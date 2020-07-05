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Со времени выхода новых процессоров Intel Core 10-го поколения прошло достаточно времени, чтобы цена на них пришла в норму. По крайне мере в это хочется верить. На самом же деле произошёл крайне неприятный, но уже знакомый нам феномен: процессоры 9-го поколения продаются по тем же ценам, что и несколько месяцев назад, а новенькие камни получили заоблачные ценники для тех: «кому надо тот возьмёт».

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В данном материале мы не будем анализировать ситуацию у крупных западный ритейлеров, утверждая, что это только у нас такая проблема. Если коротко, то подобное положение вещей наблюдается практически везде. Сегодня нас интересует доступность старых и новых чипов в российской рознице. Давайте взглянем на проблему детальнее.

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Прежде всего вот цена на новенький Core i9-9900K из магазина Регард. Вы скажите, что на этом продавце свет клином не сошёлся. Что же, ЯндексМаркет всегда готов прийти на помощь. Самая низкая цена на версию в коробочке и с кулером стартует с 36 480 рублей. Как ни крути, а вырисовываются 530 долларов (в Регарде все 600). Можно купить на пару тысяч дешевле без кулера, но где-то ведь его потом нужно взять!

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Давайте теперь взглянем на 10-ядерный Core i9-10900K. Картина немного странная. Либо никто не хочет завозить такие чипы, либо их раскупают, как горячие пирожки. Один продавец реализует данный камень по 46 242 в ОЕМ-версии. Придётся докупать кулер, что существенно поднимет цену на конечный продукт. Если предположить, что кулер вам достанется бесплатно, то новенький флагман от Intel обойдётся вам в каких-то 670 долларов при заявленных не более 550 в рознице. А ведь это ещё и скидка, так как полная версия стоит все 700 долларов.

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Не менее странная ситуация и с другими представителями предыдущего поколения Intel. Например, Core i7-9700K в OEM-версии оценён в 30 130 рублей. Это чуть больше 435 долларов, что дороговато за процессор прошлого поколения, особенно когда новый Core i7-10700K в такой же OEM-версии стоит 34 570 рублей. Что же, в наших реалиях становится ясно, что снижать цены на процессоры 9-го поколения никто не планирует. Стали ли их лучше покупать? Неясно. Вероятно, было принято решение повысить их привлекательность за счёт неадекватных цен на поколение 10-е.