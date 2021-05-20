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Аналитик Susquehanna Financial Group Крис Ролланд во вторник поделился информацией о том, что время ожидания поставок полупроводниковых продуктов всех категорий значительно увеличилось, с 16 недель в марте до 17 недель в апреле. Это самый длительный срок выполнения заказов, с которым отрасль столкнулась с 2017 года, когда компания начала отслеживать эти данные.

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По словам Ролланда, такое время выполнения заказа подвергает отрасль опасности. Увеличение времени выполнения заказов часто приводит к проблемам со стороны клиентов, включая накопление запасов, создание страхового запаса и двойное размещение заказов. В этом плане миллиардные корпорации могут ничем не отличаться от обычных людей, год назад скупавших запасы туалетной бумаги.

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Чем больше срок выполнения заказа, тем сильнее страдает отрасль от дефицита. Для автомобильной промышленности прогнозируется убыток в размере $110 млрд по итогам года, пока заводы ждут комплектующих.

Компания TSMC является одним из главных поставщиков. На Тайване сейчас усиливают меры по борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, здесь наблюдается серьёзная засуха. В результате основные производители получают на 15% меньше воды.

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17 недель является средним временем ожидания выполнения заказа. Чипы управления электропитанием приходится ждать по 24 недели, а наушники более года.



