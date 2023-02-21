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Анонсирован смартфон начальной ценовой категории Poco C55 с разъёмом 3,5 мм
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Китайский бренд Poco во вторник представил смартфон C55 в своей бюджетной серии C. Это аппарат на процессоре MediaTek и с батареей ёмкостью 5000 мАч.

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Poco C55 обладает экраном с диагональю 6,71 дюйма, разрешением HD+ и частотой 60 Гц. Применяется система на чипе MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Поддерживается 5 ГБ дополнительной виртуальной памяти. C55 работает с программной оболочкой MIUI 13 поверх системы Android 12.

Мощность зарядки составляет скромное значение 10 Вт. C55 обладает основной камерой с разрешением 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры 5 Мп.

Есть разъём для наушников 3,5 мм, отсек для карт памяти microSD и защита стандарта IP52, что хранит устройство от брызг. Сканер отпечатков пальцев располагается на обратной стороне корпуса.

Предлагаются конфигурации 4/64 ГБ и 6/128 ГБ, сообщает GSMArena. В Индии продажи начнутся 28 февраля в магазине Flipkart.

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#смартфоны #poco
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