Ещё с 2019 года она говорила о планах по выпуску наушников

Компания Sonos известна как производитель качественных звуковых устройств, вроде динамиков и панелей. Теперь она сообщает о планах диверсификации уже в следующем году. Прошлые заявление и вакансии о приёме персонала могут дать подсказки по поводу того, чего от неё ждать.

реклама

В отчёте о прибылях и убытках за минувший квартал генеральный директор Sonos сообщил, что компания собирается уже скоро выпустить продукты четырёх новых категорий. Первый из них обещан в 2023 финансовом году, но что это будет, не сказано.

Глава компании Патрик Спенс говорит, что Sonos хочет перейти к категориям, близким к звуковым продуктов. Ещё она не прочь выйти на новые рынки, в страны вроде Японии, Индии и Латинской Америки. «Появление новых категорий сильнее диверсифицирует наш бизнес».

Наушники кажутся самым очевидным вариантом для производящей акустические системы компании. Агентство Bloomberg писало о желании Sonos заняться наушниками ещё в 2019 году, но запланированные модели тогда так и не появились. Пара наушников Sonos выглядит естественным дополнением к домашним аудиосистемам и программному обеспечению для синхронизации звука от этого производителя.

Одно из будущих устройств или сервисов Sonos может быть основано на программном обеспечении. У компании имеется сервис потоковой трансляции музыки и приложение для синхронизации звука между динамиками. В марте была информация, что Sonos занимается приёмом на работу новых сотрудников, в том числе разработчиков с опытом работы на Android, для работы над интерфейсом для «операционной системы для домашнего кинотеатра». Интерфейс нужен для доставки контента на смартфоны, телевизоры и планшеты. Был также упомянут аппаратный пульт.

Sonos может хотеть расширить имеющиеся у неё аудиосервисы на большее число устройств или вынашивает планы по переходу к потоковому видео. В любом случае, это будет первая попытка компании выйти за пределы того, что у неё хорошо получается.

Любые новые устройства Sonos могут включать в себя технологии недавно купленной компании Mayht Holding BV. Технология звуковых преобразователей Mayht должна способствовать передаче более качественного звука в более компактные динамики в различных условиях воспроизведения - на столах, в автомобилях и портативных устройствах.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Много говорится о судебном разбирательстве Sonos и Google. Две компании сотрудничали более десяти лет назад, после чего Sonos обвинила Google в использовании своей технологии для продвижения умных колонок. С тех пор появляются всё новые судебные иски по патентным вопросам, пишет Techspot.