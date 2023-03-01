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Представлены смартфоны средней категории Vivo V27 с 12 ГБ памяти
Благодаря современным процессорам MediaTek они имеют почти флагманскую производительность
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В среду компания Vivo представила смартфоны Vivo V27 и V27 Pro, получившие ряд обновлений и новых функций по сравнению с моделями прошлого года. Внешний вид у них общий, с меняющим цвет стеклом задней панели. Это стекло Fluorite AG и производитель говорит, что ему первому удалось получить такой эффекта изменения цвета на смартфоне.

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V27 Pro получил процессор Dimensity 8200 4 нм, представленный в конце прошлого года. Это 8-ядерный чип с 3GPP Release-16 5G, поддержкой экранов QHD с частотой до 120 Гц и Wi-Fi 6E. Эти же возможности есть в прошлогоднем флагманском чипе MediaTek Dimensity 9000. Стандартный V27 получил процессор Dimensity 7200.

Оба аппарата обладают системой Vivo Aura Light Portrait System, призванной обеспечить естественные ночные портретные снимки. В основной камере применяется сенсор Sony IMX766V, переименованный Sony IMX766 из Huawei Mate 50, OnePlus 10T и Asus Zenfone 9 и других флагманов 2022 года.

Задних камер три, включая основную 50 Мп вместо 64 Мп в Vivo V25. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. V27 Pro обладает передней камерой 50 Мп датчика против 32 Мп на V25 Pro. У V27 передняя камера такая же, как у предшественника.

Экраны обеих моделей V27 выросли. Это изогнутый 3D-дисплей 6,78 дюйма Full HD+ AMOLED с частотой до 120 Гц. В результате аппараты стали чуть длиннее, чем V25.

Ёмкость аккумуляторов составляет 4600 мАч с технологией зарядки FlashCharge мощностью 66 Вт. Vivo обещает заряжать устройства до 43% за 15 минут, до 72% за 30 минут и до 100% менее чем за час.

Ещё у V27 до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ хранилища. Они работают на Android 13 с оболочкой Funtouch OS 13.

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V27 Pro поступает в продажу в Индии по цене $459. Позже в марте Vivo выпустит стандартную версию в разных странах по цене $399, сообщает Androidcentral.

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#смартфоны #vivo
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