Стоявший в своё время у истоков подобных приложений ChatGPT уже не вызывает такого интереса

Портал SimilarWeb сообщает, что трафик сайта Google Gemini растёт столь высокими темпами, что даже ближайшие конкуренты не могут сравниться с ним. По итогам февраля, если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 643%. У ChatGPT количество посетителей увеличилось лишь на 37%. У Perplexity рост оказался равен 39%.

Изображение: Grok

Что касается более близких конкурентов, Grok продемонстрировал рост на 480%, тогда как трафик чат-бота Claude вырос на 297%. Посещаемость китайского DeepSeek за год уменьшилась.

Нужно иметь в виду, что речь идёт именно о веб-версиях этих сервисов и в статистику не входит трафик мобильных приложений.