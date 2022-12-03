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Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины

Удары по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к росту смертности во время родов и хирургических операций
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Многие полагают, что изначально СВО должно было длиться не больше недели. Вначале всё шло по накатанному сценарию, когда войска прошли несколько областей без боя, что позволило приблизиться к Киеву и даже выйти на административные границы столицы Украины. Судя по всему, американские советчики Зеленского не ожидали от России такой прыти, но эти ребята профессионалы своего дела, поэтому необходимые меры были предприняты в кратчайшие сроки, а в итоге на мэров и губернаторов лояльных городов было оказано давление, а Медведчук, который должен был захватить власть в Киеве и вовсе умудрился попасть в руки к СБУ. Даже спустя 9 месяцев в прессу попало слишком мало деталей, чтобы делать окончательные выводы о том, каким образом Украине удалось переломить ситуацию, но в какой-то момент Российское командование начало отступать. Вначале из-под Киева, после покинуло несколько областей, в которых находится лояльное к РФ население, а в итоге вынуждено было сдать Харьковскую и Херсонскую области. Сегодня строятся фортификационные укрепления на левом берегу Днепра, а также на подходах к Крыму. Это значит, что российское командование опасается, что Украина может перейти в наступление, результаты которого окажутся плачевными для России. 

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Можно сколько угодно рвать на себе рубаху, рассказывая о том, что всё это был хорошо спланированный план, вот только это не так. Сегодня РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, а некоторые умники заявляют, что это единственная возможность сломить дух Зеленского. Прежде чем делать столь наивные заявления, стоит вспомнить о том, что сегодня украинские власти не могут принимать решения самостоятельно, а кураторы сидят в тёплых кабинетах, где есть свет и отопление. Ну и прибавьте к этому заявления самого Зеленского и его жены, открыто сказавших о том, что 90% жителей страны готовы сидеть без еды, воды, света и всех остальных благ цивилизации столько, сколько потребуется. Ну и в последние несколько дней российская пресса активно раскачивает тему Сербии, которая подвергалась аналогичным ударам НАТО. При этом руководство альянса уверяло, что мирное население будет сидеть без воды и света до тех пор, пока президент не сдастся. Представьте себе ситуацию, что есть хулиган, который терроризирует всю школу. Так вот, вы начинаете отнимать у детей конфетки, оправдывая свои действия тем, что хулиган ещё и каждого малыша бьёт в глаз. Сомнительное оправдание, а ведь именно так сегодня и происходит.

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Давайте подумаем, кто пострадал 23 ноября в результате полного отключения электричества в Украине. Прежде всего роженицы, ведь существуют осложнения, а жизнь младенца зависит от современного оборудования и банального наличия электричества, позволяющего нагреть тёплой воды. Нет никаких сомнений, что смерть этих детей на совести тех, кто запускал ракеты. Следом идут операции. Представьте себе, что круглые сутки тысячи хирургов спасают сотни жизни на операционных столах. Какие-то операции можно отменить, другие являются экстренными, а значит промедление равносильно потере жизни. Сюда же можно отнести тех, кто подключён к аппаратам искусственного дыхания и нуждается в другом сложном лечении. Согласно официальной статистике украинских властей, отключение светофоров и фонарей на улицах уже привело к росту смертности пешеходов в результате наездов автомобилей, ну а тот факт, что дети уже 9 месяцев не могут посещать школы, а студенты ВУЗы, и вовсе кажется диким. 

Заметьте, что дети крупных чиновников уже давно учатся за границей, там же живут их жёны, родители и другие родственники. Это значит, что руководство Украины не пострадало, а значит цели не были достигнуты. Но главная проблема состоит в том, что следующие удары не за горами, а в результате мы получим десятки или даже сотни смертей слабых и беззащитных людей. Или вы полагали, что мэр города будет лечить свою мать в украинской больнице, а депутат отправит жену в киевский роддом? Удар от 23 ноября был быстро купирован, а уже через несколько часов больницы получили электричество. Вот только всё чаще эксперты говорят о том, что ещё несколько таких освободительных операций, и энергетическая инфраструктура Украины ляжет. Похоже, у некоторых жителей Украины нет шанса на выживание в такой ситуации.

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Стоит отметить, что до недавнего времени в стране было много тех, кто ждал прихода России. Назвать точное количество сложно, но число их постоянно уменьшалось. Согласитесь, что трудно любить того, кто лишил тебя работы, дома и даже жизни одного из родственников и знакомых. Ну а после того, как Украина погрузится во тьму, унося сотни не родившихся детей и тысячи тех, кто так и не дождался операции, то ждать прихода России будут единицы. Кстати, после ухода армии РФ из Херсона всё больше людей радуется тому, что Россия не взяла под контроль Юг Украины, а после не сдала его без боя. Повторимся, что вы можете не согласиться с нашим мнением, рассказывая о том, что цель оправдывает средства. Ну или можно тыкать пальцем в Американцев, которые делают ещё хуже. Можно и так, но для начала посмотрите старый советский мультфильм о мальчике, который пошёл убивать дракона. Весьма поучительно, ведь самым сложным оказалось совсем не победа над страшным врагом. 


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