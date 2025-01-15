Регистрация торговых знаков Samsung указывает на распространение Galaxy A

Samsung привнесла элементы искусственного интеллекта в серию Galaxy A в прошлом году, предложив функциональность Circle to Search. Более продвинутые возможности Galaxy AI остаются недоступными для большинства устройств, кроме флагманских. Есть вероятность, что скоро Galaxy AI придёт в аппараты серии Galaxy A в более полном виде.

Заявки на товарные знаки, поданные Samsung в Европе, США и Южной Корее, показывают, что компания хочет зарегистрировать термин «Awesome Intelligence». Хотя серия Galaxy A в этих заявках не упоминается, Samsung уже не раз использовала термин «Awesome» для продвижения именно этих аппаратов. В последние годы реклама Galaxy A часто была наполнена такими фразами, как «Awesome is for everyone», «Awesome screen», «Awesome camera» и т. д.

В итоге кажется вероятным, что в этом году серия Galaxy A получит больше функций Galaxy AI. Что касается того, какой смартфон Galaxy A может стать первым, самым подходящим кандидатом выглядит старшая модель Galaxy A56. Этот смартфон будет работать на новом процессоре Exynos 1580, мощи которого должно быть достаточно для расширенных опций Galaxy AI.

Samsung может выпустить Galaxy A56 весной.