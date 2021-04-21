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Instagram будет автоматически блокировать оскорбления в личных сообщениях

Приложение также добавляет новые инструменты фильтрации для запросов сообщений
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Instagram добавляет новые функции для предотвращения оскорблений в личных сообщениях. Изменения включают в себя новые способы фильтрации запросов сообщений и возможность блокировать одного пользователя в нескольких учётных записях.

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Обновление появилось после того, как сервис Instagram ужесточил свою политику в отношении оскорблений в личных сообщениях. Произошло это отчасти после жалоб футболистов из Великобритании на расистские сообщения. Тогда компания заявила, что предотвращение оскорблений в личных сообщениях представляет собой проблему, поскольку она не использует там те же автоматизированные инструменты, что и в комментариях.

Теперь Instagram предоставит пользователям возможность блокировать не только отдельных пользователей, но и «упреждающе» блокировать любые новые учётные записи, которые они могут создать. Это может помочь людям избавиться от преследования одних и тех же людей с разных учётных записей. При этом правила Instagram запрещают пользователям создавать новые учётные записи, но некоторых это не останавливает.

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Приложение также добавляет новый инструмент предотвращения оскорблений в «запросах сообщений». Это специальный почтовый ящик для сообщений от людей, на которых пользователь не подписан. Instagram добавляет новый инструмент фильтрации, который позволяет пользователям автоматически скрывать запросы сообщений с оскорбительными словами, фразами и смайлами. Сервис предлагает список запрещённых слов, пользователи также могут добавлять в него слова.

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Instagram неоднократно сталкивался с требованиями усилить борьбу с такими явлениями, как оскорбления, преследования и запугивание. В настоящее время приложение подвергается тщательной проверке в связи с его планами по созданию версии сервиса для детей младше 13 лет. Демократические законодатели из США недавно потребовали от Facebook принять дополнительные меры безопасности для детей. Члены обеих партий задаются вопросом, достаточно ли делает компания для защиты своих самых маленьких пользователей.

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