачную стеклянную основу, которая служит для защиты электронных компонентов.

Умный дисплей Xiaomi 10R с Алисой 

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -4%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -22%

Стоимость - 210$

Напоследок дисплей-станция для управления умного дома от Xiaomi с интегрированным голосовым помощником и функционалом Яндекс Алиса. Диагональ дисплея составляет 10,1 дюйма, что позволяет уместить большое количество плагинов для управления умными устройствами. В станцию встроен микрофон, фронтальная камера на 5 мегапикселей и динамик мощностью 6 Вт.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной, и вы узнали о новых гаджетах из экосистемы Xiaomi. Другие такие подборки можете посмотреть в моем блоге. Там много чего интересного. Также не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview, там новинки от Xiaomi и другие гаджеты появляются быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi сяоми новинки от xiaomi 10 новинок от xiaomi новинки от xiaomi о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
7
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
5
Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
2
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
3
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
5
Список FCC намекает на обновление Steam Deck, но с возможными проблемами безопасности
+
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
Иран планирует отправить человека в космос
+
Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
+
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа воевать без снарядов
9
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
Alphacool представила вентилятор Apex Stealth с низким уровнем шума и высокой производительностью
1
14 лет назад биткоин был впервые продан по курсу 1309 BTC за $1
+
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2
Майнинговая GeForce RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA демонстрирует неплохие результаты в играх
1
Илон Маск рассказал, когда станет возможным первый пилотируемый полёт на Марс
+
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
7

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
89
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
11
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
10
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
61
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
24
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13

Сейчас обсуждают

aribetdetka
18:51
Не соглашусь, у евреев есть многолетний опыт военных конфликтов и победоносной войны против целой коалиции арабских государств. Тех же преступников, устроивших теракт на олимпиаде в Мюнхене, они всех ...
Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
мама Стифлера
18:49
"Государство переходит на военные рельсы и запрашивает военную помощь у своего американского покровителя" а что сами ни как?
Представитель ХАМАС заявил, что о перемирии с Израилем «речи идти не может»
Alex-IT
18:49
Технологии не стоят на месте, и техпроцессы уже не такие дорогие...
О будущем рынка настольных игр в России
Alex-IT
18:47
Эти карты в основном школьники любили, пока компьютеров ещё не было в каждом доме.
О будущем рынка настольных игр в России
мама Стифлера
18:43
Фамилии этих "россиян" огласите пожалуйста.
Посольство РФ в Палестине: россияне начали обращаться с запросами об эвакуации
DANYNAFIG
18:39
Всех предателей на передовую :D
Посольство РФ в Палестине: россияне начали обращаться с запросами об эвакуации
мама Стифлера
18:38
Зачем вы третий раз это спрашиваете. Я же уже ответила. "Не знаю, тебе гомику виднее. Сам расскажи." Какая то у вас зацикленность на гомосятине, видимо вы гомосек. вам бан на час, за рекламу
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
Показывал 3_14sUn
18:37
Расскажи, каково это быть гомиком?
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
мама Стифлера
18:37
Задавать два раза один и тот же вопрос это признак вашей бездонной тупости.
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
мама Стифлера
18:33
Если бы вы знали, что я умею делать языком, вы бы так не избегали меня...
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем