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ASUS отчиталась о сверхдоходах от продажи видеокарт майнерам и выплатит сотрудникам по $55 000
Каждый сотрудник получит премию по итогам самого удачного года в истории компании ASUS
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Когда мы говорим о высоких ценах на видеокарты, то врежде всего вспоминаем майнеров. Сегодня наши читатели убедятся, что майнеры, вне всякого сомнения, несут ответственность за проблемы геймеров, вот только за ростом цен стоят совсем другие люди. Так, сегодня результаты 2021 финансового года были озвучены представителями компании ASUS. Сообщается, что общая выручка компании за 2021 год достигла 534.971 миллиарда тайваньских долларов. Это на 30% больше, чем годом ранее и в переводе на доллары США составляет 19.4 миллиарда. В пресс-релизе отмечается, что это самый большой доход с момента основания в 2010 году. 

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Ключевым фактором для роста стал рынок персональных компьютеров. Переход на удалённую работу привёл к повышенному спросу на мониторы, геймерские кресла и другие популярные устройства, но действительно рекордные доходы поступали от реализации видеокарт. Так, в результате повышенного спроса на графические чипы со стороны майнеров, удалось увеличить отпускную цену на готовые продукты в 2 раза. Поскольку ASUS является единственным крупным производителем, сотрудничающим и AMD и NVIDIA, то удалось воспользоваться своим положением, увеличив чистую прибыль в несколько раз. 

В какой-то момент руководство тайваньской компании решило, что дела идут настолько хорошо, что нужно порадовать сотрудников. В первую очередь была выделена внушительная сумма, предназначенная для розыгрыша между всеми работниками ASUS. Сотрудники предприятия могли выиграть автомобили и внушительные денежные призы в размере 360 000 долларов США. Когда призы раздали, стало ясно, что денег всё ещё много, а значит нужно выдать всем работникам премию. На эти цели выделили 1.5 миллиарда тайваньских долларов (54.3 миллиона долларов США), которые равными частями разделили между всеми сотрудниками предприятия. Этого хватило на премии в размере 55 000 долларов, что равняется трёхмесячной зарплате высококвалифицированного инженера. 

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В отчёте указывается, что ASUS ожидает увеличения прибыльности бизнеса и в 2022 году. Это заявления контрастирует с тем, что во второй половине года должно произойти снижение цен на графические чипы и улучшение их поставок. Возможно, представители ASUS что-то знают, поскольку уверены в том, что майнеры и дальше будут покупать видеокарты с двукратной переплатой. А вообще перспективы удешевления видеокарт выглядят весьма туманно. Криптозима не приходит, Proof-of-Stake (PoS) не наступает, а эпидемия коронавируса усиливается. 

#asus #видеокарты
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