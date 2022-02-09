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Названы самые взламываемые пароли по категориям
Использование менеджера паролей является лучшим вариантом
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Значительная часть мира продолжает работать и учиться дома, поэтому информационная безопасность важна как никогда. Кажется, только ленивый ещё не читал рекомендаций по безопасному выбору паролей, однако таких ленивых по-прежнему много. Очередное исследование показало, что люди продолжают становиться жертвами взломов из-за плохих паролей.

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Компания Dojo из сферы платежей проанализировала данные Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) о 100 тысячах паролей. Был составлен список наиболее часто используемых категорий, на основе которых выбирают пароли. Часто применяются варианты одного, иногда с несколькими дополнительными легко угадываемыми символами, вроде Love123456.

Самой популярной категорией были «слова нежности» и клички животных, рассказывает Techspot. Из 100 тысяч таких паролей было 4032. На слово Love пришлось 1492 взломов, Baby 417 и Angel 330.

На втором месте имена, которые легко запомнить и легко взломать. Что и произошло в 3913 случаев. Имя Sam взломали 313 раз.

Следом идут виды животных: Dog (354) и Cat (265) вместо кличек конкретных животных. Следом в списке эмоции, еда, цвета, члены семьи и бренды (Apple, LinkedIn и Google). Не были забыты и нецензурные выражения.

Названия социальных сетей на 19-м месте. Пользователей, применяющих в качестве пароля «Facebook», трудно пожалеть после взлома. Дальше идут знаки зодиака.

Названы и конкретные наиболее часто взламываемые пароли. Лидирует гениальный пароль 123456, который задействовали 23,2 млн пользователей с не особо богатой фантазией. Далее идут 123456789 (7,7 млн), Qwerty (3,8 млн), Password (3,6 млн) и 1111111 (3,1 млн).

Не все доверяют менеджерам паролей. Если из них произойдёт утечка, сотни пользовательских логинов и паролей попадут к злоумышленникам сразу. Однако, даже такая не самая высокая вероятность лучше паролей вроде 1111111 и нужно будет запомнить единственный мастер-пароль (а лучше сделать его достаточно сложным и записать).

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#безопасность
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