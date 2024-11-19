Ретро-дизайн компьютерных корпусов снова в моде стараниями SilverStone

Мода на незатейливые и практичные компьютеры возвращается? Вторая за два дня новость говорит о том, что спрос на них существует, по крайней мере в Японии. Тайваньская компания SilverStone превращает первоапрельскую шутку в полноценный продукт. Если вы поклонник стиля персональных компьютеров конца 80-х и начала 90-х годов, новый корпус этого производителя может вам понравиться. Цена обещает быть доступной, но с доступностью в разных странах могут возникнуть проблемы.

SilverStone FLP01 привлёк внимание, когда его показали в Twitter 1 апреля 2023 года. Корпус частично вдохновлён популярными настольными компьютерами прошлого, такими как NEC PC-9800. Он оснащён двумя декоративными 5,25-дюймовыми отсеками как бы для флоппи-дисков, которые выглядят слегка стилизованными. Крышки этих отсеков открываются, предоставляя доступ к современному (хотя и устаревающему) оптическому приводу и портам на передней панели.

На боковых сторонах корпуса расположены вентиляционные решётки современного вида. Они намекают на то, что корпус не так стар, как кажется на первый взгляд. Кажется, решётки можно снимать, и они с большой долей вероятности содержат моющиеся пылевые фильтры. Как в старых ПК, корпус может служить подставкой для монитора. Зелёный светодиод питания спереди усиливает ретро-эстетику, а красный светодиод работает как индикатор активности накопителей.

Корпус поддерживает материнские платы формата ATX, стандартные блоки питания, кулеры для процессора высотой до 138 мм и видеокарты длиной до 310 мм. Также предусмотрены места для установки двух вентиляторов 80 мм сзади.

На недавней выставке SilverStone продемонстрировала этот корпус с современным железом: процессором Intel Core Ultra 7 265K с жидкостным охлаждением, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, несколькими накопителями, большим объёмом оперативной памяти и блоком питания на 1000 Вт.

SilverStone FLP01 уже запущен в массовое производство и поступит в продажу в начале следующего года по цене 19 800 йен (около $130). Пока нет информации, планирует ли SilverStone предлагать этот корпус за пределами Японии.