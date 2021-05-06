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Facebook забанила аккаунт приложения Signal в Instagram за демонстрацию сбора данных

Такая прозрачность Facebook не понравилась
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Мессенджер Signal известен своим шифрованием пользовательской переписки. Недавно этот мессенджер запустил рекламную кампанию в социальной сети Instagram. Целью было показать, как много Instagram собирает пользовательских данных и продаёт их с применением рекламных инструментов. Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, быстро прикрыла рекламный аккаунт Signal.

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Конфиденциальность и применение социальных сетей можно считать противоречащими друг другу понятиями. Ведутся споры о необходимости законодательных мер и регулирования сбора данных и поведения людей в интернете. Многие программные продукты обещают обеспечить конфиденциальность и безопасность тем, кто в них заинтересован.

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Именно конфиденциальность является главной особенностью приложения Signal. В нём обеспечивается шифрование переписки, чтобы посторонние не могли прочитать её. В своём блоге представители мессенджера под заголовком «Реклама Instagram, которую Facebook вам не покажет» рассказали, как сервису было запрещено покупать рекламу для демонстрации пользователям Instagram, какие персональные данные о них собирает Facebook и как эти данные используются для отправки целенаправленной рекламы.

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По мнению представителей Signal, Facebook создаёт приложения не для пользователей, а для сбора пользовательских данных. В статье сказано, что инструменты Facebook имеет возможность раскрывать скрытую информацию. Facebook желает сделать жизни людей более заметными, но не говорит об этом вслух. За попытки показать подобную рекламу в Instagram аккаунт Signal забанили.

Недавно Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.5.1, где по умолчанию отслеживание пользователей в интернете ради показа целенаправленной рекламы отключено. Это также является ударом для Facebook, которая немало зарабатывает на подобной рекламе.


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