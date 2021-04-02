Instagram задействует ИИ для блокировки оскорбительных комментариев
Общаться в социальных сетях может быть весело, но любой пользователь периодически сталкивается там с оскорблениями. Instagram не является исключением из этого правила. Чтобы бороться с оскорблениями, Instagram даст расширенную возможность фильтровать комментарии.
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В настоящее время Instagram уже позволяет фильтровать комментарии с помощью параметра «Скрыть оскорбительные комментарии» в разделе настроек «Конфиденциальность».
Пользователи могут вручную указать слова для блокировки, если алгоритм не справляется с этой задачей. Недавно появилась новость, согласно которой браузер Apple Safari не позволяет пользователям проводить поисковые запросы со словом «Asian» в них, если включена функция «Контент только для взрослых». Хочется верить, что реализация защиты Instagram будет более успешной.
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Новый алгоритм будет использовать машинное обучение, чтобы сортировать оскорбительные слова и контент и предотвратить их попадание в ленту. Он может быть основан на словах, на которые пользователи часто жалуются модераторам. Переключатель называется «Скрыть больше комментариев».
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