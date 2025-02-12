Вслед за Tesla Model Y Launch Edition на подходе другие варианты

Появляется всё больше информации о будущем обновлении Tesla Model Y под кодовым именем Juniper. Очередные данные касаются некоторых особенностей электрического кроссовера, включая увеличенное количество сидений и улучшенную производительность.

Руководители Tesla начали говорить о новых вариантах. Изменения обычно озвучиваются через аккаунт генерального директора в социальных сетях, но сейчас ему не до того. Поэтому первым о планах автопроизводителя сообщил один из топ-менеджеров в интервью длительностью почти час.

Фейслифт Model Y уже доступен для заказа в США, но только в версии Launch Edition за $59990. Это полностью укомплектованная модель, предлагающая 455 л. с., 583 Н·м крутящего момента и примерный запас хода 526 км. У неё есть и другие новшества, такие как 16 динамиков, 19-дюймовые колёса и новое стекло с низким коэффициентом эмиссии.

В интервью вице-президент Tesla по автомобилям Ларс Морави сообщил, что появятся и более простые модели с двумя моторами и задним приводом. Они должны быть значительно дешевле и иметь меньше мощности. Но их преимуществом будет то, что они обеспечат больший запас хода по сравнению с версией Launch Edition.

Среди моделей, которые поступят в продажу позже в этом году, есть Model Y Performance. Как следует из названия, она будет иметь больше лошадиных сил, чем стандартная версия Dual Motor Model Y. В старой модели Performance было 456 л. с. вместо 384 л. с. в LR AWD. Это позволяло ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, в то время как для LR AWD это время составляло 4,8 с. Новая версия с задним приводом будет развивать 410 л. с. Новая версия Performance может получить мощность, значительно превышающую Launch Edition.

Вернётся версия Model Y с семью сиденьями. Как и у большинства автомобилей этого размера, сиденья в третьем ряду тесные, и высокие пассажиры будут прижиматься к стеклу. Зато можно будет обойтись без покупки гораздо более дорогой Model X с её третьим рядом сидений. Tesla только что увеличила базовую цену Model X на $5000 до $84990. В США эта сумма также превышает предел для федерального налогового кредита в $7500. Это означает, что реальное увеличение цены составит около $13000.

Все версии ожидаются до конца года. Автопроизводитель постарается не затягивать, так как продажи в нескольких ключевых рынках в последнем квартале снизились, а в январе падение ускорилось.