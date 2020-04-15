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Многих экспертов и даже обычных пользователей удивляет, почему так мало ноутбуков построены на базе процессоров AMD. И уж совсем ставит в тупик ситуация, когда в продаже практически нет мини ПК на APU Ryzen. Вполне возможно, некоторые сторонники теории заговора так бы и перешёптывались, если бы не новая информация, которая проливает свет на данную проблему.

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Dell, Asus и MSI – одни из самых крупных производителей мини ПК. Между тем у них нет ни одной модели на базе процессоров AMD. По мнению одного из экспертов Anandtech у этого явления есть причина. По его словам, Intel каким-то образом стимулирует сборщиков ПК отказываться от выпуска компьютеров на базе процессоров AMD. В некоторых случаях речь может идти о полном отказе от сотрудничества с красными. В других – о выпуске таких устройств с максимальной задержкой.

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Так, Zotac в начале 2020 года анонсировала выпуск нескольких моделей на устаревших чипах Ryzen 3 3200U. Точных сроков нет, но уже сейчас можно было бы использовать новые Ryzen 4000 Renoir. На этот счёт производители ПК не дают никаких комментариев. Эксперт сообщает, что существует так называемый «Альянс против AMD» в который входят: OnLogic, EEPD, Simply NUC, Tranquil PC и ASRock. Как уже было сказано выше, этим компаниям не обязательно полностью отказываться от AMD. К примеру, ASRock объявила о создании новых ПК на базе APU Ryzen 3000 Picasso. И это спустя более чем год после начала продаж.

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К сожалению, более конкретных доказательств представлено не было. Также неясно, как разорвать этот порочный круг. Возможно, в дело снова вмешаются антимонопольные органы, которые способны найти в действиях Intel признаки неконкурентной борьбы.