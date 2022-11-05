Неоднократно появлялись новости о том, что премиальные смартфоны будущего года Samsung Galaxy S23 будут работать только на процессорах Snapdragon и не получат версии на собственных чипах Exynos. Это не означает, что их разработка не ведётся, но они могут применяться в аппаратах попроще.
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Snapdragon 8 Gen 2 должен производиться на техпроцессе TSMC 4 нм, что даст ему производительность и энергоэффективность выше по сравнению с Samsung 4 нм. Эта разница в техпроцессах стала причиной перехода Qualcomm на TSMC при производстве Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Считается, что Snapdragon 8 Gen 2 даст 20% прироста производительности по сравнению со Snapdragon 8 Plus Gen 1 при аналогичной энергоэффективности. Президент подразделения решений для устройств (DS) Samsung Electronics Кьюнг-Хён Ки в сентябре хвалил техпроцесс TSMC 4 нм, назвав его превосходным.
В статье сказано, что Exynos 2300 промышленно производится с использованием «двухнаправленной стратегии». Это значит, что Samsung использует техпроцессы 4 нм и 5 нм, что может сократить расходы. Учитывая проблемы с производительностью и энергопотреблением техпроцесса Samsung 4 нм, компания может выбрать 5 нм, а переходить на более тонкие техпроцессы в будущих чипах.
Несмотря на проблемы Exynos 2300, Samsung в будущем планирует выпускать другие процессоры верхней категории. Компания создала рабочую группу, которая будет заниматься этим, пишет WCCFTech.