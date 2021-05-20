Дефицит полупроводниковых продуктов усугубляется и вызывает рекордные задержки поставок
Аналитик Susquehanna Financial Group Крис Ролланд во вторник поделился информацией о том, что время ожидания поставок полупроводниковых продуктов всех категорий значительно увеличилось, с 16 недель в марте до 17 недель в апреле. Это самый длительный срок выполнения заказов, с которым отрасль столкнулась с 2017 года, когда компания начала отслеживать эти данные.
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По словам Ролланда, такое время выполнения заказа подвергает отрасль опасности. Увеличение времени выполнения заказов часто приводит к проблемам со стороны клиентов, включая накопление запасов, создание страхового запаса и двойное размещение заказов. В этом плане миллиардные корпорации могут ничем не отличаться от обычных людей, год назад скупавших запасы туалетной бумаги.
Чем больше срок выполнения заказа, тем сильнее страдает отрасль от дефицита. Для автомобильной промышленности прогнозируется убыток в размере $110 млрд по итогам года, пока заводы ждут комплектующих.
Компания TSMC является одним из главных поставщиков. На Тайване сейчас усиливают меры по борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, здесь наблюдается серьёзная засуха. В результате основные производители получают на 15% меньше воды.
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17 недель является средним временем ожидания выполнения заказа. Чипы управления электропитанием приходится ждать по 24 недели, а наушники более года.
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