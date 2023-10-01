ZkSynk раздаст 2/3 токенов своему комьюнити - как получить ретродроп
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Всем привет! Сегодня подготовил для вас актуальный и полный гайд для прогона ZkSynk с целью получения потенциального ретродропа. Команда готова распределить 2/3 всех токенов своему комьюнити, а это почти 6 млрд $, если исходить из общей капитализации около 9 млрд $. Напомню, что в проект проинвестировали почти 500 млн $ топовые фонды, поэтому пропускать активности, на мой взгляд, не очень дальновидно. Также рекомендую подписаться на Telegram канал про заработок в интернете, там информация о различных ретродропах, бесплатных раздачах и способах заработка появляется быстрее всего. Поехали!
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Для вашего удобства записал видео со своим видением мультипликаторов и информацией о ретродропе ZkSynk, про которую никто ещё не говорил.
Переводим ETH в сеть ZkSynk Era через официальный мост. Смотрим и подгадываем газ в районе 9-12 на СoinTool (обычно такой газ бывает ночью в 3-4 часа). При таком газе комиссия составит 2-5$. Дополнительно можно затронуть сторонние мосты: Orbiter Layerswap RinoFi и Bangee.
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Идем на сайт ZkFlow и вставляем адрес своего Metamask кошелька для отслеживания активностей. Каждый день переходим на новую свапалку из списка на сайте и делаем обмен из ETH в USDC и обратно, а также добавляем и изымаем ликвидность.
Для набивания объемов переходим на протоколы кредитования, предоставляем и забираем займы в ETH. Сделать это можно на EraLand, подключив кошелек и нажав на кнопку Manage. Предоставляя и изымая ликвидность мы платим только комиссию сети и не теряем на проскальзывании, при этом объёмы начисляются как за предоставление, так и за изъятие займа. Также можно использовать Xbank и Basilisk Последний можно найти на том же ZkFlow.
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Далее для прогона объема идем на официальный кошелек ZkSynk Era и отправляем ETH на свой же адрес Metamask. Снова платим только за транзакцию в сети и получаем полный объем в зачет.
Идем на DMAIL, минтим бесплатный домен в сети ZkSynk Era и отправляем письма через блокчейн Подробно про данную активность рассказывал в видео, которое можно посмотреть ниже. Также можно сминтить бесплатную NFT в MailZero и пройти предложенные активности в сети ZkSynk Era. MailZero также планируют раздать дроп, а мы в свою очередь можем затронуть несколько активностей сразу.
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Для взаимодействия с NFT идем на маркетплейс Element, переключаем сеть в ZkSynk Era и покупаем самую дешёвую картинку. После выставляем её на продажу.
Также дополнительными мультипликатором может стать и взаимодействие с сетью ZkSynk Lite. Для взаимодействия с этой сетью переводим немного ETH через Orbiter или Layerswap. Далее в идем кошелек ZkSynk Lite и отправляем ETH на свой же адрес, можно повторить несколько раз. В разделе NFT минтим NFT и отправляем ее на свой же адрес. После идем на ZigZag zkSync Lite Exchange и делаем свапы из ETH в USDC и обратно.
Таким образом, мы затронули большую часть активностей и набили 20-25 транзакций для предстоящего ретродропа. Далее поддерживаем активность в сети, отправляя транзакции набивая дни, недели и месяцы. Выход токена планируется на ранее 2 квартала 2024 года, поэтому времени ещё много. В идеале на момент выхода токена иметь 50+ транзакций в сети, 3-4 месяца взаимодействия и объём 10-20 тысяч долларов. При таких раскладах есть большая вероятность получить хороший дроп на каждый аккаунт. Если делать много аккаунтов, обязательно нужно использовать биржу OKEX и выводить средства на разные адреса биржи. Также использовать антидетект браузеры Dolphin и AdsPower и прокси. Лично я беру прокси здесь. Это один из лучших проверенных провайдеров с возможностью оплаты криптой. Надеюсь гайд оказался для вас полезным и он обязательно приведет вас к дропу. А чтобы не пропускать новые проекты, которые могут раздать очень хороший дроп, подписывайтесь на Telegram канал по ретродропам и заработку в интернете, там информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
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