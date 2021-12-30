Производители материнских плат рассказали о процессорах Intel Alder Lake S всё что можно

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В сети появились спецификации всех процессоров для ПК серии Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S с TDP 65 и 35 Вт. Их опубликовали два производителя материнских плат, рассказывает Videocardz.

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Благодаря этому желающие могут ознакомиться с характеристиками всех неразблокированных процессоров мощностью 65 Вт и моделей серии T мощностью 35 Вт. Процессоры попали в списки утверждённых этих производителей плат и в настоящее время их поддержка уже есть в последних версиях BIOS.

Интерес представляет степпинг процессоров C0 или H0. Выпускается два варианта чипов Alder Lake. У одного предлагается полная реализация 8 + 8 ядер (C0), у другого урезанный вариант без эффективных ядер (H0). Некоторые бюджетные процессоры обойдутся без гибридной архитектуры Intel с сочетанием ядер разного типа.

Прежде публиковались утечки о 6-ядерном процессоре Core i5-12400 степпинга как H0, так и C0. Кажется, что в розницу попадёт только вариант C0, так что ошибиться при покупке будет невозможно.

При этом разница между Core i5-12600K и i5-12600 немалая, хотя обычно её не было. На этот раз Intel делит серию процессоров. Она предлагает 10-ядерные чипы серии K (H0) и 6-ядерные без K на C0.

Анонс процессоров ожидается на CES 2022 уже в ближайшие дни. Под них будут представлены бюджетные материнские платы на чипсетах H670/B660 и H610.

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