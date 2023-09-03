Всем привет! Сегодня снова переворачиваем страницу и знакомимся с 10 новинками от Xiaomi, о которых вы могли не знать. За это время появилось много интересных и умных гаджетов, которые разнообразят ваш быт и привнесут в него ещё больше технологий. А перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал TechnoReview , где новинки от Xiaomi и ссылки на них появляются самыми первыми. А тем кому неудобна "телега" есть группа TechnoReview в ВК . Поехали!

Умная сплит-система Xiaomi Viomi Cross Pro

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Стоимость - 456$

Умная сплит-система Xiaomi Viomi, которая имеет возможность управления через голосового ассистента Яндекс Алиса. Также есть подключени к системе умного дома Mi Home. Инверторный кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU имеет класс энергопотребления А++ и может быстро и дёшево охлаждать и нагревать помещения до 25 квадратных метров. Устройство содержит функцию самоочистки и стерилизационный УФ модуль для уничтожения микробактерий. Более того можно настраивать различные сценарии под изменение температуры и другие условия.

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Мощный электросамокат Xiaomi Ninebot KickScooter GT2

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Стоимость - 2900$

От некогда суббренда Xiaomi Ninebot появился электросамокат с мощностью двигателей в 3000 Вт. Максимальная скорость может достигать 80 километров в час. Электросамокат получил название Xiaomi Ninebot KickScooter GT2 или просто SuperScooter GT2. Есть возможность сопрячь устройство со смартфоном для настройки и просмотра статистики. От одного заряда батареи самокат может проехать до 90 километров. Также самокат имеет круиз-контроль, гидравлические тормоза, ABS, поворотники и стоп-сигнал.

Умный дверной замок Xiaomi M20 2023

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Стоимость - 460$

Умный дверной замок Xiaomi с дисплеем, который лаконично встроен в корпус устройства и полностью повторяет его контуры. С таким замком теперь не нужно устанавливать дополнительный и некрасивый дисплей у двери для видеосвязи. Xiaomi M20 имеет 2К камеру с углом обзора в 180 градусов, ночным видением и умным определением лиц. Для открытия и закрытия замок позволяет установить отпечаток пальца, цифровой пароль или NFC метку. Также взаимодействовать с замком можно через смартфон с установленным приложением или смарт-часы. Приложение Mi Home позволяет создавать с замком различные сценарии.

Умная настольная лампа Xiaomi Mijia Pipi

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Стоимость - 65$

Ещё один интересный гаджет представленный умной лампой Xiaomi Mijia Pipi, которая вдохновлена и создана по образу живой лампы из текста "Pixar". Направление лампы и самого света можно регулировать жестами. Для в корпусе установлен датчик движения и датчик освещения. Так, чтобы изменить яркость необходимо изменять расстояние между большим и указательным пальцем, а для фиксации лампы в нужном положении показать пальцами "ОК".

Умный газовый водонагреватель Xiaomi Viomi Zero S1

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Стоимость - 340$

Умный 30KW газовый водонагреватель Xiaomi Viomi Zero S1, который имеет возможность дистанционного управления и мониторинга. Также устройство имеет интеллектуальную систему сегментирования подачи газа для экономии энергии. Эта же система позволяет добиться точности нагрева с погрешностью в 0,5 градусов по Цельсию. Также водонагреватель Viomi Zero S1 позволяет выдавать до 16 литров горячей воды в минуту и работать со сценариями умного дома.

Умный блендер с функцией нагрева Xiaomi Mijia Smart

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Стоимость - 85$

А это новый умный блендер с нагревом Xiaomi Mijia, которые может не только измельчать продукты, но и выступать в качестве самостоятельного устройства по приготовлению крем-супов. Объём чаши для измельчения и приготовления продуктов составляет 800 миллилитров. Нагрев осуществляется с помощью литой алюминиевой пластины мощностью 800 Вт. Для настройки различных параметров и приготавливаемых блюд можно использовать приложение MiHome.

Планшет Xiaomi Pad 6 Global

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Стоимость - 360$

Ещё один новый планшет от Xiaomi, который появился на рынке в 2023 году. Сейчас доступна его глобальная версия. Xiaomi Mi Pad 6 получил 11 дюймовый 2К дисплей с частотой обновления 144 Гц. Благодаря достаточно современному процессору Qualcomm Snapdragon 870 планшет может стать не только модулем для работы, но и полноценной игровой станцией. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор на 8840 мАч, который позволяет использовать планшет до 16 часов без подзарядки. Есть версии с 6 и 8 Гб оперативной памяти соответственно.

Набор чемоданов Xiaomi Urevo Suitcase EVA 21

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Стоимость - 180$

Не многие знают, но от имени компании Xiaomi под суббрендом Urevo выпускают комплект чемоданы. Они выполнены в космическом стиле и дизайне. В комплект входит чемодан объёмом 32 литра и футуристичный рюкзак объёмом 4 литра. Оба они выполнены из поликарбоната, имеют мягкую внутреннюю подкладку и отлично защищают содержимое от внешних воздействий. Из особенностей можно отметить то, что рюкзак может совмещаться с чемоданом, образуя с ним единую цельную конструкцию.

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 8 Pro

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Стоимость - 56$

Про Xiaomi Mi Band 8 уже все знают, зато недавно на рынке появилась Pro версия. Браслет или уже часы получили AMOLED дисплей диагональю 1,74 дюйма. Mi Band 8 Pro получил обновленное железо, за счёт чего стал гораздо быстрее чем 7 Pro. Исчезли все микрофризы и подлагивания. На борту устройства имеется Bluetooth 5.3, GPS и NFC модуль. Автономность в режиме полной загрузки может составить до 5-6 дней. А время зарядки до 100% займёт не более 1,5 часов.

Светильник Xiaomi Yeelight RGB YL-Pansy Black

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Стоимость - 36$

Напоследок очень интересный атмосферный светильник Xiaomi Yeelight. Устройство имеет встроенный микрофон для точного воспроизведения светомузыки. Благодаря аккумулятору на 350 мАч светильник можно легко перемещать в интерьере или брать на природу, создавая атмосферную подсветку. Зарядка осуществляется через разъём USB Type-C. Кстати тонированное органическое стекло придёт светильнику большей антуражности.