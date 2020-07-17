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Несмотря на огромные успехи AMD, до сих пор остаются непримиримые фанаты Intel, утверждающие, что красные используют неправильные ядра, неправильные частоты и получают нестабильные результаты. Мало того, в играх постоянно наблюдаются микрофризы. Якобы это прекрасно знают владельцы подобных систем, но предпочитают молчать. Другим излюбленным козырем синих являются тактовые частоты. Они смело утверждают, что красным никогда не достичь 5 000 МГц, а уж тем более не сравниться с флагманами Intel в играх. Что же, сегодня у нас разочаровывающий материал для фанатов синих. И тем из них, кто обладает неустойчивой психикой, мы бы даже советовали его не читать.

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Как известно, к выходу готовится новое поколение гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии. Это будут APU, основанные на уже известной нам архитектуре Zen 2, которая претерпела массу изменений. Лидером линейки назначен 8-ядерный Ryzen 7 4700G. Он способен разгоняться в режиме буста до 4.45 ГГц. Недавно такой чип попал к оверклокеру, который ощутимо его разогнал.

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Каждый раз, достигая определённых тактовых частот, овеклокер проводил тестирование на стабильность, замеряя некоторые результаты. Одним из таких рубежей оказалась частота 4 615 МГц, что составило всего 5% от заявленного максимума. Что любопытно, это принесло новинке 11% увеличения производительности. Благодаря этому он умудрился обойти флагманский 10-ядерный Core i9-10900K на 5% в одноядерных и на 15% в многоядерных тестах.

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Итогом разгона стала тактовая частота 4 815 МГц. К сожалению, тестов на этом рубеже предоставлено не было. Как видите, новым процессорам Ryzen нужно совсем немного, чтобы обойти конкурентов. Если всё пойдёт по плану, то уже весной нас ждут мощные настольные чипы семейства Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3, которые, по слухам, принесут до 20% прирост производительности и IPC.