Всем привет! Сегодня подготовил для вас актуальный и полный гайд для прогона ZkSynk с целью получения потенциального ретродропа. Команда готова распределить 2/3 всех токенов своему комьюнити, а это почти 6 млрд $, если исходить из общей капитализации около 9 млрд $. Напомню, что в проект проинвестировали почти 500 млн $ топовые фонды, поэтому пропускать активности, на мой взгляд, не очень дальновидно. Также рекомендую подписаться на Telegram канал про заработок в интернете , там информация о различных ретродропах, бесплатных раздачах и способах заработка появляется быстрее всего. Поехали!

реклама





Для вашего удобства записал видео со своим видением мультипликаторов и информацией о ретродропе ZkSynk, про которую никто ещё не говорил.





Переводим ETH в сеть ZkSynk Era через официальный мост . Смотрим и подгадываем газ в районе 9-12 на СoinTool (обычно такой газ бывает ночью в 3-4 часа). При таком газе комиссия составит 2-5$. Дополнительно можно затронуть сторонние мосты: Orbiter Layerswap RinoFi и Bangee .

реклама





Идем на сайт ZkFlow и вставляем адрес своего Metamask кошелька для отслеживания активностей. Каждый день переходим на новую свапалку из списка на сайте и делаем обмен из ETH в USDC и обратно, а также добавляем и изымаем ликвидность.

Для набивания объемов переходим на протоколы кредитования, предоставляем и забираем займы в ETH. Сделать это можно на EraLand , подключив кошелек и нажав на кнопку Manage. Предоставляя и изымая ликвидность мы платим только комиссию сети и не теряем на проскальзывании, при этом объёмы начисляются как за предоставление, так и за изъятие займа. Также можно использовать Xbank и Basilisk Последний можно найти на том же ZkFlow.

реклама





Далее для прогона объема идем на официальный кошелек ZkSynk Era и отправляем ETH на свой же адрес Metamask. Снова платим только за транзакцию в сети и получаем полный объем в зачет.

Идем на DMAIL , минтим бесплатный домен в сети ZkSynk Era и отправляем письма через блокчейн Подробно про данную активность рассказывал в видео, которое можно посмотреть ниже. Также можно сминтить бесплатную NFT в MailZero и пройти предложенные активности в сети ZkSynk Era. MailZero также планируют раздать дроп, а мы в свою очередь можем затронуть несколько активностей сразу.

реклама









Для взаимодействия с NFT идем на маркетплейс Element , переключаем сеть в ZkSynk Era и покупаем самую дешёвую картинку. После выставляем её на продажу.

Также дополнительными мультипликатором может стать и взаимодействие с сетью ZkSynk Lite. Для взаимодействия с этой сетью переводим немного ETH через Orbiter или Layerswa p. Далее в идем кошелек ZkSynk Lite и отправляем ETH на свой же адрес, можно повторить несколько раз. В разделе NFT минтим NFT и отправляем ее на свой же адрес. После идем на ZigZag zkSync Lite Exchange и делаем свапы из ETH в USDC и обратно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60