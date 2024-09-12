Появились изображения будущего аппарата Galaxy M55s на Snapdragon 7 Gen 1

В начале года компания Samsung представила смартфоны Galaxy M55 и Galaxy F55 для экономных покупателей. Теперь на подходе ещё одна модель под названием Galaxy M55s. Появившиеся изображения показывают примечательный внешний вид этого устройства.

Задняя панель аппарата, скорее всего, пластиковая, как и у большинства недорогих смартфонов. При этом она получила необычный рельеф — изображения показывают как минимум три текстуры, которые заметно отличаются от матовых покрытий аппаратов M55 и F55.

В плане характеристик устройство не представляет из себя ничего особенного. По большей части компоненты внутри такие же, как в составе M55 и F55.

Ожидается наличие экрана Super AMOLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц. Сзади будут находиться три камеры с основной с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения. Рядом находится сверхширокоугольная камера и макрокамера на 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 50 Мп.

Ожидается объём оперативной памяти 8 ГБ и хранилище на 128 ГБ. Скорее всего, можно будет устанавливать карты памяти microSD для расширения объёма хранилища. Ёмкость аккумулятора должна быть 5000 мАч при мощности проводной зарядки 45 Вт.

Аппарат Galaxy M55s попадает в поле зрения новостных сайтов уже не впервые. В июле он прошёл сертификацию в организации Wi-Fi Alliance. В августе аппарат посетил бенчмарк Geekbench, благодаря чему стало известно об использовании процессора Snapdragon 7 Gen 1.

Когда именно Samsung собирается выпустить этот смартфон, пока не сообщается.