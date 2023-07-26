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Всем привет! Сегодня посмотрим на беспроводные наушники OneOdio A70 и даже немного сравним их с OneOdio A10, видео обзор на которые можно посмотреть здесь . Стала ли 70-я модель "на голову" выше? Расскажу о своих впечатлениях в этом обзоре.

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Поставляется устройство в небольшой коробке с красочной полиграфией серебристого цвета. На передней части можно увидеть изображение самого устройства. На задней - основные характеристики и комплектацию.

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На боковых гранях коробки представлены пиктограммы с основными особенностями устройства и очертания части наушников со слоганом бренда.

В комплект поставки входят сами наушники, достаточно качественный чехол-мешок из искусственной кожи, кабель для зарядки, кабели jack 3,5 на jack 3,5 миллиметра со встроенным микрофоном, кабель jack 3,5 на jack 5,5 миллиметра, инструкция по эксплуатации и небольшой мануал.

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Сами наушники выполнены достаточно качественно. Верхняя часть оголовья сделана из хорошей искусственной кожи, имеет название бренда и строчку красной нитью.

На нижней части амбушюр наушников имеются основные разъемы и кнопки управления. На левой амбушуре можно увидеть разъем под jack 5,5 миллиметров и microUSB для зарядки. На правой - кнопка включения и регулировки громкости, разъем под jack 3,5 миллиметра с поворотным фиксатором, микрофон и небольшой индикатор работы.

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Наушники достаточно податливы и легко регулируются, принимая необходимую форму для посадки на голову. Однако, тяжесть и давление на уши начинают чувствоваться уже через 30-40 минут ношения. Регулировка амбушюр по вылету имеет металлическую вставку с позициями хода. В целом сама конструкция шарниров для складывания и поворота выглядит достаточно сбито и её уж точно нельзя назвать хлипкой.

При желании наушники можно использовать без проводов, подключив по Bluetooth соединению. Автономность работы обеспечивает встроенный аккумулятор на 650 мАч. Время автономно работы около 40 часов, хотя производитель заявляет все 62 часа. Качество звука по сравнению c A10 меня сильно порадовало. Присутствует четко выраженный бас и средние частоты на хорошем уровне. Низы не самые яркие, но при желании и их можно услышать на высокой громкости. Также хочется отметить, что очень хороший результат качества звучания наушники показывают при любом типе подключения.

Подводя итог, могу сказать, что наушники OneOdio A70 на голову выше OneOdio A10, при том, что цена не сильно отличается. Их плюсов OneOdio A70 можно отметить стоимость, приятный дизайн и хорошее качество материалов, хорошую комплектацию, достойный бас и в целом качество звука. Из минусов отсутствие рельефности на кнопках включения и громкости для их тактильного различия и усталость ушей после их ношения в течении часа. На этом всё, надеюсь, что обзор оказался для вас полезным. Не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview , где новинки от Xiaomi и другие технические устройства появляются быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.















